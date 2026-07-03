Lý do các ngân hàng trung ương mua nhiều vàng đến vậy

Nhu cầu vàng thúc đẩy việc bảo vệ trong thời kỳ khủng hoảng.

Theo khảo sát 69 ngân hàng trung ương, 90% số người được hỏi cho rằng hiệu suất của vàng trong thời kỳ khủng hoảng là lý do chính khiến họ tiếp tục nắm giữ kim loại quý này.

Xu hướng này thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở các ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, nơi 92% xác định hiệu quả xử lý khủng hoảng là động lực chính, so với 81% của các ngân hàng trung ương thuộc các nền kinh tế phát triển, tờ The Kobeissi Letter cho biết trong một bài đăng trên X.

Bảo vệ chống lạm phát và đa dạng hóa vẫn là yếu tố then chốt.

Ngoài vai trò bảo vệ trong khủng hoảng, 84% người được hỏi cho rằng vàng còn đóng vai trò là phương tiện lưu trữ giá trị dài hạn và phòng ngừa lạm phát.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 85% ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi coi vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị, so với 56% của các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế phát triển.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng.

Các ngân hàng trung ương vẫn nằm trong số những người mua vàng lớn nhất trong những năm gần đây, giúp hỗ trợ giá vàng khi các quốc gia đa dạng hóa dự trữ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Một cuộc khảo sát riêng của Hội đồng Vàng Thế giới được công bố vào ngày 16/6 cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua trung bình 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 4 năm qua, gấp đôi tốc độ của thập kỷ trước, với 89% dự đoán dự trữ toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Chất xúc tác lớn tiếp theo cho vàng

Trong khi các nhà phân tích dự đoán lãi suất thực tăng cao sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy giá vàng trong ngắn hạn, nhà kinh tế Mohamed El-Erian tuần trước cho biết việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vàng có thể là chất xúc tác quan trọng tiếp theo cho kim loại quý này.

Đầu tuần này, nhà phân tích Daniel Kostecki của CMC Markets cho biết lợi suất trái phiếu kho bạc thực tế cao hơn đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, khiến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có ảnh hưởng lớn hơn đến giá cả so với các diễn biến địa chính trị trong ngắn hạn.