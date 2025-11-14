Mở rộng quỹ đất thí điểm, cơ hội mới cho nguồn cung nhà ở thương mại

UBND TP.HCM vừa gửi HĐND danh mục các khu đất dự kiến áp dụng cơ chế thí điểm năm 2025 (đợt 2) theo Nghị quyết 171/2024/QH15. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tạo nền tảng pháp lý để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất sạch và triển khai dự án nhà ở thương mại hiệu quả hơn.

Theo báo cáo, tổng số 63 khu đất được rà soát có diện tích hơn 854ha, trong đó hơn 438ha là đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích. Lượng đất trồng lúa dự kiến chuyển đổi vào khoảng 80ha, vẫn nằm trong giới hạn không vượt quá 30% diện tích đất ở tăng thêm theo quy hoạch. Trong đó, khu vực thành phố chiếm phần lớn với 56 khu đất, tổng diện tích xấp xỉ 564ha; phần còn lại thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu với 7 khu đất, tổng diện tích gần 291ha.

Bên cạnh đó, vẫn còn 12 khu đất doanh nghiệp đề xuất với diện tích hơn 102ha nhưng chưa đủ điều kiện theo Nghị quyết 171, chỉ ra rằng các khu đất được đưa vào danh mục thí điểm phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: từ quy hoạch, quyền sử dụng đất đến khả năng chuyển mục đích.

UBND TP.HCM vừa trình HĐND danh mục 63 khu đất tham gia cơ chế thí điểm nhà ở thương mại năm 2025, với tổng diện tích hơn 854ha. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, 54 doanh nghiệp đã được chấp thuận triển khai dự án trong khuôn khổ cơ chế thí điểm. Danh mục mới sẽ giúp mở rộng diện tích đất đủ điều kiện, tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp tiếp tục thương lượng quyền sử dụng đất hoặc hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án.

Theo Nghị quyết 171, doanh nghiệp có thể thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại, miễn phù hợp với quy hoạch và chương trình phát triển nhà ở địa phương. Sau đó, UBND cấp tỉnh sẽ cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất, làm cơ sở triển khai dự án theo quy định.

UBND khẳng định sẽ tiếp tục rà soát các khu đất khả thi để bổ sung danh mục trong các đợt tiếp theo, nhằm đảm bảo quỹ đất thí điểm duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhà ở thương mại và khơi thông nguồn cung trên thị trường.

Thời gian quan, nhiều dự án nhà ở thương mại tại thành phố đang gặp vướng mắc kéo dài do hạn chế trong việc tiếp cận quỹ đất. Trước đây, các doanh nghiệp chỉ được phép phát triển dự án trên đất ở hợp pháp hoặc đất xen kẽ, khiến nhiều khu đất đã nằm trong quy hoạch đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở khó triển khai.