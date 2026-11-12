Jensen Huang và bà Alice Huang - người mà ông thú nhận có quan hệ tình cảm và bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Ảnh từ video.

Theo cập nhật mới nhất lúc khoảng 21h30 ngày 12/11 giờ Hà Nội, Jensen Huang, người sáng lập đã đưa Nvidia trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới, đã từ chức khỏi vị trí giám đốc điều hành sau 33 năm.



Thông báo từ hội đồng quản trị của Nvidia sáng thứ Năm đã chấm dứt nhiều ngày đồn đoán sôi nổi về tương lai của Huang sau vụ bê bối chấn động giới doanh nghiệp.



Công ty cho biết, bà Colette Kress, hiện là Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính của Nvidia, đã đồng ý đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành lâm thời.

Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của tập đoàn sản xuất chip trí tuệ nhân tạo khổng lồ đang vướng vào một vụ bê bối lớn liên quan đến các báo cáo về ngoại tình, trong đó có một người phụ nữ bị nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, hội đồng quản trị của Nvidia đang họp để thảo luận xem có nên thay thế Huang hay không.

Nhưng việc tìm được người phù hợp để lãnh đạo doanh nghiệp mà Huang đã giúp tạo dựng hơn ba thập kỷ trước và biến nó thành công ty có giá trị thứ hai thế giới - sau Apple - là một thách thức.

Dưới đây là những ứng viên đã nổi lên như những người kế nhiệm tiềm năng.

Trưởng phòng tài chính

Colette Kress là giám đốc tài chính của Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Colette Kress, giám đốc tài chính của Nvidia, được cho là người có thể ổn định tình hình trong thời gian này và có khả năng ngăn chặn giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh hơn nữa.

Là chuyên gia kỳ cựu trong ngành với hơn 30 năm kinh nghiệm, Kress trước đây từng nắm giữ các vị trí cao tại các công ty công nghệ như Cisco và Microsoft, rồi phó chủ tịch điều hành của Nvidia

Bà Kress đã chứng kiến sự chuyển mình của công ty từ việc sản xuất chip cho trò chơi điện tử vào đầu những năm 1990 trở thành một cường quốc về chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo.

Bà ấy "luôn xuất hiện trong mọi cuộc họp báo cáo lợi nhuận" cùng với Huang và là "một tiếng nói quen thuộc và đáng tin cậy đối với thị trường vào thời điểm thị trường đang rất cần điều đó" - Josh Gilbert, một nhà phân tích tại công ty đầu tư eToro, cho biết.

Nhưng việc đảm nhận vị trí này lâu dài có thể là một câu chuyện khác, Gilbert cho biết, vì công ty, vốn nổi tiếng về công nghệ tiên tiến, có thể muốn một kỹ sư đảm nhiệm vị trí này.

Người đồng sáng lập và kỹ sư

Chris Malachowsky là một trong ba người đồng sáng lập của Nvidia. Ảnh: GI.

Một lựa chọn khác là Chris Malachowsky, người đã cùng Huang và Curtis Priem sáng lập Nvidia, và là giám đốc điều hành duy nhất có cùng cấp bậc thâm niên.

Ông Malachowsky đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ điện toán của công ty.

Ian Buck, người giám sát mảng kinh doanh điện toán hiệu năng cao của Nvidia, cũng nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng nếu công ty muốn bổ nhiệm một kỹ sư vào vị trí lãnh đạo cao nhất.

Buck là một trong những người tiên phong đầu tiên góp phần phổ biến việc sử dụng bộ xử lý đồ họa vượt ra ngoài các ứng dụng chơi game.

"Ông ấy có thể bảo vệ lợi thế công nghệ của Nvidia, nhưng khả năng quản lý các mối quan hệ thương mại rộng hơn và những thách thức địa chính trị sẽ bị xem xét kỹ lưỡng" - Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư tại ngân hàng đầu tư Saxo, cho biết.

Hiện nay, các bộ vi xử lý hàng đầu của Nvidia được đánh giá rộng rãi là tiêu chuẩn vàng cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo.

Các con của ông Huang cũng làm việc tại Nvidia ở các vị trí điều hành nhưng còn khá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Ban lãnh đạo cấp cao của Apple và Arm

Theo Jun Bei Liu, người sáng lập và quản lý danh mục đầu tư chính tại Ten Cap, Nvidia có thể sẽ ưu tiên bổ nhiệm người nội bộ trước mắt nhưng có thể sẽ tìm kiếm người thay thế lâu dài hơn từ bên ngoài.

Một số cái tên của các doanh nhân công nghệ ngoài Nvidia đã được các chuyên gia nhắc đến.

Liu cho rằng cựu giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, có thể là một lựa chọn khả thi vì ông quen thuộc với việc quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, mặc dù bà đặt câu hỏi liệu ông có sẵn lòng rời khỏi nhà sản xuất iPhone, nơi ông đang giữ chức chủ tịch hay không.

Liu và Chanana cũng đề xuất Rene Haas, giám đốc điều hành của Arm Holdings, tập đoàn sản xuất chip khổng lồ của Anh.

Các bộ vi xử lý của Nvidia được sản xuất với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất chip trên toàn thế giới, bao gồm TSMC của Đài Loan và SK Hynix cùng Samsung của Hàn Quốc.

Ông Haas quen thuộc với việc lãnh đạo một công ty niêm yết công khai và sẽ mang đến kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, mặc dù mô hình kinh doanh của Nvidia khác biệt đáng kể so với Arm, ông Chanana cho biết.

"Thách thức là tìm được người có thể kết hợp được sự hiểu biết kỹ thuật, tầm nhìn chiến lược và các mối quan hệ của Jensen trong ngành công nghệ toàn cầu" - Liu nói.

Tương lai của Huang sẽ ra sao?

Liu của Ten Cap tin rằng việc Huang từ chức giám đốc điều hành của Nvidia chỉ là vấn đề thời gian.

"Vấn đề không còn đơn thuần là về hành vi cá nhân nữa" - bà nói. "Mà là về quản trị doanh nghiệp, các mối lo ngại về an ninh quốc gia và việc duy trì niềm tin vào ban lãnh đạo của một trong những công ty có tầm quan trọng chiến lược nhất thế giới".

Một số công ty đầu tư lớn đã hạ dự báo về triển vọng của gã khổng lồ chip này - một sự thay đổi hiếm hoi nếu xét đến sự lạc quan lâu nay của các nhà đầu tư đối với công ty.

Stacy Rasgon, nhà phân tích cấp cao về chất bán dẫn tại Mỹ của Bernstein Research, đã viết trong một ghi chú gửi các nhà đầu tư rằng "trực giác mách bảo chúng tôi rằng có lẽ chúng ta vẫn chưa khám phá hết tiềm năng của những gì có thể tìm thấy ở đây".

Rasgon đã giảm một nửa mục tiêu giá cổ phiếu mà Bernstein đặt ra cho Nvidia và nói: "Chúng tôi đã đủ rồi và muốn đứng ngoài cuộc quan sát."

Ray Wang, giám đốc điều hành của Constellation Research, cho biết cuộc khủng hoảng này không phải là vấn đề lớn đối với toàn ngành công nghiệp AI mà là vấn đề riêng của Nvidia, công ty phải cân nhắc xem người được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành có sức hút tương tự như Huang hay không.

"Đó thực sự là vấn đề, bởi vì rất nhiều mối quan hệ đối tác và đầu tư này được thực hiện dựa trên sự tin tưởng dành cho Jensen" - ông nói.