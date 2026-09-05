Mở thêm “cửa” cho khách ngoại, officetel TP.HCM có cơ hội tìm lại sức hút?

Officetel từng là một trong những sản phẩm đầu tư được săn đón tại TP.HCM nhờ diện tích vừa phải, tổng giá trị thấp hơn căn hộ truyền thống và khả năng kết hợp làm việc, cho thuê. Tuy nhiên, những vướng mắc kéo dài về pháp lý, cấp giấy chứng nhận và công năng sử dụng khiến sức hút của phân khúc này giảm đáng kể.

Đến nay, khi hàng nghìn căn officetel tại TP.HCM đã được tháo gỡ một phần vướng mắc, thị trường lại xuất hiện một câu chuyện mới: mở rộng đối tượng sở hữu sang người nước ngoài.



Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam có thể mua căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng và phần diện tích sàn tại công trình cao tầng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú.

Tỷ lệ sở hữu của cá nhân nước ngoài được đề xuất không vượt quá 30% tổng diện tích sàn xây dựng đưa vào kinh doanh của một tòa nhà.

Hàng nghìn căn officetel tại TP.HCM đã được tháo gỡ một phần vướng mắc. Ảnh: Gia Linh

Nếu được chấp thuận, chính sách này có thể tác động trực tiếp đến TP.HCM, thị trường đã phát triển officetel từ khá sớm.

The Manor khu II là một trong những trường hợp được HoREA nhắc đến, với 623 căn officetel, khởi công từ năm 2007 và đưa vào sử dụng năm 2010. Sau đó, mô hình này nhanh chóng xuất hiện tại nhiều dự án ở khu vực trung tâm và khu Đông thành phố.

Số liệu được HoREA dẫn lại cho thấy TP.HCM từng có 8.918 căn officetel tại 29 dự án gặp vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận. Đến cuối năm 2024, 7.174 căn tại 9 dự án đã được tháo gỡ, tương đương khoảng 80%, còn 1.744 căn thuộc 20 dự án tiếp tục được xử lý.

Trong số những dự án được tháo gỡ có nhiều dự án quy mô lớn như khu Tân Cảng với 1.777 căn, dự án số 2 Tôn Đức Thắng với 1.554 căn và dự án 28 Mai Chí Thọ với 1.009 căn.

Như vậy, sau giai đoạn tập trung giải quyết quyền lợi cho người mua, vấn đề của officetel đang chuyển dần sang bài toán thị trường: làm thế nào mở rộng đầu ra và tạo sức sống mới cho sản phẩm này.



TP.HCM có lợi thế đáng kể nếu nhóm bất động sản văn phòng - lưu trú được mở rộng cho khách ngoại. Thành phố tập trung đông doanh nghiệp FDI, chuyên gia, nhà quản lý quốc tế, tạo nhu cầu thường xuyên đối với văn phòng nhỏ, căn hộ dịch vụ và các mô hình lưu trú trung, dài hạn.

Việc cho phép người nước ngoài trực tiếp sở hữu một tỷ lệ nhất định vì vậy có thể bổ sung nguồn cầu cho thị trường, đặc biệt tại khu vực trung tâm, Thủ Thiêm, khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất và những nơi tập trung doanh nghiệp quốc tế.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, pháp luật cần xác định rõ loại tài sản người mua được sở hữu cũng như quyền lợi của họ. Việc đề xuất giới hạn tỷ lệ sở hữu của cá nhân nước ngoài ở mức 30% cũng nhằm tạo hành lang quản lý cho loại hình bất động sản này.

Ở góc độ kinh tế, nếu quy định được thông qua, lợi ích không chỉ nằm ở khả năng tăng thanh khoản cho lượng officetel hiện hữu. Các chủ đầu tư có thể phải thay đổi cách phát triển sản phẩm, từ mô hình bán căn diện tích nhỏ cho nhà đầu tư cá nhân sang những sản phẩm văn phòng - lưu trú được quản lý chuyên nghiệp, hướng đến nhu cầu thực của doanh nhân và chuyên gia quốc tế.

Tuy nhiên, mở thêm nguồn cầu ngoại không đồng nghĩa officetel sẽ lập tức trở lại thời kỳ tăng trưởng nóng.

Thực tế những năm qua cho thấy sức hấp dẫn của loại hình này phụ thuộc lớn vào tính pháp lý, thời hạn sở hữu, khả năng cấp giấy chứng nhận, hiệu quả khai thác và chất lượng vận hành. Đây cũng là những vấn đề từng khiến không ít nhà đầu tư thận trọng với officetel và condotel.

Do đó, “room” 30% cho khách ngoại nếu được luật hóa có thể tạo thêm lực cầu cho TP.HCM, nhưng yếu tố quyết định vẫn là một khung pháp lý đủ rõ ràng. Khi quyền sở hữu, khai thác và chuyển nhượng được xác lập minh bạch, officetel mới có cơ hội bước sang một chu kỳ phát triển khác, thay vì trở lại cuộc đua tăng nguồn cung như giai đoạn trước.