Khung cảnh mênh mông, hoang sơ của Bàu Trắng, cách biển Mũi Né gần 30km. Ảnh Vietnamtourism

Trước thềm Giáng sinh và Tết Dương lịch, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh chuẩn bị nhằm đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Dù mùa cao điểm mới bắt đầu, một số cơ sở lưu trú đã ghi nhận tỷ lệ đặt phòng đạt 40-60%. Nhu cầu dự kiến tăng mạnh trong tháng 12, nhất là dịp Giáng sinh, và tiếp tục duy trì trong tháng 1, thời điểm diễn ra kỳ nghỉ năm mới.

Khách quốc tế đến Mũi Né nghỉ đông thường lưu trú từ 7 đến 20 ngày, tạo cơ hội tăng doanh thu cho khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và doanh nghiệp du lịch. Thời gian lưu trú dài cũng thúc đẩy nhu cầu đối với các tour khám phá văn hóa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hoạt động giải trí.

Đa dạng trải nghiệm, thu hút khách châu Âu

Theo TTW, với khí hậu nắng ấm và bờ biển đẹp, Mũi Né trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách châu Âu muốn tìm kiếm điểm nghỉ dưỡng trong mùa đông. Những địa danh được quan tâm gồm bãi biển Mũi Né, Bàu Trắng và tháp Pô Sah Inư, nơi du khách có thể khám phá cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và đời sống cộng đồng địa phương.

Các hoạt động thể thao biển như lướt ván diều, mô tô nước và chèo ván đứng ngày càng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, tour tham quan làng chài, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và thưởng thức ẩm thực Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của khách quốc tế.

Việc kết hợp nghỉ dưỡng biển với hoạt động ngoài trời và khám phá văn hóa giúp Lâm Đồng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách.

Nhiều doanh nghiệp du lịch đang cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực và xây dựng các gói nghỉ dưỡng phục vụ mùa cao điểm.

Các gói chăm sóc sức khỏe, tour văn hóa và chương trình giải trí theo mùa được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách lưu trú dài ngày.



Mục tiêu đón 1,58 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 1,09 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh đang đặt mục tiêu cả năm đạt 1,58 triệu lượt khách quốc tế, tương ứng mức tăng trưởng dự kiến 22,77%.

Để hoàn thành mục tiêu, ngành du lịch tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng khai thác khách từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Với lợi thế khí hậu ấm áp, thời gian lưu trú dài và sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, Mũi Né cùng các điểm đến ven biển Lâm Đồng đang kỳ vọng đón thêm du khách quốc tế trong mùa nghỉ đông, đặc biệt vào dịp Giáng sinh và năm mới, TTW nhấn mạnh.