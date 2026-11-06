Trong thông tin công bố ngày 30/10/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổng hợp các cảnh báo từ cơ quan quản lý nước ngoài trong tháng 10. Những sản phẩm được nêu có thể ảnh hưởng tới người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới. Phạm vi cảnh báo được xác định theo từng sản phẩm, mã hàng và thị trường cụ thể.

Sản phẩm làm trắng răng và túi mỹ phẩm chứa chất vượt mức cho phép

Theo Hệ thống cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), Pháp thông báo hai sản phẩm làm trắng răng được chào bán trên nền tảng Cdiscount có nồng độ hydrogen peroxide vượt mức cho phép, không đáp ứng quy định về mỹ phẩm của EU. Cả hai thông báo đều chưa xác định được xuất xứ sản phẩm.

Miếng dán trắng răng Crest thuộc diện cảnh báo tại Pháp

Trong đó, miếng dán Crest 3D White mang tên Whitestrips - Professional Effects -Dental whitening treatment có mã sản phẩm 96490938, số lô (L)4060V433 và mã vạch 889714000038. Bao bì sản phẩm màu tím, mỗi gói chứa hai miếng dán dành cho hàm trên và hàm dưới. Nồng độ hydrogen peroxide đo được là 6,8%.

Gel làm trắng răng không rõ xuất xứ thuộc diện cảnh báo tại Pháp

Sản phẩm còn lại mang tên WHITENING GEL, chưa xác định nhãn hiệu, gồm 20 ống nhỏ, dung tích 3 ml mỗi ống, đựng trong túi nhựa trong suốt. Kết quả kiểm tra ghi nhận nồng độ hydrogen peroxide ở mức 0,9%.

Theo các thông báo, hydrogen peroxide có hại nếu nuốt phải, đồng thời có thể gây kích ứng, loét khi tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Các biện pháp được ghi nhận gồm cảnh báo người bán về tính nguy hiểm của sản phẩm và gỡ bỏ thông tin niêm yết trên nền tảng trực tuyến.

Người đã mua cần đối chiếu mã sản phẩm, số lô và mã vạch nêu trong cảnh báo. Phạm vi cảnh báo không được suy rộng sang toàn bộ sản phẩm cùng nhãn hiệu. Nếu xác định sản phẩm thuộc diện cảnh báo, cần ngừng sử dụng và liên hệ bên bán để được hướng dẫn.

Bộ túi nhựa thuộc diện thu hồi tại Thụy Điển

Theo thông báo của Thụy Điển trên EU Safety Gate, bộ túi đựng mỹ phẩm mang tên Beauty tools, 3 waterproof plastic bags bị cảnh báo. Sản phẩm chưa xác định nhãn hiệu, gồm ba túi nhựa PVC mềm, trong suốt, xuất xứ Trung Quốc, được chào bán trên Shein với mã sb2404095679546844.

Vật liệu nhựa được kiểm tra chứa bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) với hàm lượng lên tới 0,14% theo khối lượng. Theo thông báo, chất này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, trong đó có nguy cơ gây tổn hại hệ sinh sản. Sản phẩm không đáp ứng Quy định REACH của EU về hóa chất và đã được đơn vị kinh doanh rút khỏi thị trường.

Keo dán giày và bộ karaoke cũng bị phát hiện hóa chất nguy hại

Một sản phẩm khác được Pháp thông báo trên EU Safety Gate là keo dán giày TERTELL, tên Strong Shoe Glue, dung tích 60 ml, đựng trong tuýp nhựa. Sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc, được chào bán trên AliExpress.

Keo dán giày TERTELL bị thu hồi tại Pháp

Kết quả kiểm tra ghi nhận keo chứa 1,2-dichloroethane với hàm lượng 65,2% theo khối lượng. Theo thông báo, chất này có thể gây ung thư nếu hít phải. Sản phẩm còn thiếu cảnh báo, nhãn nguy hại bắt buộc và cơ cấu đóng an toàn đối với trẻ em, khiến người sử dụng không được cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro khi tiếp xúc với da, mắt.

Theo thông báo, sản phẩm không đáp ứng Quy định REACH và quy định về phân loại, ghi nhãn, đóng gói hóa chất (CLP) của EU. Nền tảng trực tuyến đã gỡ bỏ thông tin niêm yết sản phẩm; người tiêu dùng được cảnh báo về các rủi ro liên quan.

Bộ loa và mic karaoke thuộc diện bị cảnh báo tại Thụy Điển

Trong nhóm đồ dùng giải trí, Thụy Điển cảnh báo bộ Wireless Karaoke Speaker / Kids karaoke toy, gồm một loa không dây và hai mic, chưa xác định nhãn hiệu. Hàng có xuất xứ Trung Quốc, được chào bán trên Shein với mã sl260108165552855074472, mã vạch 6973281283094.

Mối hàn trong thiết bị chứa chì và cadimi với hàm lượng lần lượt lên tới 38,8% và 0,12% theo khối lượng. Phần nhựa bọc dây chứa DEHP 4,27%, DBP 3,62% và parafin clo hóa mạch ngắn (SCCPs) 2,51% theo khối lượng. Đây là kết quả đối với từng bộ phận được kiểm tra, không phải tỷ lệ hóa chất tính trên toàn bộ thiết bị.

Thông báo xác định các chất này gây nguy cơ đối với môi trường và/hoặc sức khỏe; SCCPs có tính bền vững và khả năng tích lũy sinh học. Bộ karaoke không đáp ứng Chỉ thị RoHS và Quy định về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) của EU. Đơn vị kinh doanh đã rút sản phẩm khỏi thị trường.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người mua kiểm tra nguồn gốc, đơn vị bán hàng, nhãn và hướng dẫn sử dụng; đối chiếu với thông báo chính thức. Khi hàng đã mua thuộc diện cảnh báo, cần liên hệ bên bán, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất để được hướng dẫn.

Không tiếp tục dùng sản phẩm làm trắng răng thuộc diện cảnh báo hoặc keo dán giày bị xác định chứa hóa chất nguy hại. Với sản phẩm thuộc diện thu hồi, không bán lại, cho tặng hoặc tiếp tục lưu thông. Giữ hóa chất xa tầm tay trẻ em, bảo quản theo nhãn. Người tiêu dùng lưu ý các chính sách khắc phục những hạn chế trên được xác định theo từng thị trường.