Ảnh minh họa: Kitco News.

Vàng mất đà sau cú tăng hơn 30% trong một tháng

Giá vàng từng tăng hơn 30% chỉ trong vòng một tháng, lập đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, kim loại quý sau đó nhanh chóng mất đà và bước vào giai đoạn suy yếu.

Kể từ cuối tháng 8, giá vàng liên tục đi xuống sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tuyên bố ngân hàng trung ương vẫn còn nhiều việc phải làm để kiềm chế lạm phát.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/11), vàng được giao dịch quanh mức 3.868,60 USD/ounce, nhích nhẹ lên 0,3% so với phiên trước đó. Kim loại quý đang hướng tới năm giảm giá mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, với mức sụt giảm gần 11%.

Nhu cầu vàng suy yếu trong bối cảnh nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang các khoản đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng lãi suất tiếp tục đi lên.

Goldman Sachs dự báo khi nào vàng lập đỉnh mới?

Trong báo cáo công bố hôm thứ Hai, nhóm chiến lược gia do bà Lina Thomas dẫn đầu tại Goldman Sachs cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn, đồng thời biến động mạnh hơn khi Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Điều này gây bất lợi cho vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất như trái phiếu hay tiền gửi.

Hồi tháng 9, Fed đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau ba năm, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng triển vọng vàng sẽ thay đổi đáng kể khi Fed bắt đầu chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất.

“Sau khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu từ các quỹ ETF phương Tây sẽ phục hồi, hỗ trợ một đợt tăng giá vàng mạnh hơn, đưa giá lên 5.600 USD/ounce vào cuối năm 2028”, nhóm chiến lược gia nhận định.

Theo ngân hàng này, nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng vệ trước những biến động kinh tế và chính sách vĩ mô cũng có thể tiếp thêm động lực cho đà tăng.

Đáng chú ý, hoạt động mua vàng bền bỉ của các ngân hàng trung ương được dự báo sẽ tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường, giúp giá kim loại quý tiến tới 4.650 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Năm 2027 có thể là giai đoạn thử thách với vàng

Goldman Sachs cho rằng diễn biến thị trường vàng năm 2027 có thể tương tự năm 2022: lãi suất chính sách của Fed tăng cao gây sức ép lên nhu cầu đầu tư tư nhân, trong khi hoạt động mua vàng ổn định của các ngân hàng trung ương giúp hạn chế đà giảm giá.

Sau khi các dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy áp lực giá vẫn dai dẳng, giới giao dịch đang nghiêng về khả năng Fed sẽ duy trì lộ trình thắt chặt tiền tệ lâu hơn dự kiến. Các nhà hoạch định chính sách cũng được cho là có thể tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Nhìn chung, Goldman Sachs dự báo vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương và khả năng dòng tiền từ các quỹ ETF phương Tây quay trở lại khi Fed bắt đầu hạ lãi suất.

Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư nắm giữ vàng cần chuẩn bị cho một giai đoạn nhiều biến động trước khi kim loại quý có cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.