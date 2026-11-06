UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phục vụ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch là yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2027. Đây được xem là một trong những mốc tiến độ quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án hạ tầng giao thông này.

Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào thủ tục thu hồi đất, kế hoạch của TP.HCM dành sự quan tâm đáng kể đến cơ chế tài chính phục vụ giải phóng mặt bằng.

Theo phân công, Sở Tài chính chủ trì rà soát cơ chế tài chính, nguồn kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí.

Đáng chú ý, kế hoạch đề cập việc doanh nghiệp dự án ứng trước kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc hoàn trả hoặc khấu trừ khoản kinh phí này phải tuân thủ quy định pháp luật, hợp đồng dự án và các thỏa thuận có liên quan.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phục vụ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận được yêu cầu chủ động bố trí, bảo đảm đầy đủ và kịp thời nguồn kinh phí theo trách nhiệm của doanh nghiệp dự án. Việc ứng trước kinh phí phải căn cứ phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không để ảnh hưởng đến tiến độ chi trả cho người dân.

Quy định này cho thấy nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng là một mắt xích cần được tính toán đồng bộ trong quá trình triển khai dự án PPP, bên cạnh các thủ tục đất đai và tổ chức thi công.



Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ. Đơn vị này phối hợp với UBND xã Tân Nhựt cùng các cơ quan liên quan rà soát thủ tục thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

Trong khi đó, Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận phải phối hợp cung cấp hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật, phạm vi và ranh giới thu hồi đất. Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm tham gia triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Một yêu cầu khác là các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng công việc. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được phát hiện, giải quyết kịp thời, tránh tình trạng thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Đối với thị trường hạ tầng giao thông, việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng bởi đây là điều kiện để dự án chuyển sang các bước triển khai tiếp theo. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp dự án.

TP.HCM yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi.