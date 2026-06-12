Meadow Fresh mở rộng danh mục sản phẩm từ sữa New Zealand cho ngành bánh, pha chế và ẩm thực chuyên nghiệp

Tiếp nối hành trình đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành bánh, pha chế và ẩm thực chuyên nghiệp, nhãn hàng Meadow Fresh chính thức ra mắt hai dòng sản phẩm mới: kem sữa tươi tiệt trùng (whipping cream) và unsalted butter (bơ lạt), mở rộng danh mục sản phẩm chất lượng từ nguồn sữa New Zealand cho thịtrường Việt Nam.

Đánh dấu bước tiến chiến lược này, nhãn hàng Meadow Fresh đã tổ chức hội thảo chuyên ngành mang tên: "Meadow Fresh Smoother Texture, Balanced Taste", quy tụ các đầu bếp quốc tế trong ngành bánh, chuyên gia trong ngành F&B cao cấp. Sự kiện không chỉ giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới mà còn mở ra không gian để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng, trao đổi kỹ thuật chuyên môn và khám phá những ứng dụng đa dạng, vai trò của bộ ba nguyên liệu sữa tươi, whipping cream, bơ lạt chất lượng đối với việc tạo nên những thành phẩm nhất quán, tinh tế, mang dấu ấn riêng của người đầu bếp.

Sự kiện có sự góp mặt của Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam, ông Kao Siêu Lực - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Á Châu (thương hiệu ABC Bakery) cùng đông đảo các đầu bếp trong ngành bánh.

Sự kiện vinh dự có sự tham gia của ông Scott James – Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam, ông Kao Siêu Lực - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Á Châu (thương hiệu ABC Bakery), Bà Nguyễn Minh Phương – Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Lê (Kiwi Food), ông Daniel Nguyễn – Giám đốc Điều hành Khối Vận hành F&B và Ẩm thực, Mia Luxury Collection; ông Philippe Bordat – Giám đốc Tập đoàn Wilmar và Giám đốc Trung tâm Đào tạo Làm bánh Wilmar, ông Thái Kim Sơn – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV cùng nhiều đầu bếp, chuyên gia lĩnh vực F&B đến từ chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trong và ngoài nước.

Whipping cream Meadow Fresh có nhiều ưu điểm, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bộ đôi sản phẩm mới whipping cream và bơ lạt Meadow Fresh có nguồn gốc xuất xứ và được nhập khẩu nguyên hộp trực tiếp từ New Zealand - một trong những quốc gia nổi tiếng với chất lượng sữa hàng đầu thế giới, do đó thừa hưởng những đặc tính nổi bật từ nguồn sữa bò tự nhiên giàu dinh dưỡng của quốc gia này.

Ông Scott James – Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mạiNew Zealand tại Việt Nam chia sẻ về những yếu tố làm nên uy tín của ngành sữa New Zealand và giá trị của nguồn nguyên liệu chất lượng cao đối với các sản phẩm từ sữa.

Ông Scott James - Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mạiNew Zealand tại Việt Nam cho biết: “New Zealand từ lâu đã được biết đến là một trong những quốc gia có chất lượng sữa hàng đầu thế giới nhờ vào điều kiện tự nhiên lý tưởng kết hợp với phương pháp chăn nuôi khoa học bền vững(*). Nguồn sữa chất lượng cao cũng trở thành tiền đề tạo nên giá trị đặc trưng và chất lượng vượt trội cho các sản phẩm từ sữa của New Zealand. Được xây dựng trên nền tảng di sản đáng tự hào ấy, Meadow Fresh là thương hiệu sữa uy tín đến từ New Zealand, kế thừa những giá trị cốt lõi về chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt”.

Whipping cream Meadow Fresh ghi điểm với khả năng lên form chuẩn, kết cấu ổn định, có độ mịn màng và độ béo cao. Sản phẩm là thành phần lý tưởng cho các món bánh cao cấp (như làm nhân bánh, mousse, lớp trang trí), làm các loại sốt, súp và đồ uống. Bơ lạt Meadow Fresh mang hương vị bơ sữa thuần tự nhiên, giúp tôn lên hương vị thơm béo đặc trưng cho các dòng bánh cao cấp.

Ông Daniel Nguyễn – Giám đốc Điều hành Khối Vận hành F&B và Ẩm thực, Mia Luxury Collection trình diễn kỹ thuật làm bánh và chia sẻ góc nhìn thực tiễn về vai trò của whipping cream Meadow Fresh trong việc tạo nên những thành phẩm chất lượng và sáng tạo.

Lớn lên tại đất nước New Zealand cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, vận hành bếp bánh cao cấp, cũng là chủ nhân của nhiều công thức bánh độc đáo và sáng tạo, ông Daniel Nguyễn - Giám đốc Điều hành Khối Vận hành F&B và Ẩm thực, Mia Luxury Collection - hiểu rõ và tin tưởng những tiêu chuẩn đã làm nên uy tín của ngành sữa New Zealand trên toàn cầu. Chính vì vậy, ông đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm được sản xuất từ nguồn sữa New Zealand.

Theo ông Daniel Nguyễn, whipping cream Meadow Fresh không chỉ sở hữu lợi thế về nguồn gốc xuất xứ mà còn đáp ứng những tiêu chí quan trọng mà một người làm bánh chuyên nghiệp luôn tìm kiếm ở một loại kem sữa tươi chất lượng. “Sản phẩm có kết cấu mịn mượt, độ ổn định cao trong suốt quá trình chế biến và sự tinh tế khi hòa quyện cùng các nguyên liệu khác, giúp tôn lên hương vị tự nhiên của từng thành phần. Tôi thấy yên tâm hơn khi dùng sản phẩm này để tạo ra các món bánh chất lượng và sáng tạo những công thức mới đặc sắc” - ông nhận xét.



Đúc kết nhiều năm kinh nghiệm, thấu hiểu mong muốn không ngừng sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng của người đầu bếp, ông Philippe Bordat – Giám đốc Tập đoàn Wilmar và Giám đốc Trung tâm Đào tạo Làm bánh Wilmar cho rằng lựa chọn nguyên liệu chất lượng, phù hợp chính là nền tảng cốt lõi làm nên điều đó.

Ông chia sẻ: "Tôi luôn truyền đạt với các học viên và cộng sự của mình, những thành phẩm sáng tạo trong bếp bánh đôi khi đến từ ý tưởng, nhưng phần lớn được nuôi dưỡng từ chất lượng và sự ổn định của nguyên liệu. Mặt khác, khi có được nền tảng nguyên liệu tốt, người đầu bếp sẽ có nhiều không gian hơn để tập trung vào kỹ thuật, trau dồi tay nghề, tự tin tạo nên những thành phẩm mang dấu ấn riêng với chất lượng đồng đều. Đó cũng là giá trị được tìm thấy ở bộ ba sản phẩm của Meadow Fresh gồm sữa tươi tiệt trùng, whipping cream và bơ lạt. Sự ổn định về chất lượng cùng khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều công thức khác nhau giúp người đầu bếp giải được những bài toán khó trong quá trình sáng tạo hoàn thiện thành phẩm và tay nghề”.

Cùng với các dòng sản phẩm sữa tươi tiệt trùng đã được người tiêu dùng Việt Nam tin chọn trong nhiều năm qua, việc mở rộng thêm whipping cream và bơ lạt là bước đi chiến lược không chỉ hoàn thiện danh mục sản phẩm từ sữa New Zealand của Meadow Fresh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong ngành bánh, pha chế và ẩm thực chuyên nghiệp mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.