Lời khuyên đến những người thường xuyên đổ xăng
Khánh Vy
07/05/2026 10:44 AM (GMT+7)
Thường xuyên đi đổ xăng nhưng nhiều người chưa chắc đã biết những nguyên tắc quan trọng này.
Đổ xăng là việc quen thuộc với hầu hết người sử dụng ô tô, xe máy. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu người dân chủ quan hoặc bỏ qua các nguyên tắc an toàn cơ bản. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đều đưa ra các khuyến cáo nghiêm ngặt khi tiếp nhiên liệu nhằm hạn chế rủi ro cho người và phương tiện.
Tắt máy xe: Thói quen nhỏ nhưng rất quan trọng
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi đổ xăng là phải tắt động cơ hoàn toàn trước khi tiếp nhiên liệu. Dù chỉ dừng trong thời gian ngắn, động cơ đang hoạt động vẫn có thể phát sinh nhiệt hoặc tia lửa điện.
Trong môi trường chứa nhiều hơi xăng – vốn rất dễ bắt cháy – chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có không ít người giữ thói quen để xe nổ máy khi đổ xăng nhằm “tiết kiệm thời gian”.
Các chuyên gia an toàn cho rằng đây là hành động tiềm ẩn rủi ro và cần được hạn chế tuyệt đối.
Không sử dụng điện thoại trong khu vực bơm nhiên liệu
Dù nguy cơ phát nổ do điện thoại được đánh giá là thấp, nhiều quốc gia vẫn khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng thiết bị di động tại cây xăng.
Nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố kỹ thuật mà còn do điện thoại dễ khiến người dùng mất tập trung khi thao tác với nhiên liệu. Trong không gian đông phương tiện và nhiều vật liệu dễ cháy, sự mất tập trung có thể dẫn tới các tình huống ngoài ý muốn.
Đừng cố “đổ đầy đến giọt cuối cùng”
Một sai lầm khá phổ biến là cố bơm thêm sau khi vòi xăng đã tự ngắt để đạt mức đầy tối đa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết việc đổ quá đầy không mang lại nhiều lợi ích mà còn có thể gây phản tác dụng.
Xăng cần có khoảng trống để giãn nở khi nhiệt độ thay đổi. Nếu bình chứa bị nạp quá mức, nhiên liệu dễ tràn hoặc bay hơi, vừa lãng phí vừa làm tăng nguy cơ cháy nổ.
Ngoài ra, việc này cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống thu hồi hơi xăng của phương tiện.
Hút thuốc tại cây xăng: Thói quen cực kỳ nguy hiểm
Đây là cảnh báo được nhắc lại tại hầu hết các trạm nhiên liệu trên thế giới. Hơi xăng có khả năng bắt cháy rất nhanh, vì vậy chỉ một tia lửa nhỏ từ thuốc lá cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Không chỉ người trực tiếp hút thuốc, những người đứng xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố. Vì vậy, việc tuyệt đối tránh nguồn lửa tại khu vực đổ xăng là nguyên tắc bắt buộc.
Hạn chế lên xuống xe liên tục khi đang bơm xăng
Một số quốc gia còn lưu ý người dân không nên quay lại ô tô nhiều lần trong quá trình tiếp nhiên liệu. Nguyên nhân là việc ma sát với ghế xe hoặc quần áo có thể tạo ra tĩnh điện.
Trong một số trường hợp hiếm gặp, tĩnh điện khi tiếp xúc với vòi bơm có thể phát sinh tia lửa nhỏ. Dù xác suất không cao, đây vẫn là nguy cơ được đưa vào các hướng dẫn an toàn quốc tế.
Cẩn trọng với trẻ nhỏ tại cây xăng
Cây xăng không phải nơi phù hợp để trẻ nhỏ chạy nhảy hoặc nghịch các thiết bị bơm nhiên liệu. Người lớn được khuyến cáo luôn theo sát trẻ em và hạn chế để trẻ tiếp xúc với khu vực bơm xăng.
Bên cạnh nguy cơ cháy nổ, đây cũng là khu vực có nhiều phương tiện di chuyển liên tục, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
Đổ xăng là thao tác quen thuộc nhưng không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Những hành động tưởng chừng nhỏ như không tắt máy, dùng điện thoại hay cố đổ đầy bình đều có thể làm gia tăng rủi ro mất an toàn.
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