M.O.I Cosmetics của Hồ Ngọc Hà nói gì về việc thu hồi số công bố nhiều sản phẩm?

Danh sách 40 sản phẩm của nhãn hàng M.O.I có số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm thu hồi. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Trong danh sách có nhiều sản phẩm do Công ty TNHH M.O.I Cosmetics công bố. Đây là thương hiệu mỹ phẩm được thành lập với sự hợp tác giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Lâm Thành Kim.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 14 doanh nghiệp được thu hồi trên cơ sở đề nghị tự nguyện của các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, danh mục sản phẩm của Công ty TNHH M.O.I Cosmetics có nhiều dòng mỹ phẩm từng được đưa ra thị trường trong những năm qua. Trong đó có bộ sưu tập Love M.O.I Matte Lipstick Limited Edition.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được sự chú ý của người tiêu dùng do M.O.I Cosmetics là thương hiệu có độ nhận diện cao trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam. Một số sản phẩm của hãng từng được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Sau khi thông tin được công bố, M.O.I Cosmetics đã phát đi thông báo chính thức. Cụ thể, doanh nghiệp cho biết đã gửi Công văn số 221426/26/CV-MOI đến Cục Quản lý Dược, đề nghị thu hồi số tiếp nhận công bố của những mặt hàng đã hết tồn kho và không còn nằm trong danh sách sản phẩm đang kinh doanh.

Theo giải thích của M.O.I Cosmetics, đây là thủ tục được doanh nghiệp chủ động thực hiện theo điểm i, khoản 1, Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp quyết định dừng sản xuất hoặc dừng nhập khẩu mỹ phẩm.

Những sản phẩm được đề nghị thu hồi số công bố chủ yếu thuộc các bộ sưu tập phiên bản giới hạn hoặc các dòng sản phẩm cũ mà doanh nghiệp không còn tiếp tục kinh doanh và lưu hành trên thị trường.

Trang page của M.O.I Cosmetics lên tiếng về thông tin thu hồi nhiều số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm của thương hiệu.

M.O.I Cosmetics nhấn mạnh việc thu hồi số tiếp nhận công bố lần này không xuất phát từ nguyên nhân sản phẩm vi phạm chất lượng, không bảo đảm an toàn, chứa chất cấm hoặc có sai lệch về nhãn hàng hóa. Đây là điểm khác với trường hợp thu hồi mỹ phẩm vi phạm được quy định tại Điều 45 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết những sản phẩm đang được M.O.I Cosmetics nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam đều có hồ sơ hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ các quy định hiện hành.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức của doanh nghiệp, ca sĩ Hồ Ngọc Hà hiện giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của M.O.I Cosmetics. Thương hiệu ra đời vào tháng 10/2017 từ sự hợp tác giữa Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Lâm Thành Kim, với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng.

Sau bảy năm hoạt động, đến năm 2024, doanh nghiệp cho biết đã tiêu thụ hơn 6 triệu sản phẩm, phát triển 48 dòng sản phẩm thuộc các nhóm trang điểm, chăm sóc da và nước hoa. Mạng lưới phân phối của thương hiệu có hơn 140 đại lý, tốc độ tăng trưởng được công bố dao động 150-300% mỗi năm.