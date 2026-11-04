Cung đường đèo quanh co ở Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Việt Nam. Ảnh Vu Tuan Bao/Indulgexpress

Tiếng động cơ xe máy nối nhau vang vọng khắp thung lũng, rồi nhanh chóng khuất sau những khúc cua uốn lượn giữa núi đá tai mèo. Bên đường, một người phụ nữ gùi nông sản trở về nhà. Những bức tường đá chia nhỏ từng thửa ruộng, những mái nhà nép mình giữa núi non trùng điệp.

Với nhiều du khách chinh phục cung đường phượt Hà Giang, những hình ảnh ấy chỉ thoáng qua trong hành trình khám phá các điểm check-in nổi tiếng. Nhưng nếu chậm lại, họ sẽ nhận ra một Hà Giang khác – nơi lưu giữ những nét văn hóa và nhịp sống đặc sắc của các cộng đồng dân tộc vùng cao.

Những ngôi làng kể chuyện về miền núi đá

Một cụ ông ngồi bên ngoài một ngôi nhà gỗ truyền thống ở Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Việt Nam, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Ảnh indulgexpress

Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang sau đợt sáp nhập đơn vị hành chính năm 2025, nằm ở cực Bắc Việt Nam, giáp Trung Quốc. Địa hình nơi đây trải dài từ những triền núi phủ rừng đến các dãy núi đá vôi sắc nhọn của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Địa hình hiểm trở đã định hình cách người dân canh tác, xây dựng nhà cửa và di chuyển giữa các bản làng.

Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc như Mông, Lô Lô, Dao, Tày và Nùng. Mỗi cộng đồng có ngôn ngữ, kiến trúc, trang phục, lễ hội và phong tục riêng.

Một điểm dừng chân đáng chú ý là thôn Tha, gần khu vực thành phố Hà Giang cũ. Du khách có thể nghỉ tại những ngôi nhà sàn truyền thống, thưởng thức bữa cơm cùng gia đình chủ nhà và tìm hiểu cuộc sống thường nhật của người dân.

Thay vì chỉ dừng chân chụp ảnh rồi tiếp tục lên đường, một đêm ở homestay sẽ giúp hành trình trở nên sâu sắc hơn.

Xa hơn về phía Bắc, dưới chân Cột cờ Lũng Cú là làng Lô Lô Chải, nơi sinh sống của cộng đồng người Lô Lô. Những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương sẫm màu và tường đá tạo nên diện mạo đặc trưng của ngôi làng.

Du lịch ngày càng trở thành nguồn thu nhập quan trọng, với nhiều gia đình mở homestay và cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, du khách cũng cần tôn trọng không gian riêng tư, xin phép trước khi chụp ảnh người dân, đặc biệt là trẻ em.

Chợ truyền thống đầy màu sắc ở Hà Giang (nay là Tuyên Quang). Ảnh indulgexpress

Theo chân người Mông khám phá nghề dệt lanh trăm năm

Một trải nghiệm đáng giá khác nằm ở Lùng Tám, thuộc khu vực Quản Bạ, nơi có hợp tác xã dệt lanh của người Mông.

Để tạo ra một tấm vải hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu: trồng cây gai dầu, tách và làm mềm sợi, se thành chỉ, dệt trên khung cửi gỗ rồi xử lý bề mặt vải. Một số sản phẩm còn được nhuộm chàm tự nhiên để tạo sắc xanh đặc trưng.

Thành lập năm 2001, hợp tác xã hướng tới bảo tồn nghề dệt lanh truyền thống, đồng thời tạo sinh kế cho phụ nữ địa phương.

Du khách có thể tận mắt quan sát quy trình sản xuất và mua khăn, túi hay các sản phẩm dệt trực tiếp từ người làm nghề. Mỗi món đồ không đơn thuần là một món quà lưu niệm, mà còn chứa đựng thời gian, kỹ năng và công sức của những người thợ vùng cao.

Lên chợ vùng cao, thưởng thức đặc sản Hà Giang

Các phiên chợ vùng cao là một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Chợ Đồng Văn và Mèo Vạc không chỉ là nơi mua bán nông sản, vải vóc, gia súc và đồ dùng sinh hoạt mà còn là điểm gặp gỡ của người dân từ những bản làng xa xôi.

Đến đây, du khách có thể khám phá văn hóa ẩm thực địa phương với nhiều món đặc sắc.

Bánh cuốn Đồng Văn là món ăn sáng được yêu thích, với lớp bánh tráng gạo mỏng cuốn nhân thịt lợn và mộc nhĩ, ăn cùng bát nước dùng nóng.

Mèn mén – món ăn làm từ ngô hấp gắn với văn hóa ẩm thực người Mông – và thắng cố, món ăn truyền thống từ thịt, nội tạng gia súc, cũng là những đặc sản thường được nhắc đến khi nói về chợ phiên vùng cao.

Ngoài ra, bánh tam giác mạch là món ăn du khách không nên bỏ qua, đặc biệt vào mùa hoa tam giác mạch nở rộ trên các sườn núi.

Khi tham quan chợ, hãy đến sớm để cảm nhận không khí buôn bán nhộn nhịp, quan sát cách người dân giao lưu và trao đổi hàng hóa. Trang phục truyền thống không phải đạo cụ phục vụ khách du lịch, vì vậy hãy xin phép trước khi chụp ảnh.

Đừng chỉ đi qua Hà Giang, hãy ở lại lâu hơn

Đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế uốn lượn dưới vực sâu hay những cung đường xuyên núi vẫn là những điểm nhấn khó quên của cung đường phượt Ha Giang.

Nhưng hành trình sẽ trọn vẹn hơn nếu du khách dành thời gian ghé thăm một bản làng, trải nghiệm xưởng dệt thủ công hoặc sắp xếp chuyến đi trùng với ngày họp chợ.

Theo cây bút du lịch quốc tế Shivani Illakiya, vẻ đẹp Hà Giang không chỉ nằm ở cảnh quan hùng vĩ. Những ngọn núi cho thấy cuộc sống canh tác đầy thử thách của người dân; phiên chợ phản ánh sự kết nối giữa các cộng đồng; còn những tấm vải lanh kể câu chuyện về nghề thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ.