Một thành phố nhỏ của Trung Quốc đang kiếm lợi nhuận kếch xù giữa cơn sốt World Cup thế nào?

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"World Cup không thể thiếu Nghĩa Ô"

Dù đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc có thể không góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng dấu ấn của quốc gia này vẫn sẽ hiện diện trên khắp các khán đài tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Nghĩa Ô - trung tâm phân phối hàng hóa nhỏ lớn nhất thế giới thuộc tỉnh Chiết Giang - không khí World Cup đã bắt đầu "nóng" lên từ rất sớm.

Các đơn đặt hàng liên quan đến giải đấu đang đổ về dồn dập. Các nhà máy tại đây đang trong cuộc đua với thời gian để sản xuất hàng triệu sản phẩm từ băng rôn, huy hiệu, trang phục thi đấu cho đến những chiếc kèn cổ động đặc trưng. Đối với các thương nhân nơi đây, World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao, mà là một "mùa vụ" kinh doanh mang tính quyết định.

Nhạy bén với thị trường toàn cầu

Khả năng "đọc" thị trường là bí quyết giúp Nghĩa Ô thống trị phân khúc hàng lưu niệm thể thao. Các doanh nghiệp tại đây không chỉ chờ đợi đơn hàng mà còn chủ động phân tích các đội tuyển tiềm năng để dự trữ hàng hóa phù hợp.

Năm nay, xu hướng tiêu dùng có sự chuyển dịch rõ rệt. Thay vì chỉ chú trọng vào giá rẻ, khách hàng quốc tế bắt đầu yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững. Nhiều xưởng sản xuất tại Nghĩa Ô đã nhanh chóng nâng cấp dây chuyền, sử dụng các vật liệu tái chế và mực in thân thiện với môi trường để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường Bắc Mỹ.

Vượt qua rào cản logistics

Dù triển vọng kinh doanh rất xán lạn, nhưng con đường vận chuyển hàng hóa từ Nghĩa Ô đến các sân vận động tại Mỹ và Mexico không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng bởi:

1. Chi phí vận tải biến động: Giá cước vận chuyển đường biển vẫn là một ẩn số lớn đối với các nhà xuất khẩu.

2. Áp lực thời gian: Để kịp phục vụ các chiến dịch tiếp thị trước giải đấu, hàng hóa phải rời cảng trước nhiều tháng.

Giải pháp thay thế: Để giảm thiểu rủi ro, nhiều thương nhân đã chuyển hướng sang các tuyến đường sắt liên vận Trung Quốc - Châu Âu hoặc đẩy mạnh kho bãi tại nước sở tại để rút ngắn thời gian giao hàng.

Vị thế không thể lay chuyển

Sự bùng nổ đơn hàng tại Nghĩa Ô một lần nữa khẳng định vị thế "xương sống" của chuỗi cung ứng Trung Quốc trong các sự kiện lớn của thế giới. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nước Đông Nam Á hay biến động địa chính trị, năng lực sản xuất quy mô lớn và sự linh hoạt của Nghĩa Ô vẫn là một "đối thủ" khó có thể đánh bại.

Khi tiếng còi khai cuộc World Cup 2026 vang lên, hàng triệu người hâm mộ sẽ hò reo cùng những món đồ lưu niệm trên tay. Và đằng sau niềm vui đó, là những con số tăng trưởng ấn tượng chảy về túi tiền của các tiểu thương tại thành phố không ngủ Nghĩa Ô.