Lũ khẩn cấp trên các sông ở Ninh Bình: Sông Hoàng Long đang ở mức nguy hiểm

Diễn biến lũ chi tiết trên các lưu vực tại tỉnh Ninh Bình ngày 18/9

Theo bản tin phát lúc 9h ngày 18/9, tình hình lũ trên các sông chính ở tỉnh Ninh Bình cụ thể, sông Hoàng Long, tại trạm Bến Đế, mực nước đã qua đỉnh vào lúc 3h30 sáng nhưng đến 7h vẫn duy trì ở mức rất cao 4,9m, vượt báo động 3 tới 0,9m. Tại trạm Gián Khẩu, mực nước ghi nhận ở mức 4,10m và dự báo đạt đỉnh trong sáng và trưa nay ở mức 4,15m.

Mực nước sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) vượt báo động 3 tới 0,9m. Ảnh: Vũ Thượng

Ngoài ra, tại sông Đáy, nước tiếp tục dâng chậm. Trạm Phủ Lý đã lên đến 4,92m (dự kiến đỉnh lũ trưa, chiều nay vượt báo động 3 tới 0,95m); trạm Ninh Bình ghi nhận ở mức báo động 3 là 3,5m và khả năng lên đỉnh 3,6m trong trưa, chiều nay.

Trong 12 đến 24 giờ tới, dự báo mực nước các sông sẽ xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao. Do đó, Đài Khí tượng Thủy văn đã phát lệnh nâng Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên Cấp 3.

Tình hình lũ cao hiện đang gây ra nhiều mối đe dọa nghiêm trọng cho các địa phương trong khu vực ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông thuộc các xã, phường như: Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Gia Viễn, Tây Hoa Lư, Kim Bảng,…

Tại xã Gia Tường, một số thôn khu vực ngoài đê nước sông dâng gây cô lập. Ảnh: VT

Nhiều nhà dân ngoài đê tại tỉnh Ninh Bình bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài, nước các sông dâng. Ảnh: VT

Mực nước sông lớn đe dọa trực tiếp an toàn các tuyến đê kè xung yếu, tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, gây tổn thất nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, giao thông đường thủy đối diện nhiều hiểm nguy, đồng thời tính mạng của người dân sinh sống ven sông bị đe dọa trực tiếp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, dự báo mực nước trên sông Hoàng Long và sông Đáy tiếp tục lên chậm. Đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (tại bến Đế có khả năng từ 4,9-5 m).

Khuyến cáo các địa phương và bà con nhân dân cần hết sức cẩn trọng, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lụt bão, đồng thời theo dõi sát sao các bản tin dự báo tiếp theo để ứng phó kịp thời.