Một doanh nghiệp bất động sản nợ khủng, lãi suất gần 16%

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Novaland ghi nhận mức 72.910 tỉ đồng, được huy động từ các kênh đa dạng như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, vay từ bên thứ ba và các nghĩa vụ nợ khác. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn chiếm 30.482 tỉ đồng, còn vay và nợ dài hạn ở mức 42.428 tỉ đồng. Đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu nợ dài hạn của tập đoàn là các khoản vay ngân hàng, chiếm hơn 24.191 tỉ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay lãi suất tiệm cận 16%

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn trong báo cáo lần này là chi tiết về một khoản vay trị giá hàng nghìn tỉ đồng với mức lãi suất tiệm cận 16%/năm. Cụ thể, Novaland hiện đang có khoản vay bằng VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) với tổng giá trị giải ngân lên tới 1.527 tỉ đồng.

Khoản tín dụng này có thời hạn vay tối đa 60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, kèm theo thời gian ân hạn nợ gốc 36 tháng. Về chi phí vốn, mức lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 14,5%/năm và tăng lên mức 15,96%/năm trong năm thứ hai. Ở các giai đoạn tiếp theo, lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần, tính bằng lãi suất cơ sở do ngân hàng quy định cộng thêm biên độ 4,66%/năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, mức 15,96%/năm này là lãi suất được quy định riêng biệt cho năm thứ hai của khoản vay cụ thể tại PVCombank. Đây hoàn toàn không phải là mức lãi suất áp dụng chung cho toàn bộ các khoản vay tín dụng của Novaland.

Dự án của Novaland ở Bình Thuận cũ. Ảnh: LNG

Để đảm bảo cho khoản giải ngân 1.527 tỉ đồng nêu trên, Novaland đã thế chấp toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ 4 dự án thành phần tại phường Mũi Né (tỉnh Bình Thuận). Ngoài ra, tài sản đảm bảo cho khoản vay còn bao gồm cổ phần của công ty thuộc sở hữu của cổ đông và phần vốn góp tại một doanh nghiệp có liên quan.

Áp lực chi phí tài chính

Bên cạnh khoản vay nổi bật tại PVCombank, bức tranh tài chính của Novaland còn cho thấy doanh nghiệp đang duy trì quan hệ tín dụng và các khoản vay dài hạn tại hàng loạt ngân hàng lớn khác như VPBank (2.329,6 tỷ đồng), MB Bank (8.605,7 tỷ đồng), TPBank (2.606,2 tỷ đồng), và Vietinbank (1.944,3 tỷ đồng).

Các khoản vay này được áp dụng nhiều cơ chế xác định lãi suất khác nhau, phụ thuộc vào thỏa thuận với từng đối tác. Trong đó, một số khoản vay của Novaland có mức lãi suất khá "mềm", dao động từ ngưỡng 11%/năm.

Nhìn chung, việc duy trì được các hạn mức tín dụng lớn cho thấy nỗ lực của Novaland trong việc đảm bảo nguồn vốn hoạt động. Tuy nhiên, áp lực chi phí tài chính từ các khoản vay có lãi suất thả nổi hoặc chuyển sang mức lãi suất cao sau thời gian ưu đãi vẫn sẽ là một bài toán lớn mà ban lãnh đạo tập đoàn cần phải quản trị chặt chẽ trong thời gian tới.