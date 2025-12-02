Mixue đổi chiến lược tại Việt Nam để hút khách trở lại

Mixue đang đầu tư vào thiết kế nội thất hiện đại và bố trí cửa hàng rõ ràng hơn. Nguồn ảnh: Mixue

Theo tạp chí World Coffee Portal có trụ sở tại London, Mixue - thương hiệu trà sữa và kem nổi tiếng của Trung Quốc- đang thay đổi chiến lược tại thị trường lớn thứ ba của mình. Thay vì mở rộng nhanh bằng những cửa hàng nhỏ, giá rẻ như trước đây, Mixue hiện ưu tiên phát triển các cửa hàng flagship (cửa hàng chủ lực) có không gian rộng, thiết kế tinh gọn và bố cục rõ ràng.

Các cửa hàng mới được đầu tư phong cách nội thất đương đại, giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu và thu hút nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng trải nghiệm.

Định hướng mới phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng tại Việt Nam – thị trường lớn thứ ba của thương hiệu sau Trung Quốc và Indonesia. Thay vì ưu tiên mở rộng nhanh bằng các cửa hàng diện tích nhỏ, thương hiệu đang chuyển trọng tâm sang các cửa hàng có không gian rộng, bố trí chỗ ngồi thoải mái và trải nghiệm đồng nhất nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu.

Theo các nhà phân tích thị trường, quyết định của Mixue được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc đồ uống giá rẻ, nơi các chuỗi trà sữa địa phương và quốc tế đều đẩy mạnh khuyến mãi, định vị trẻ và mở cửa hàng ở tốc độ cao.

Một đại diện Mixue Việt Nam cho biết mô hình flagship cho phép thương hiệu “kể câu chuyện thương hiệu rõ ràng hơn” thông qua thiết kế nội thất, khu vực trải nghiệm sản phẩm và việc chuẩn hóa quy trình phục vụ. Những cửa hàng có diện tích lớn hơn cũng giúp chuỗi cải thiện tốc độ phục vụ trong giờ cao điểm và triển khai thêm các sản phẩm mới.

Cửa hàng flagship với diện tích dao động từ 150–250 m2, lớn hơn gấp đôi so với mô hình cửa hàng tiêu chuẩn của Mixue. Các cửa hàng này được trang bị quầy pha chế mở, khu vực ngồi làm việc, trưng bày sản phẩm giới hạn và đồng bộ hệ thống đặt hàng số.

Giới quan sát nhận định chiến lược mới của Mixue diễn ra trong bối cảnh thị trường F&B Việt Nam đang bước vào giai đoạn “tái định hình”, khi mô hình cửa hàng trải nghiệm được các thương hiệu cà phê và đồ uống ưu tiên để giữ chân khách hàng. Highlands Coffee, The Coffee House và Phúc Long đều đã tăng đầu tư vào các cửa hàng quy mô lớn từ đầu năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người tiêu dùng đô thị.

Theo dữ liệu từ World Coffee Portal, chi phí vận hành tăng, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu mới gia nhập và áp lực duy trì biên lợi nhuận khiến nhiều chuỗi phải điều chỉnh mô hình kinh doanh sang hướng bền vững hơn. Với hơn 1.200 cửa hàng tại Việt Nam, Mixue được đánh giá là một trong những thương hiệu chịu ảnh hưởng rõ rệt từ việc mở rộng quá nhanh giai đoạn 2021–2024, dẫn đến sự không đồng đều về chất lượng dịch vụ.

Các chuyên gia dự đoán nỗ lực chuyển hướng sang mô hình flagship sẽ giúp Mixue nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu trong phân khúc trung cấp và cải thiện hiệu suất hoạt động ở những đô thị lớn. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa trải nghiệm cao cấp hơn và mức giá phổ thông sẽ tiếp tục là thách thức đối với chuỗi này trong năm 2026.