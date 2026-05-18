'Mọi thứ đang rơi vào cơn bão hoàn hảo' - giới đầu tư lo ngại cú sốc lạm phát kéo dài

Nguy cơ lạm phát kéo dài đã làm dấy lên lo ngại rằng các ngân hàng trung ương sẽ cần nhanh chóng tăng lãi suất và các chính phủ có thể mở rộng vay nợ để đối phó với bất kỳ hậu quả kinh tế nào.

Lãi suất trung bình mà các chính phủ thuộc Nhóm G7 phải trả để vay vốn trong 10 năm hiện đã đạt gần 4%, tăng từ khoảng 3,2% trước khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng Hai, trong khi chi phí vay vốn trong 30 năm đã đạt mức trung bình 4,6%, tăng từ 4%.

"Hiện tại, dường như mọi thứ đang rơi vào một cơn bão hoàn hảo. Thị trường lãi suất đang phải vật lộn với nguy cơ lạm phát do căng thẳng từ Trung Đông và giá dầu. Và mặt khác, đặc biệt là cùng với đó, là sự sụt giảm nhu cầu do giá cả hàng hóa cao gây ra" - Tom Ross, người đứng đầu bộ phận trái phiếu lợi suất cao tại Janus Henderson, công ty quản lý khoảng 493 tỷ đô la, cho biết.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng mạnh tới 3,6 điểm cơ bản, lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2025 ở mức 4,631%, sau khi tăng gần 17 điểm cơ bản trong tuần qua, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm, có tác động trực tiếp đến thị trường thế chấp, đã tăng lên mức cao nhất trong một năm là 5,159%. Lợi suất thường biến động ngược chiều với giá trái phiếu.

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall gần như đi ngang vào thứ Hai 18/5 sau khi giảm mạnh vào thứ Sáu, với một số cảnh báo rằng thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục vẫn chưa phản ánh hết rủi ro lạm phát tăng vọt.

Hiện tại, thị trường đang dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 là hơn 50%, đánh dấu một sự đảo ngược lớn so với kỳ vọng trước cuộc chiến tranh Iran, vốn dự đoán ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Những biến động trên thị trường là mối quan tâm hàng đầu của các bộ trưởng tài chính G7 trong cuộc họp tại Paris hôm thứ Hai.

"Chúng ta không còn ở trong thời kỳ mà nợ công không phải là một vấn đề được bàn luận nữa" - Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure nói với các phóng viên khi ông đến cuộc họp.

Xu hướng này tương tự nhau trên các thị trường trái phiếu lớn, từ khu vực đồng euro đến Anh và Nhật Bản, nơi lợi suất đang ở mức cao kỷ lục. Ngân hàng trung ương đặt ra lãi suất, nhưng thị trường trái phiếu quyết định tỷ lệ mà các công ty, cá nhân và chính phủ có thể vay, có nghĩa là mọi thứ từ khoản vay mua ô tô đến việc tài trợ cho một trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ đô la đều bị ảnh hưởng.

Kenneth Broux, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối và lãi suất doanh nghiệp tại Societe Generale, cho biết để ngăn chặn điều mà ông gọi là "sự sụp đổ diễn ra từ từ" trên thị trường trái phiếu sẽ cần giá dầu giảm, nỗi lo suy thoái kinh tế gia tăng đủ để gây ra làn sóng đổ xô tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn bằng trái phiếu, hoặc giá trái phiếu giảm đủ thấp để thu hút người mua.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm (JGB) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục ở mức 4,200%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 1996 ở mức 2,800%. Nhật Bản có kế hoạch phát hành thêm nợ như một phần nguồn vốn cho ngân sách bổ sung dự kiến nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ chiến tranh.

Lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro giảm nhẹ trong phiên giao dịch buổi chiều tại châu Âu, nhưng vẫn ở mức cao nhất trong nhiều năm. Lợi suất trái phiếu Bund kỳ hạn 10 năm của Đức, chuẩn mực cho khối tiền tệ này, đạt mức cao nhất trong 15 năm ở mức 3,193%, tăng 10 điểm cơ bản trong một tuần.

Lợi suất trái phiếu do các quốc gia nợ nhiều hơn như Ý và Pháp phát hành đã tăng mạnh hơn nữa. Chi phí vay nợ chính phủ Ý kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 3,90%, tăng 12 điểm cơ bản trong một tuần, trong khi lợi suất trái phiếu Pháp đã tăng 26 điểm cơ bản.

Áp lực lạm phát đang đến

Tuần trước, trái phiếu đã giảm mạnh khi các nhà đầu tư lo ngại trước hàng loạt số liệu lạm phát cao hơn dự kiến trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ.

Nick Twidale, nhà phân tích thị trường chính tại ATFX Global, cho biết: "Việc chúng ta hiện đang thấy dữ liệu củng cố những lo ngại về lạm phát đã tồn tại trên thị trường kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu là điều then chốt".

Dữ liệu tuần trước cho thấy giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 4, với các chỉ số tương tự được ghi nhận ở Trung Quốc, Đức và Nhật Bản.

Mặc dù sự sụt giảm mạnh của thị trường trái phiếu diễn ra trên toàn cầu, một số thị trường cũng phải đối mặt với áp lực cục bộ.

Tương lai bất định của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư rằng ông sẽ bị buộc phải từ chức và thay thế bởi một người thách thức kém thận trọng hơn về mặt tài chính.

Tuy nhiên, vào thứ Hai, trái phiếu chính phủ Anh lại có hiệu suất tốt hơn, với lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 5,14%. Tuy nhiên, chúng đã tăng 27 điểm cơ bản vào tuần trước và vẫn là loại trái phiếu 10 năm có hiệu suất kém nhất trong thế giới phát triển kể từ khi chiến tranh bắt đầu.