McDonald's quảng cáo suất ăn gà viên 'giá rẻ' mới, bất ngờ bị người tiêu dùng chỉ trích dữ dội

Đầu tháng này, McDonald’s quảng bá suất 10 miếng gà viên McNuggets kèm khoai tây chiên và nước uống giá 8 USD trong thời gian giới hạn cho tháng 11.

Tuy nhiên, dưới bài đăng quảng cáo ngày 14/11 trên nền tảng X (Twitter cũ), nhiều người tuyên bố sẽ không ăn tại chuỗi này nữa vì đủ lý do - từ lạm phát giá, chất lượng bị cho là giảm sút cho đến thời gian chờ đợi quá lâu tại các điểm drive-through (mua hàng ngay trên xe).

Một người bình luận: “Từ bao giờ 8 USD lại là mức giá hợp lý cho 10 miếng nugget nhỏ, một ít khoai và một ly nước?”.

Công ty đã phản hồi hàng loạt phàn nàn trong phần bình luận, yêu cầu người dùng gửi thông tin liên lạc qua tin nhắn để McDonald’s xử lý khiếu nại. Tuy vậy, bài đăng vẫn thu hút hàng trăm bình luận tiêu cực.

McDonald’s không thể đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của tạp chí Fortune do kỳ nghỉ lễ.

Làn sóng chỉ trích xuất hiện đúng lúc McDonald’s đang nỗ lực khôi phục hình ảnh “giá cả phải chăng” giữa các đợt tăng giá trên thực đơn.

Năm ngoái, hãng bị chỉ trích vì mức tăng giá kể từ năm 2019, thậm chí bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa công kích trong một bài đăng trên X, cáo buộc dưới thời Tổng thống Joe Biden, giá khoai tây chiên cỡ vừa đã tăng 167,6% và combo Big Mac tăng 103,5%.

McDonald’s bác bỏ thông tin giá đã tăng gấp đôi, cho biết giá trung bình các món trong thực đơn chỉ tăng khoảng 40% trong giai đoạn đó, chủ yếu do chi phí vận hành nhà hàng tăng mạnh. Công ty dẫn chứng mức tăng lương nhân viên nhà hàng lên đến 40%, cùng chi phí thực phẩm và bao bì gia tăng.

Trong vài năm qua, McDonald’s liên tục bị khách hàng nhạy cảm về giá chỉ trích trên mạng. Một bài đăng trên X lan truyền năm 2023 cho thấy combo Big Mac giá 18 USD, khiến dư luận tranh luận rằng chuỗi này đã “quá đắt đỏ”. Chủ tịch McDonald’s Mỹ Joe Erlinger khi đó phản hồi rằng đây chỉ là “ngoại lệ” và giá của chuỗi không vượt quá lạm phát.

Ngay cả CEO Chris Kempczinski cũng thừa nhận các combo giá trên 10 USD đang làm xấu đi nhận thức của khách hàng về giá trị.

Trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận quý II, ông nói với nhà đầu tư rằng yếu tố “ảnh hưởng lớn nhất” đến cảm nhận giá trị của khách hàng chính là bảng menu. “Chúng ta phải sửa điều đó”, ông nói.

Hồi tháng 5, CEO Kempczinski cho biết lưu lượng khách hàng có thu nhập thấp tại thị trường Mỹ trong quý I đã giảm gần hai chữ số phần trăm, và nhóm thu nhập trung bình cũng giảm gần tương tự.

Ông nhận định nhóm người tiêu dùng này “đặc biệt chịu áp lực bởi tác động tích lũy của lạm phát và sự lo lắng về triển vọng kinh tế".

Dù bị phản ứng mạnh mẽ, doanh số bán hàng so sánh toàn cầu của McDonald’s vẫn tăng 3,6% trong quý III, và doanh số tại Mỹ tăng 2,4%.

“Kết quả tăng trưởng của chúng tôi được thúc đẩy bằng việc cung cấp giá trị hàng ngày, các lựa chọn với giá phải chăng, đổi mới thực đơn và các chiến dịch marketing hấp dẫn tiếp tục đưa khách hàng đến với chúng tôi”, ông Kempczinski cho biết trong báo cáo lợi nhuận quý III của McDonald’s.