Mẫu xe điện Ferrari Luce gây tranh cãi dữ dội bất ngờ bán hết ngay lập tức tại Trung Quốc
Phương Đăng (theo Electrek)
29/06/2026 3:13 PM (GMT+7)
Mẫu sedan thuần điện đầu tiên trong lịch sử Ferrari từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội ngay sau khi ra mắt, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến sức mua tại Trung Quốc. Toàn bộ 88 chiếc Ferrari Luce được phân bổ cho thị trường này đã được khách hàng đặt mua ngay lập tức, theo Electrek.
Ra mắt vào tháng 5 vừa qua, Ferrari Luce đánh dấu cột mốc quan trọng khi trở thành mẫu sedan sản xuất hàng loạt đầu tiên cũng như mẫu xe điện đầu tiên mang logo "Ngựa chồm". Xe được thiết kế bởi Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế huyền thoại của Apple.
Tuy nhiên, màn ra mắt không diễn ra suôn sẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người chê Luce có thiết kế quá đơn giản, thực dụng và đánh mất bản sắc vốn có của Ferrari khi chuyển sang sử dụng động cơ điện. Làn sóng phản ứng tiêu cực mạnh đến mức cổ phiếu Ferrari từng giảm hơn 6% chỉ trong một phiên giao dịch.
Ít tuần sau, hãng xe Italy cũng thay đổi nhân sự cấp cao khi chia tay Giám đốc Marketing và Thương mại lâu năm Enrico Galliera, bổ nhiệm cựu lãnh đạo BMW Italy Massimiliano Di Silvestre thay thế.
Dù vậy, thực tế tại thị trường Trung Quốc lại hoàn toàn trái ngược với những tranh cãi trên Internet. Theo CarNewsChina, toàn bộ 88 chiếc Ferrari Luce, có giá bán khoảng 3,988 triệu nhân dân tệ (tương đương 586.600 USD), đã được khách hàng đặt mua ngay sau khi mở bán.
Kết quả này phần nào củng cố nhận định của CEO Ferrari Benedetto Vigna rằng Luce vẫn đang nhận được lượng đơn đặt hàng rất tích cực. Điều đó cho thấy phản ứng tiêu cực trên mạng chưa chắc phản ánh nhu cầu thực sự của nhóm khách hàng đủ khả năng sở hữu mẫu xe trị giá gần 600.000 USD.
Tuy nhiên, cũng xuất hiện một giả thuyết khác. Một số nguồn tin cho rằng các đại lý Ferrari yêu cầu khách hàng phải mua Luce nếu muốn được ưu tiên tiếp cận các mẫu siêu xe giới hạn và đắt đỏ hơn của hãng trong tương lai.
Tin đồn này từng được Bloomberg đề cập, nhưng cựu Giám đốc Marketing Enrico Galliera đã nhiều lần phủ nhận. Ông khẳng định Ferrari chưa bao giờ áp dụng chính sách "mua kèm" và cho biết Luce được phát triển hướng đến một nhóm khách hàng hoàn toàn mới thay vì những người vốn yêu thích các mẫu siêu xe truyền thống.
Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng câu trả lời sẽ sớm có khi những khách hàng đầu tiên sở hữu Ferrari Luce được phân bổ suất mua các mẫu hypercar thế hệ tiếp theo của Ferrari hay không.
Trong khi cuộc tranh luận về mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari vẫn chưa có hồi kết, doanh số tại Trung Quốc cho thấy ít nhất ở thị trường xe siêu sang lớn nhất thế giới, sức hút của thương hiệu "Ngựa chồm" vẫn đủ lớn để biến một mẫu xe gây nhiều tranh cãi thành sản phẩm "cháy hàng".
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