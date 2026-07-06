Mộc Châu lãng mạn trong MV "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Hoàng Hà Cương
Huy Hoàng
06/07/2026 9:48 AM (GMT+7)
Nam ca sỹ đến từ Bắc Ninh vừa ra mắt MV có tên "Nhắm mắt thấy mùa hè". Đây được coi là MV đánh dấu một bước phát triển mới trên con đường ca hát của ca sỹ Hoàng Hà Cương.
Mộc Châu lãng mạn trong MV "Nhắm mắt thấy mùa hè" của Hoàng Hà Cương
Nhắm mắt thấy mùa hè là ca khúc nhạc phim điện ảnh cùng tên của đạo diễn Cao Thúy Nhi. Đây là phim Việt Nam ra mắt năm 2018, có sự tham gia của Phương Anh Đào và Takafumi Akutsu. Bài hát trong phim được thể hiện bởi giọng ca đầy cảm xúc hoài niệm Nguyên Hà. Sau khi phim phát hành, ca khúc nhanh chóng trở thành bản Hit của Nguyên Hà và đã được khá nhiều ca sỹ cover lại.
Khi được hỏi, vì sao không chọn một ca khúc mới để quay MV mà lại sử dụng một bài hát cũ, ca sỹ Hoàng Hà Cương trả lời: “Đây là bài hát tôi vô cùng yêu thích từ rất lâu rồi, thế nên tôi muốn được làm một sản phẩm âm nhạc chỉn chu về nó. Khi trao đổi với các anh chị có kinh nghiệm trong nghề, họ cũng đều ủng hộ nên tôi quyết định thực hiện MV bài hát này.
Đây cũng là sản phẩm để “tạo đà” cho một dự án chính thức, sẽ được thực hiện vào đầu năm 2027 với một ca khúc hoàn toàn mới được tôi đặt hàng sáng tác. Hi vọng khán giả sẽ có những cảm xúc mới mẻ khi xem MV Nhắm mắt thấy mùa hè của tôi”.
Hoàng Hà Cương sở hữu giọng hát nam tính, khỏe khoắn và anh thể hiện rất tình cảm ca khúc này. Thực ra, Hoàng Hà Cương rất hay hát những bản nhạc trẻ trung, sôi động trong các show diễn, nhưng anh vẫn thích được thể hiện những bài pop ballad nhẹ nhàng, lãng mạn, tình cảm vì như anh tâm sự, “bên ngoài tôi rất sôi nổi, nghịch ngợm nhưng bên trong là một tâm hồn khá nhạy cảm và tôi thích sự bình yên, tĩnh lặng để cân bằng với nguồn năng lượng bên ngoài của tôi”.
Chính vì thế, Hoàng Hà Cương thể hiện ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè khá bay bổng, lãng mạn và mang màu sắc hoài niệm, tiếc nuối nhưng vẫn đủ sự mạnh mẽ của một người đàn ông.
MV Nhắm mắt thấy mùa hè được quay tại cao nguyên Mộc Châu. Những hình ảnh tuyệt đẹp và vô cùng lãng lạn như đồi chè Mocha Hill, thảo nguyên, vườn hoa tím, khu rừng thông,… và không gian đồng cỏ mênh mông đã tạo ra những cảm xúc rất bay bổng cho người xem. Hình ảnh và giọng hát hoà quyện vào nhau, đúng như câu chuyện tình buồn man mác trong MV đã để lại cho khán giả những cảm xúc bâng khuâng, hoài niệm và có thể cả những nuối tiếc của một thời thanh xuân tươi đẹp.
Được biết, NSƯT Thanh Tâm là người góp ý và trực tiếp “nắn chỉnh” cho Hoàng Hà Cương khi thể hiện ca khúc này. Chị cho biết: “Ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè từng được nhiều ca sỹ thể hiện, nên tôi muốn Hoàng Hà Cương sẽ mang một màu sắc mới, vừa có sự tiếc nuối nhưng không bị luỵ mà lãng mạn và mang nhiều nét hoài niệm nhẹ nhàng. Hoàng Hà Cương thông minh và tiếp thu rất nhanh, tôi rất trân trọng sự nghiêm túc của cậu ấy khi thực hiện dự án này”.
Ca sỹ Hoàng Hà Cương đã tốt nghiệp Chuyên ngành Thanh nhạc và Quản lý Văn hoá - Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội. Là chàng trai dân tộc Tày sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo miền núi của huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang cũ, nay là xã Sơn Động - Tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ nhỏ, Hoàng Hà Cương đã rất yêu thích âm thích âm nhạc nên tham gia sinh hoạt văn nghệ từ rất sớm. Lớn lên, anh quyết tâm thi đỗ vào ĐH VHNT Quân đội để theo đuổi đam mê ca hát.
Trong thời gian học tại Hà Nội, Hoàng Hà Cương cũng đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi hát để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Lần đầu tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh anh đã lọt top 12 chung cuộc. Năm 2015, Hoàng Hà Cương lọt vào bán kết Giọng hát hay Hà Nội 2021; Giải triển vọng Tiếng hát sông Thương (Đài truyền hình Bắc Giang). Năm 2022, anh lọt vào top 5 chung kết Giải Sao Mai khu vực miền Nam (Dòng nhạc Dân gian)…
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