MC Nguyên Khang: Cảnh đẹp Việt Nam ngoài đời thực còn ấn tượng hơn trên ảnh





MC Nguyên Khang check in tại nhà thờ Đổ thuộc huyện Hải Hậu, Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NVCC

Trong cuộc trò chuyện với Báo Dân Việt, nam MC đã có những chia sẻ vô cùng cởi mở về trải nghiệm thực tế tại biển vô cực Thái Bình (cũ) nay là tỉnh Hưng Yên và di tích nhà thờ đổ Ninh Bình, cùng với đó là góc nhìn thẳng thắn trước câu chuyện "chặt chém" du khách, cũng như những trăn trở của một người nghệ sĩ khi làm kinh doanh dịch vụ.

MC Nguyên Khang, ngỡ ngàng với tấm gương “khổng lồ” và bị chinh phục bởi vẻ đẹp cổ kính của nhà thờ



MC Nguyên Khang check in tại biển vô cực Thái Bình (cũ), nay là Hưng Yên. (Ảnh: NVCC)



Thời gian qua, biển vô cực ở Hưng Yên và chuỗi nhà thờ cổ ở Ninh Bình trở thành những 'tọa độ' check-in gây sốt. Khi trực tiếp đặt chân đến đây, cảm giác thực tế có giống như những bức ảnh lung linh trên mạng, và hành trình đó đã mang lại cho anh những trải nghiệm đặc biệt nào?

- Dù công việc bận rộn, tôi vẫn duy trì thói quen dành thời gian khám phá vẻ đẹp danh lam thắng cảnh trong nước. Kế hoạch ghé thăm biển vô cực Thái Bình (cũ) nay là Hưng Yên vốn nằm trong chuyến công tác của tôi. Ban đầu, ê-kíp dự định đi sớm hơn hai ngày, nhưng do thủy triều và mực nước thời điểm đó chưa đạt yêu cầu để ghi hình, chúng tôi quyết định dời lịch sang sáng Chủ nhật.

Clip MC Nguyên Khang có những khoảnh khắc vui vẻ tại biển vô cực Thái Bình (cũ). (Clip: NVCC)

Trước khi khởi hành, tôi không nghĩ cảnh sắc nơi đây lại tạo ấn tượng mạnh mẽ đến vậy. Hành trình di chuyển bằng xe máy cày vào bãi biển rất gian gian khổ. Cả đoàn phải thức dậy từ 4 giờ sáng. Đêm trước đó, chúng tôi lưu trú trên một con tàu homestay — vốn là chiếc tàu được chủ cơ sở vận chuyển từ Hạ Long về để phục vụ du khách. Do nghỉ ngơi muộn và phải dậy sớm nên thời gian ngủ rất ngắn, nhưng vì mục tiêu săn những bức ảnh đẹp, tôi và ê-kíp đều sẵn sàng.

MC Nguyên Khang hoàn toàn bị chinh phục khi đến trải nghiệm, check in tại biển vô cực Thái Bình (cũ), nay là Hưng Yên. (Ảnh: NVCC)

Hành trình vào biển vô cực lúc rạng sáng rất tối, đường đi xóc và nhiều đoạn lầy lội khiến xe gặp khó khăn. Bù lại, khi đặt chân đến nơi, chúng tôi được chứng kiến khoảnh khắc bình minh ló dạng vô cùng kỳ vĩ. Làn nước biển dâng lên xấp xỉ bàn chân tạo nên hiệu ứng tấm gương soi “khổng lồ”. Những thước phim quay bằng flycam của tôi sau đó nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả với hàng chục ngàn lượt xem và hàng ngàn bình luận.

Đối với các công trình kiến trúc nhà thờ tại tỉnh Nam Định (cũ) nay là Ninh Bình, tôi thật sự bị chinh phục bởi vẻ đẹp cổ kính. Đầu tiên là di tích nhà thờ Đổ. Dù hiện nay khu vực này đã được rào chắn bảo vệ, vẻ đẹp của di tích dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển vẫn mang đến một không gian vô cùng lãng mạn, rất thích hợp cho các bộ ảnh nghệ thuật hoặc thước phim điện ảnh. Sau đó, tôi ghé thăm một nhà thờ khác trong vùng và càng bất ngờ hơn. Khung cảnh vắng vẻ, mang đậm không gian kiến trúc châu Âu khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vùng đất này.

Việt Nam vốn nổi tiếng với nhiều danh thắng được báo chí quốc tế vinh danh, nhưng chỉ khi đặt chân đến tận nơi, tôi mới cảm nhận được cảnh sắc thực tế còn tuyệt vời hơn trên hình ảnh. Riêng với chuyến đi biển vô cực, tôi cảm thấy may mắn vì bắt gặp trúng thời điểm thời tiết "ủng hộ" để ghi lại những khung hình trọn vẹn nhất.



Nhà thờ Đổ, một trong điểm check in siêu đẹp dành cho du khách. MC Nguyên Khang chia sẻ, khi đến tham quan, check in trực tiếp mới thấy nhà thờ đổ đẹp hơn trong ảnh. Ảnh: NVCC

Từ góc nhìn của một người đi nhiều và trải nghiệm thực tế, anh thấy điểm đến này còn thiếu gì để giữ chân du khách và địa phương nên thay đổi ra sao để du lịch phát triển bài bản hơn?

- Tại khu vực biển vô cực, hạn chế lớn nhất hiện nay là hạ tầng lưu trú. Du khách chủ yếu phải ở các khu vực xa rồi di chuyển vào. Địa phương có thể nghiên cứu định hướng quy hoạch thêm các mô hình homestay đạt chuẩn để khách dừng chân qua đêm. Đồng thời, cần nâng cấp chất lượng phương tiện vận chuyển (như xe máy cày chuyên dụng) nhằm tránh sự cố chết máy giữa đường lầy, hướng tới cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hơn và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh.

Đối với di tích nhà thờ Đổ, điều khiến tôi băn khoăn là sự xuất hiện của quá nhiều hàng quán ăn uống xung quanh, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường của di tích. Chính quyền nên quy hoạch một khu vực ẩm thực riêng biệt, nằm cách xa di tích một khoảng cách hợp lý để bảo tồn không gian cảnh quan cho du khách đến tham quan, chụp ảnh.



Thời gian gần đây, dư luận thường xuyên bức xúc trước tình trạng du khách bị "chặt chém" dịch vụ ăn uống tại một số điểm du lịch nổi tiếng. Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Tôi cho rằng chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở kinh doanh dịch vụ để kiểm soát triệt để tình trạng này. Trong thời đại bùng nổ thông tin, hành vi kinh doanh thiếu minh bạch là phương thức kinh doanh tiêu cực, sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển doanh nghiệp. Chỉ cần một hình ảnh, video phản ánh phát tán trên mạng xã hội sẽ phản tác dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chính doanh nghiệp và làm tổn hại hình ảnh du lịch địa phương.

Các cơ sở kinh doanh cần hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thay vì lợi ích ngắn hạn. Về phía du khách, chúng ta cũng nên chủ động tham khảo đánh giá, phản hồi trên các nền tảng uy tín trước khi trải nghiệm dịch vụ để tự bảo vệ mình.

MC Nguyên Khang lần đầu check in tại biển vô cực và anh bị ấn tượng bởi cảnh đẹp siêu thực. (Ảnh: NVCC)

Liên quan đến thực trạng du khách bị lừa đảo khi đặt phòng qua các fanpage giả mạo resort, homestay, anh đã từng gặp phải sự cố này chưa và có lời khuyên gì?

- Cá nhân tôi chưa từng gặp phải sự cố lừa đảo đặt phòng vì tôi không thực hiện giao dịch qua các fanpage tự phát trên mạng xã hội. Việc Facebook triển khai tính năng xác minh tài khoản có trả phí (tích xanh) khiến kẻ xấu dễ dàng tạo lập các trang giả mạo có giao diện chuyên nghiệp để trục lợi.

Để đảm bảo an toàn khi đặt dịch vụ lưu trú, tôi thường áp dụng hai phương án:

Liên hệ trực tiếp qua thông tin trên Google Maps: Tra cứu địa điểm chính xác trên Google Maps và gọi theo số điện thoại niêm yết chính thức tại đó.

Đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến uy tín: Sử dụng các ứng dụng như Agoda hoặc Booking.com. Các nền tảng này luôn có chính sách đảm bảo giữ phòng, minh bạch về giá và kèm theo nhiều ưu đãi cho du khách.

Được biết trước đây anh từng kinh doanh nhà hàng tại Phú Quốc. Cơ duyên nào đưa anh đến quyết định đó và hiện tại hoạt động này ra sao? Anh có kế hoạch đầu tư vào một thành phố du lịch khác không?

- Tôi chọn Phú Quốc vì tình yêu đặc biệt với hòn đảo này ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Đảo Ngọc. Bờ biển hoang sơ, cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng vị trí địa lý thuận lợi (chỉ mất khoảng một giờ bay từ TP.HCM) là lý do tôi quyết định đầu tư tại đây. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 cùng một số yếu tố khách quan, tôi đã dừng hoạt động kinh doanh này.

Kinh doanh chỉ là công việc bổ trợ chứ không phải định hướng cốt lõi trong sự nghiệp của tôi. Việc đầu tư phụ thuộc nhiều vào yếu tố duyên số. Nếu tiếp tục thử sức, tôi ưu tiên lựa chọn TP.HCM — nơi tôi sinh sống và làm việc chính — nhằm thuận tiện cho công tác quản lý và vận hành nhân sự.

MC Nguyên Khang cho biết, trong tương lai hy vọng có đủ tích lũy để sở hữu một ngôi nhà thứ hai (second-home) tại một điểm đến du lịch yêu thích, vừa làm tài sản tích lũy, vừa là nơi nghỉ dưỡng cho bản thân. (Ảnh: NVCC)

Hiện nay nhiều nghệ sĩ lựa chọn sở hữu các bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch. Anh đánh giá sao về xu hướng này và bản thân đã tích lũy được bất động sản nào chưa?

- Việc các đồng nghiệp sở hữu bất động sản du lịch là hình thức tích lũy tài sản và đầu tư hợp lý nếu họ có tiềm lực tài chính tốt. Về phần mình, tôi chưa đủ điều kiện kinh tế để thực hiện việc này. Hiện tại, toàn bộ nguồn lực tài chính tôi đều tập trung đầu tư cho công việc sản xuất các chương trình nghệ thuật.

Trong tương lai, tôi hy vọng có đủ tích lũy để sở hữu một ngôi nhà thứ hai (second-home) tại một điểm đến du lịch yêu thích, vừa làm tài sản tích lũy, vừa là nơi nghỉ dưỡng cho bản thân.

Cảm ơn MC Nguyên Khang!