



Màn “bắt tay” chưa từng có giữa Chèo, Xẩm với Beatbox, Hiphop trên sân khấu Thủy đình bên Hồ Gươm. (Ảnh: BTC)

Tối ngày 13/11/2026, tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” – Kinh tế sáng tạo đã chính thức khai mạc, đồng thời ra mắt nền tảng số văn hóa – du lịch HanoiGo. do UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức, sự kiện mở đầu cho 16 ngày hoạt động sôi nổi (từ ngày 13 - 28/11) với hơn 150 sự kiện tại 5 cụm không gian di sản và sáng tạo.

Lễ hội năm nay quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước lẫn quốc tế, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và kiều bào đến từ 21 quốc gia.

Nghệ sĩ trẻ biểu diễn hát quan họ tại Lễ khai mạc Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: BTC)

Khi Di sản ngàn năm “bước ra” khỏi phòng trưng bày

Điểm nhấn bùng nổ cảm xúc trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thăng Long Kẻ Nghệ” được dàn dựng độc đáo trên sân khấu thủy đình đương đại ngay bên hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của 110 nghệ sĩ.

Dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Quốc Hoàng Anh, tác phẩm kéo dài 36 phút gồm 8 tiết mục chia làm ba hồi: “Mở nước”, “Thành phố” và “Tiếp nối”.

Lấy hình tượng dòng nước làm mạch dẫn xuyên suốt, chương trình tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc đầy táo bạo khi kết hợp chèo, tuồng, ca trù, xẩm, quan họ và nhạc cụ dân tộc với opera, beatbox, hiphop, múa đương đại và nhạc điện tử.

Đêm diễn cũng chính thức kích hoạt chuỗi chương trình “Hà Nội Sáng đèn”, đưa nghệ thuật đến gần công chúng tại các nhà hát, rạp cổ, bảo tàng và không gian công cộng.

Các nghệ sĩ biểu diễn hát ca Trù biểu diễn tại Lễ khai mạc Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: BTC)

Đánh giá cao cách làm sáng tạo này, ông Jonathan Wallace Baker – Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự hào hứng khi chứng kiến các khu chợ, đường phố và công viên được chuyển đổi thành nơi biểu đạt nghệ thuật và gắn kết cộng đồng.

Ông nhấn mạnh, sự sáng tạo không hề bị giới hạn trong các phòng trưng bày hay thiết chế văn hóa, mà hiện hữu ngay trong nhịp sống thường nhật của đô thị. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam, đại diện UNESCO khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội và các đối tác như Tập đoàn SOVICO để củng cố hệ sinh thái sáng tạo, bảo tồn di sản sống và hỗ trợ các tài năng trẻ.

“Kết tài hoa, dệt tài sản” - Chuyển hóa văn hóa thành động lực kinh tế

Ông Jonathan Wallace Baker – Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu Lễ khai mạc Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: BTC)

Lấy cảm hứng từ truyền thống tài hoa của đất Kẻ Chợ xưa – nơi hội tụ tinh hoa của các phường nghề, làng nghề qua nhiều thế hệ, Lễ hội năm 2026 đặt ra cách tiếp cận đột phá: kết nối nghề truyền thống với thiết kế đương đại, nghệ thuật với công nghệ, và di sản với thị trường. Qua đó, từng bước biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị kinh tế thực tiễn.

Bà Vũ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, Thành phố hướng tới việc chuyển hóa tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản phát triển lâu dài, tạo thêm sinh kế và việc làm cho người dân. Hà Nội đã và đang ban hành nhiều cơ chế chính sách để khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội, khẳng định vị thế tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc quy hoạch trải nghiệm theo 5 cụm không gian mang sắc thái riêng biệt. (Ảnh: BTC)

Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc quy hoạch trải nghiệm theo 5 cụm không gian mang sắc thái riêng biệt, gồm: Quảng trường Sáng tạo; Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân; Đình và di tích trong phố cổ; Công viên Thống Nhất; Rạp hát và Sân khấu cộng đồng. Tất cả được kết nối liền mạch thành một hành trình khám phá đầy cuốn hút về mạch nguồn “Thị – Phố – Nghề” của mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.