Lũ rút chậm ở Ninh Bình, Kênh Gà có thể còn bị cô lập thêm 3-4 ngày

Mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng nghìn hộ dân ở Ninh Bình bị ngập lụt

Theo số liệu cập nhật đến 16h00 ngày 18/9, mặc dù mực nước tại các trạm thủy văn chính đã qua thời điểm dâng cao nhất, đỉnh lũ hầu hết vẫn giữ ở mức báo động 3 hoặc trên báo động 3.

Nước sông Hoàng Long dâng "biến" Kênh Gà (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) như một "ốc đảo". Ảnh: NL

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện ghi nhận 5.765 hộ dân khu vực ngoài đê bị ngập nước. Tình trạng ngập lụt tập trung chủ yếu tại các xã: Gia Tường, Thanh Lâm, Phú Sơn, Gia Viễn…

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời khẩn cấp hơn 300 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu tại khu vực ngoài đê, cùng 2 hộ/9 nhân khẩu tại xã Phú Sơn (do sự cố sụt lún nền nhà) đến các vị trí an toàn.

Dân Kênh Gà mua, bán thực phẩm trên thuyền những ngày mưa lũ. Ảnh: NL

Người dân chủ động bảo vệ tài sản khi nước sông Hoàng Long dâng. Ảnh: NL

Sáng 19/9, thông tin với PV Báo Dân Việt, ông Trần Văn Sơn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kênh Gà (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Nước sông Hoàng Long đã xuống được 6-7 cm, nếu với đà nước xuống thế này thì khoảng 3-4 ngày tới người dân trong thôn hết cô lập”.

Theo ông Sơn, thôn Kênh Gà sau khi sáp nhập hiện có 649 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu. Do địa hình đặc thù, năm nào khu vực này cũng phải đối mặt với cảnh ngập lụt.

Huy động “binh hùng tướng mạnh” túc trực 24/24h

Nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hệ thống đê điều và tính mạng của người dân, gần 1.800 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng đã được huy động túc trực 24/24h.

Lực lượng chức năng Ninh Bình hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: CANB

Nổi bật trong công tác ứng phó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Cụ thể, huy động 100% quân số, trực chiến cùng toàn bộ tàu, xuồng, ca nô và trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Bám sát diễn biến mưa lũ trên các tuyến sông Hoàng Long, sông Đáy, bố trí các tổ công tác trực tiếp tại những địa bàn xung yếu.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời người già, trẻ em, tài sản, vật nuôi; đồng thời cung cấp nước sạch tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tài sản có giá trị được kê cao khỏi ngập nước. Ảnh: VT

Cũng như tăng cường kiểm tra các công trình vượt sông, đê, kè, rà soát điều kiện an toàn của phương tiện thủy (đặc biệt là phương tiện chở khách ngang sông) nhằm phòng ngừa tuyệt đối các nguy cơ tai nạn giao thông thủy trong điều kiện mưa lũ.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực, bám sát từng diễn biến của thời tiết để kịp thời hỗ trợ Nhân dân, quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.