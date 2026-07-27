Metro số 6 nối thẳng Tân Sơn Nhất: Đòn bẩy mới cho kinh tế và thị trường dịch vụ sân bay tại TP.HCM
Gia Linh
27/07/2026 8:11 PM (GMT+7)
Việc quy hoạch hai ga metro ngầm kết nối trực tiếp toàn bộ các nhà ga T1, T2 và T3 của sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ giải bài toán giao thông mà còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế sân bay, gia tăng sức cạnh tranh của TP.HCM trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không và thương mại dịch vụ ngày càng tăng.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa trình phương án hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc giai đoạn 1 tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), dự án được thành phố ưu tiên triển khai và dự kiến khởi công cuối năm nay.
Điểm đáng chú ý trong phương án mới là việc bố trí hai ga metro ngầm ngay trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhằm kết nối trực tiếp cả ba nhà ga hành khách T1, T2 và T3.
Theo đó, ga ST02 được xây dựng phía Tây nhà ga T3 với quy mô hai tầng ngầm, diện tích hơn 12.500 m². So với quy hoạch trước đây, phương án mới hợp nhất hai ga thành một, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến chạy thẳng và tiến sát nhà ga T3 để rút ngắn khoảng cách tiếp cận của hành khách.
Trong khi đó, ga ST03 được bố trí tại khu vực bãi đỗ xe giữa hai nhà ga T1 và T2, quy mô ba tầng ngầm với diện tích khoảng 18.600 m². Đây cũng sẽ là điểm trung chuyển với tuyến metro số 4 trong tương lai.
Việc quy hoạch hai ga metro ngầm kết nối trực tiếp toàn bộ các nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ giải bài toán giao thông mà còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế sân bay. Ảnh: Gia Linh
Sau khi rời sân bay, tuyến metro tiếp tục chạy dọc đại lộ Phạm Văn Đồng, vượt sông Sài Gòn sang khu vực TP.Thủ Đức, kết nối với metro số 1 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.
Giai đoạn 1 của dự án dài 22,85 km với tổng vốn đầu tư khoảng 86.529 tỷ đồng, là một phần của tuyến metro số 6 dài gần 54 km đóng vai trò tuyến vành đai đường sắt đô thị của TP.HCM.
Nếu trước đây giao thông kết nối Tân Sơn Nhất gần như phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ thì metro số 6 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển lớn về năng lực vận tải hành khách.
Hiện nay, lượng phương tiện tập trung vào các tuyến Trường Sơn, Cộng Hòa, Hồng Hà hay Phạm Văn Đồng thường xuyên vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng, đặc biệt sau khi nhà ga T3 đi vào khai thác. Việc hình thành tuyến metro kết nối trực tiếp sân bay sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng giao thông, giảm áp lực lên hệ thống đường bộ và rút ngắn thời gian tiếp cận sân bay.
Ở góc độ kinh tế, tuyến metro không chỉ phục vụ hành khách đi máy bay mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục nghìn lao động đang làm việc tại sân bay, các doanh nghiệp logistics, thương mại và dịch vụ xung quanh khu vực Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh cũng như TP.Thủ Đức.
Các chuyên gia quy hoạch cho rằng, tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, sân bay được kết nối trực tiếp với hệ thống metro đã trở thành trung tâm phát triển của chuỗi khách sạn, văn phòng, bán lẻ và dịch vụ. Khi chi phí và thời gian di chuyển giảm, giá trị khai thác thương mại của khu vực xung quanh các nhà ga cũng tăng lên, tạo sức hút cho các dòng vốn đầu tư mới.
Với TP.HCM, metro số 6 còn mang ý nghĩa chiến lược khi đồng thời kết nối metro số 1, metro số 2, metro số 4 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Mạng lưới này sẽ giúp hình thành hệ sinh thái vận tải đa phương thức, kết nối trung tâm thành phố với hai sân bay quốc tế lớn là Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Trong bối cảnh TP.HCM định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tuyến metro số 6 được kỳ vọng không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của đầu tàu kinh tế cả nước trong những năm tới.
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