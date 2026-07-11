Mô hình nuôi thương phẩm cá song da báo của tỉnh Quảng Ninh thiệt hại nặng nề sau bão Maysak
Quang Sơn
11/07/2026 10:30 PM (GMT+7)
Cơn bão số 1 (Maysak) kết hợp triều cường dâng cao đã làm ngập lụt diện rộng tại Quảng Ninh, khiến mô hình nuôi thương phẩm cá song da báo thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bị tàn phá nặng nề. Lượng cá trong ao cùng hệ thống hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.
Sau khi cơn bão số 1 (Maysak) đi qua gây ngập lụt diện rộng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác đi kiểm tra thực địa, lập biên bản xác định thiệt hại đối với mô hình nuôi thương phẩm cá song da báo đang triển khai tại địa bàn khu Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1.
Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư; UBND phường Móng Cái 1 cùng các bên liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Agri - Biotech. Đây là nơi triển khai mô hình thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) tại tỉnh Quảng Ninh", do Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản chủ trì. Hoạt động kiểm tra nhằm ghi nhận hiện trạng, lập biên bản và đối chiếu hồ sơ chuyên môn để có phương án xử lý kịp thời.
Theo xác nhận từ chính quyền địa phương, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 (Maysak) và triều cường từ ngày 04 đến 05/7/2026, toàn bộ vùng ao nuôi thực hiện mô hình tại khu Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1, đã bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét so với bờ ao. Sự cố thiên tai này đã khiến 100% số cá song da báo trong ao bị thất thoát ra ngoài. Qua đối chiếu hồ sơ chuyên môn, số lượng cá bị mất trắng ước tính khoảng 1.300 con (đạt tỷ lệ sống 65% trên tổng 2.000 con giống thả nuôi từ tháng 10/2025). Đáng chú ý, trước khi bão đổ bộ, đàn cá đang phát triển rất tốt, đạt trọng lượng thương phẩm khoảng 320 - 350 g/con.
Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác nghiên cứu cũng bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ hệ thống bờ ao, bờ đầm và đường giao thông nội bộ bị sạt lở nghiêm trọng do ngập nước lâu ngày. Các trang thiết bị vận hành cốt lõi như hệ thống cấp điện, tủ điện, máy bơm nước, máy sục khí và hệ thống cấp thoát nước đều bị nhấn chìm, hỏng hóc và mất khả năng hoạt động. Bên cạnh đó, kho vật tư gồm thức ăn thủy sản, hóa chất xử lý môi trường và các chế phẩm vi sinh phục vụ sản xuất cũng bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn.
Đoàn công tác đánh giá đây là tổn thất đặc biệt nghiêm trọng đối với nhiệm vụ KH&CN của tỉnh, bởi dự án đang trong giai đoạn then chốt để theo dõi, hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi ao đối với loài cá song da báo mang lại giá trị kinh tế cao này. Hiện tại, Sở KH&CN cùng các cơ quan chuyên môn đã hoàn thiện biên bản thống kê thiệt hại khách quan để báo cáo cấp có thẩm quyền, nhằm tìm phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thực hiện và làm căn cứ nghiệm thu theo đúng quy định.
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