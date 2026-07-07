Lợi nhuận của Samsung tăng vọt 1.800%
V.N (Theo BBC)
07/07/2026 7:37 PM (GMT+7)
Tập đoàn công nghệ khổng lồ Samsung Electronics của Hàn Quốc cho biết họ dự kiến lợi nhuận sẽ tăng gấp 19 lần, nhờ nhu cầu toàn cầu đối với chip nhớ trí tuệ nhân tạo (AI).
Samsung dự báo rằng họ đã kiếm được 89,4 nghìn tỷ won (58,4 tỷ USD) từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp đạt lợi nhuận hoạt động kỷ lục.
Các công ty lớn của Hàn Quốc như Samsung thường công bố dự báo lợi nhuận trước khi có báo cáo chi tiết chính thức để giúp định hướng nhà đầu tư.
Dự báo mới nhất của Samsung, được công bố hôm thứ Ba 7/7 trước khi công bố kết quả kinh doanh đầy đủ vào cuối tháng Bảy, được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu về chất bán dẫn tiếp tục vượt quá nguồn cung khiến giá được đẩy lên cao .
Samsung cho biết trong bản dự báo lợi nhuận, rằng doanh thu quý này đạt khoảng 171 nghìn tỷ won, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo nhà phân tích ngành Marc Einstein từ Counterpoint Research, lợi nhuận dự kiến của công ty đánh dấu một trong "những kết quả kinh doanh quý tốt nhất từ trước đến nay", gần bằng kỷ lục của ngành công nghệ do Nvidia thiết lập hồi đầu năm nay .
"Điều này hoàn toàn liên quan đến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo khi các công ty sản xuất bộ nhớ tiếp tục tận dụng làn sóng mạnh mẽ do nguồn cung hạn chế và nhu cầu chưa từng có" - ông nói thêm.
Samsung đã tăng giá các chip nhớ của mình do nguồn cung vẫn khan hiếm.
Công ty nghiên cứu IDC cho biết nhu cầu về chất bán dẫn cho trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI khác đã "khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ điều gì mà ngành công nghiệp bộ nhớ từng trải qua", ảnh hưởng đến nguồn cung chip cho các thiết bị điện tử thông thường.
"Chúng tôi dự đoán nguồn cung sẽ khan hiếm trong suốt năm tới do nhu cầu không giảm từ các trung tâm dữ liệu AI", Bryan Ma, nhà nghiên cứu thiết bị công nghệ từ IDC, cho biết.
Samsung là một trong những nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, sản xuất chip cho các công ty như Nvidia và Google cùng với nhiều thiết bị điện tử khác. Cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn đã tăng vọt trong những tháng gần đây do nhu cầu về chip tăng cao.
Cổ phiếu của Samsung đã giảm gần 7% tại Seoul vào thứ Ba do một số nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ còn cao hơn nữa.
Giá trị thị trường chứng khoán của công ty này đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm nay, trong khi đối thủ đến từ Hàn Quốc là SK Hynix đã tăng hơn 200%.
Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của cả hai công ty đã giúp nâng giá trị chỉ số chứng khoán chuẩn của Hàn Quốc, Kospi, lên hơn 80% trong năm nay.
Vào tháng 5, Nvidia đã công bố doanh thu và lợi nhuận quý đạt mức kỷ lục, với doanh thu từ tháng 1 đến tháng 3 vượt quá 80 tỷ USD.
Nhưng cổ phiếu của Nvidia đã giảm vào thời điểm đó, điều mà một số nhà phân tích cho rằng là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực này.
Vào tháng 6, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 880 tỷ USD vào các dự án do Samsung và SK Hynix dẫn đầu nhằm phát triển ngành sản xuất chip của nước này trong những năm tới.
Các công ty châu Á đối thủ như Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan cũng đang đầu tư mạnh vào các nhà máy sản xuất chip để đáp ứng nhu cầu tăng cao.
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