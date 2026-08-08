Ma trận làm đẹp núp bóng “tế bào gốc”, Sở Y tế Hà Nội ra cảnh báo





Trang Facebook của Thẩm mỹ viện Kamly

Sự thật về “thần dược” tế bào gốc

Ngày 6/8, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 8015/SYT-NVY, cảnh báo việc sử dụng tế bào gốc và các sản phẩm, chế phẩm sinh học từ tế bào gốc. Động thái này được đưa ra sau phản ánh về một số cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc khi chưa được cấp phép. Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu Hà Nội kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Sau rà soát, Sở Y tế Hà Nội khẳng định Bộ Y tế chưa cấp phép cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc tại Việt Nam thực hiện phương pháp hay cung cấp sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như những nội dung đang được quảng cáo. Riêng tại Hà Nội, Sở Y tế chưa phê duyệt cho cơ sở khám, chữa bệnh nào thực hiện danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng hoặc sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Cảnh báo xuất hiện trong bối cảnh cụm từ “tế bào gốc” được sử dụng khá tùy tiện. Trên mạng xã hội, người tiêu dùng dễ bắt gặp lời mời gọi “trẻ hóa tức thì”, “tái tạo tế bào” hoặc “phục hồi cơ thể từ bên trong”. Dịch vụ được giới thiệu dưới nhiều hình thức, từ tiêm, truyền đến sản phẩm bôi ngoài da, với giá có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Mới đây, báo Lao Động đã phản ánh, nhân viên Thẩm mỹ viện Kamly – KamLy Medical Aesthetics tại Hà Nội đã tư vấn liệu trình truyền NMN, NAD+ giá 25 triệu đồng cho 10 buổi, kèm hai buổi truyền glutathione. Người tư vấn còn gọi NMN, NAD+ là “tiền chất của tế bào gốc” và giới thiệu khả năng trẻ hóa cơ thể. Khi khách hàng cho biết có u tuyến giáp, phía cơ sở khuyến cáo không truyền NMN nhưng vẫn chào mời truyền glutathione và đề nghị theo dõi sự phát triển của khối u. Cơ sở cũng giới thiệu sản phẩm được quảng bá là “tế bào gốc cá hồi” để tiêm vùng mắt.

Từ phản ánh này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Trên thị trường hiện nay, nhiều khái niệm khác nhau còn bị gom dưới chiếc nhãn “tế bào gốc”. Có nơi gọi NMN và NAD+ là “tiền chất của tế bào gốc”, nơi gọi là huyết tương giàu tiểu cầu, mỡ tự thân hoặc sản phẩm từ động vật với tế bào gốc. Cách tư vấn nhập nhèm khiến khách hàng khó biết bản chất và tình trạng cấp phép của dịch vụ.

Thực tế, NMN là tiền chất giúp cơ thể tạo ra NAD+, còn NAD+ là một coenzyme tham gia chuyển hóa năng lượng và hoạt động của tế bào. Chúng không phải tế bào gốc. Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định hiệu quả của việc truyền hoặc sử dụng hai chất này cho mục đích làm đẹp, chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe.

Giấy phép khám, chữa bệnh không đồng nghĩa cơ sở được thực hiện mọi kỹ thuật. Mỗi dịch vụ còn phải phù hợp với phạm vi chuyên môn, danh mục được phê duyệt và điều kiện an toàn. Xuất xứ ngoại nhập hay cam kết có bác sĩ thực hiện không thể thay thế giấy phép cho kỹ thuật và sản phẩm cụ thể.

Tế bào gốc cũng được nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chống lão hóa

Rủi ro không chỉ là mất tiền

ThS.BSCKII Cao Ngọc Duy, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết NAD+, NMN và nhiều chế phẩm được quảng bá là tế bào gốc chưa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trong lĩnh vực làm đẹp. Một số sản phẩm có thể đang được nghiên cứu hoặc sử dụng trong những chỉ định y khoa nhất định, nhưng điều đó không có nghĩa chúng được phép dùng để truyền trắng hay chống lão hóa như quảng cáo.

Theo bác sĩ Duy, các bệnh viện và cơ sở y tế chính thống không sử dụng glutathione để truyền trắng. Chỉ một sai sót ở bất kỳ khâu nào của quá trình truyền cũng có thể gây dị ứng, sốc phản vệ, thậm chí đe dọa tính mạng. Người sử dụng còn đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương tại vị trí tiêm truyền hoặc hậu quả khó dự báo nếu sản phẩm không rõ nguồn gốc, bảo quản sai điều kiện hay được dùng cho người có bệnh nền.

TS Võ Thị Nhị Hà, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, nhấn mạnh nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc phải trải qua quy trình phức tạp, nghiêm ngặt và kéo dài để đánh giá an toàn, hiệu quả.

Cũng theo chuyên gia, thực tế hiện nay đang tồn tại tình trạng quảng cáo thổi phồng, thậm chí “thần thánh hóa” công dụng của tế bào gốc như một giải pháp chữa “bách bệnh”.

“Hiện nay việc kiểm soát chất lượng trên thị trường cũng rất phức tạp. Có những sản phẩm xách tay, trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Đây là những thách thức trong công tác quản lý” - TS Võ Nhị Hà nhấn mạnh.

Tế bào gốc thực sự là một hướng phát triển quan trọng của y học, song từ kết quả nghiên cứu đến một kỹ thuật được phép áp dụng cho người bệnh là chặng đường dài. Một sản phẩm được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, sử dụng ở một chỉ định y khoa hoặc tại quốc gia khác không đương nhiên trở thành liệu pháp trẻ hóa an toàn cho mọi người. Cụm từ “công nghệ cao” cũng không phải bằng chứng về hiệu quả.

Trước khi sử dụng dịch vụ gắn với tế bào gốc, NMN, NAD+ hoặc truyền làm đẹp, người dân cần kiểm tra giấy phép, phạm vi chuyên môn và danh mục kỹ thuật được phê duyệt; yêu cầu làm rõ nguồn gốc, tình trạng lưu hành của sản phẩm. Cam kết chữa nhiều bệnh, trẻ hóa nhanh, “không rủi ro” hoặc thúc ép mua liệu trình là những dấu hiệu cần cảnh giác.

Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn người dân tra cứu cơ sở được cấp phép trên trang thông tin của Sở, tại mục Quản lý hành nghề y dược, hoặc trên trang Sức khỏe Thủ đô, mục Tra cứu thông tin. Khi phát hiện quảng cáo sai sự thật, vượt phạm vi chuyên môn hay tự ý thực hiện kỹ thuật chưa được phép, người dân cần phản ánh tới cơ quan quản lý y tế địa phương.