Lý do hàng Việt lên sàn quốc tế nhưng vẫn “chật vật” tìm khách mua

Các kiện hàng trong trung tâm chia chọn của Amazon tại Robbinsville, New Jersey, Mỹ. Ảnh: Reuters

Có gian hàng chưa đủ để chinh phục người mua

Tại Diễn đàn Thương mại điện tử xuyên biên giới VOIEF 2026 tổ chức mới đây, nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa hàng Việt đến người tiêu dùng nước ngoài được đặt trong mối liên hệ giữa doanh nghiệp, nền tảng và các dịch vụ hỗ trợ.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhận định hàng hóa xuất khẩu qua nền tảng thương mại điện tử của Việt Nam còn tập trung trong một số nhóm tiêu dùng, chưa khai thác rộng các ngành hàng khác. Thị trường tiếp cận cũng chủ yếu ở một số quốc gia gần, còn đi xa gặp khó về vận tải và thủ tục nhập khẩu.

Bà Trần Thủy Tiên, Phòng Thương mại điện tử xuyên biên giới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết xuất khẩu qua thương mại điện tử năm 2025 mới chiếm 0,48% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Kênh trực tuyến tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, giúp tiếp cận người tiêu dùng và dữ liệu thị trường, rút ngắn chuỗi trung gian.

Tuy nhiên, để khai thác cơ hội ấy, doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời năm yếu tố gồm pháp lý và chính sách, nền tảng số, thanh toán xuyên biên giới, logistics và hải quan, năng lực doanh nghiệp. Các yêu cầu cụ thể trải từ tiêu chuẩn, nhãn mác, định danh người bán đến chi phí chuyển đổi tiền tệ, dòng tiền, kho bãi và hồ sơ xuất khẩu.

Nhìn từ hành trình một đơn hàng, khâu tiếp cận khách hàng phải nối được với khâu thực hiện giao dịch. Việc có người quan tâm đến sản phẩm chưa bảo đảm hàng hóa sẽ được đưa ra nước ngoài thuận lợi. Những yêu cầu về hồ sơ, thanh toán và vận chuyển cần được tính cùng với phương án bán hàng ngay từ đầu.

Ông Trần Đình Toản, Trưởng ban Thương mại điện tử xuyên biên giới của VECOM, nhận định thách thức lớn nằm ở năng lực số. Phần lớn doanh nghiệp đã nhận thức vai trò của kênh trực tuyến, nhưng số đầu tư bài bản, dài hạn và có trọng tâm còn ít. Kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng lại làm giảm sự tự tin trong đầu tư tiếp theo.

Từ góc độ xúc tiến thương mại, ông Trần Minh Thắng, Trưởng phòng Chính sách xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, đặt vấn đề doanh nghiệp cần xác định lợi thế cạnh tranh, nơi có khách hàng cần lợi thế đó và đối tác cùng triển khai. Trước khi đầu tư, phải tìm hiểu nhu cầu tại thị trường mới, giải pháp người mua đang sử dụng và lý do họ chuyển sang sản phẩm của mình.

Điều này cho thấy thành công trong nước là kinh nghiệm để tham khảo, còn mức độ phù hợp ở thị trường mới phải được kiểm chứng qua phản hồi đơn hàng và sự hài lòng của người mua.

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Nối các khâu để hàng hóa đi thông suốt

Những trở ngại trong khâu thông quan được nhìn nhận từ đặc thù của thương mại điện tử. Bà Nguyễn Thu Huyền, đại diện Ban Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan, cho biết sự phát triển nhanh của lĩnh vực này và các mô hình kinh doanh mới đặt ra nhu cầu có phương thức quản lý phù hợp.

Hệ thống hải quan số đang được phát triển theo hướng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Thông tin hàng hóa được cung cấp trước khi hàng đến giúp cơ quan hải quan đánh giá rủi ro sớm, qua đó có thể giảm kiểm tra thực tế và tạo thuận lợi cho thông quan.

Việc số hóa cũng hướng tới tăng minh bạch và giảm chi phí lưu kho, xử lý thủ tục. Đây là những lợi ích kỳ vọng khi hệ thống được triển khai, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp dữ liệu giữa cơ quan quản lý, nền tảng và các đơn vị liên quan.

Trong quá trình chuẩn bị xuất khẩu, doanh nghiệp còn phải tìm kiếm, xác minh và làm việc với nhiều đầu mối dịch vụ. Ông Trần Minh Thắng cho biết sự phân mảnh từ tìm khách hàng đến bảo hiểm, đáp ứng tiêu chuẩn, vận chuyển và thông quan khiến thời gian chuẩn bị kéo dài, tăng chi phí giao dịch và rủi ro, nhất là với doanh nghiệp lần đầu tham gia.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, nhấn mạnh cần xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số, trong đó cơ quan quản lý tạo dựng thể chế, hạ tầng; xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; hải quan tạo thuận lợi cho dòng hàng; nền tảng giúp tiếp cận người mua và các dịch vụ hỗ trợ bảo đảm giao dịch thông suốt.

Đối với doanh nghiệp, việc đi ra thị trường quốc tế cần được xác định là đầu tư dài hạn, có ngân sách, nhân sự và sự chuẩn bị về chất lượng, bao bì, thương hiệu. Các mắt xích hỗ trợ chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp đủ khả năng kết nối và vận hành. Đó cũng là điều kiện để hàng Việt từ một gian hàng trực tuyến đến được tay người mua và có cơ hội được lựa chọn lần tiếp theo.