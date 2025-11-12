Mì Ý có nguy cơ biến mất khỏi thị trường Mỹ vì ông Trump

Giá mỳ Ý ở Mỹ sẽ tăng gấp đôi với mức thuế quan 107%. Ảnh Getty

Những nhà xuất khẩu lớn nhất của Ý tuyên bố sẽ dừng bán hàng sang Mỹ ngay từ tháng 1 tới, sau khi mức thuế tổng cộng lên đến 107% khiến hoạt động kinh doanh qua Đại Tây Dương trở nên “không thể chịu nổi”. Họ cảnh báo, động thái này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt mì ống tại Mỹ chỉ vài tháng sau năm mới.

“Đây là thị trường vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng không ai có thể chịu nổi mức biên lợi nhuận kiểu đó", ông Giuseppe Ferro, Giám đốc điều hành thương hiệu La Molisana, cho biết.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thuế chống bán phá giá 92% được áp lên các thương hiệu Ý như La Molisana, Pasta Garofalo và Agritalia. Khoản này cộng thêm 15% thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) - một trong những mức thuế nặng nề nhất trong làn sóng bảo hộ thương mại của ông Trump.

Bộ Thương mại Mỹ cho rằng, các công ty Ý đã bán mì ống dưới giá thị trường để cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước, nhưng ngành công nghiệp thực phẩm Ý coi đây là “cái cớ để Mỹ chặn hàng nhập khẩu".

“Điều này không liên quan gì đến ‘bán phá giá’ – nó chỉ là một cách để ngăn chúng tôi vào thị trường Mỹ”, ông Cosimo Rummo, Giám đốc Rummo Pasta, nói.

Phản ứng dữ dội cũng dâng cao tại Rome. Ngoại trưởng Antonio Tajani cho biết Ý đã thành lập nhóm đặc nhiệm ngoại giao để phản đối quyết định này, trong khi Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic chỉ trích mức thuế 107% là “phi lý và mang tính chính trị.”

Ông Ferro, người đã mua lại La Molisana khi công ty phá sản năm 2011 và phục hồi thành doanh nghiệp 400 triệu USD, cho rằng mất thị trường Mỹ sẽ là cú đánh chí mạng. Một hộp mì rigatoni 450g của hãng hiện có giá 3 USD, nhưng có thể tăng lên 6 USD nếu thuế mới có hiệu lực.

Danh sách các thương hiệu bị ảnh hưởng còn có Barilla, Aldino, Antiche Tradizioni Di Gragnano, Gruppo Milo, Pastificio Liguori, Sgambaro, Tamma và Rummo.

“Chiến tranh mì ống” giữa Mỹ và Ý thực ra không mới - Washington đã điều tra cáo buộc bán phá giá từ thập niên 1990 - nhưng các biện pháp trước đây chỉ ở mức tượng trưng. Lần này, giới trong ngành nói, đòn đánh của ông Trump đã mang tính “tồn vong".

Một quan chức Mỹ bác bỏ ý kiến cho rằng chính trị ảnh hưởng đến quyết định này, nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là bằng chứng ngược lại. Tuy nhiên, ở châu Âu, nhiều người xem đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang sẵn sàng hy sinh đồng minh vì lợi ích trong nước.