Lý do du lịch TP.HCM đạt gần 65% kế hoạch doanh thu năm chỉ sau 6 tháng

Kết quả này được Sở Du lịch TP.HCM thông báo tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều ngày 9/7/2026.

Sở Du lịch cho biết dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu áp lực lớn từ các xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu và chi phí vận tải hàng không leo thang, du lịch TP.HCM vẫn khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước bằng những chuyển dịch cơ cấu khách theo hướng nâng cao chất lượng, tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Mục tiêu đón khách du lịch của toàn ngành cũng ghi nhận những chuyển biến vô cùng khả quan khi thành phố chào đón 6.396.102 lượt khách quốc tế, đạt 58,1% so với kế hoạch 11 triệu lượt của năm 2026.

Cùng với đó, lượng khách nội địa đến với TP.HCM ước đạt 27.315.000 lượt, hoàn thành 54,6% chỉ tiêu năm.

Tour du lịch trực thăng TP.HCM (ảnh) bao gồm ngắm Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: H. Ân

Sự tăng trưởng đồng đều ở cả hai phân khúc khách (nội địa và quốc tế) cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội (2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất vào TP.HCM tháng 7/2025), giúp Thành phố chủ động tối ưu hóa hệ sinh thái tài nguyên đa dạng từ du lịch biển, đô thị, nghỉ dưỡng cho đến du lịch sinh thái và cộng đồng.

Báo cáo từ Sở Du lịch nhấn mạnh bước tiến lớn trong tư duy quản lý khi ngành du lịch Thành phố đã chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tổ chức sự kiện đơn thuần sang phát triển kinh tế sự kiện, kiến tạo thị trường lấy trải nghiệm của du khách làm trọng tâm.

Cụ thể, Thành phố tập trung khai thác sâu chuỗi giá trị từ kinh tế đô thị, công nghiệp văn hóa và đặc biệt là kinh tế đêm, mảng hiện đang đóng góp tới 30% tổng doanh thu du lịch. Nhiều không gian công cộng ven sông, tuyến phố đi bộ, đường hoa được nâng cấp đồng bộ, tạo thành chuỗi đô thị trải nghiệm mang dấu ấn đặc trưng độc đáo đối với du khách.

Để có được những kết quả khả quan này, TP.HCM đã chủ động làm mới và đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm du lịch cao cấp và chuyên biệt. Đáng chú ý là mảng du lịch MICE (hội nghị, sự kiện kết hợp với du lịch) tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu khi đã đón thành công đoàn khách quốc tế quy mô gần 900 người đến từ Indonesia vào tháng 5 vừa qua.

Ngành cũng chính thức đưa vào khai thác thương mại sản phẩm du lịch trực thăng "Ngắm TP.HCM từ trên cao" phục vụ phân khúc hạng sang.

Trong khi đó, du lịch đường thủy được đầu tư bài bản thông qua việc liên kết với các tập đoàn tàu biển quốc tế, còn du lịch cộng đồng bắt đầu bén rễ tại xã Long Sơn gắn liền với việc phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

Du thuyền trên sông Sài Gòn (TP.HCM) ban đêm. Ảnh: H. Ân

Một yếu tố quan trọng khác đã góp phần vào doanh thu lớn cho du lịch trong 6 tháng qua là tính chuyên nghiệp từ các chương trình kích cầu quy mô lớn gắn với các kỳ nghỉ lễ dài ngày, theo Sở Du lịch.

Điển hình là Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 với chủ đề “Rộn ràng hè về” đã tung ra gần 1.000 sản phẩm ưu đãi nâng cao chất lượng trải nghiệm, mang lại doanh thu trực tiếp vượt hơn 120 tỷ đồng.

Cùng với Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12, các chiến dịch truyền thông và kích cầu đồng bộ này không chỉ kích thích mạnh mẽ dòng khách nội địa, mà còn tạo không gian tiêu dùng rộng mở, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và ẩm thực phục hồi vững chắc trong giai đoạn mới.