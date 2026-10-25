Một vùng biển hoang sơ tuyệt đẹp của Việt Nam đang trở thành thiên đường của du khách châu Âu
Phương Đăng (theo TTW)
25/10/2026 7:30 AM (GMT+7)
Du lịch nghỉ đông tại Mũi Né và các điểm đến ven biển tỉnh Lâm Đồng đang có dấu hiệu khởi sắc khi ngày càng nhiều du khách châu Âu, đặc biệt từ Đức, lựa chọn Việt Nam để tránh mùa đông lạnh giá, theo Tạp chí du lịch quốc tế Travelandtourworld (TTW).
Trước thềm Giáng sinh và Tết Dương lịch, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh chuẩn bị nhằm đón lượng khách quốc tế tăng cao.
Dù mùa cao điểm mới bắt đầu, một số cơ sở lưu trú đã ghi nhận tỷ lệ đặt phòng đạt 40-60%. Nhu cầu dự kiến tăng mạnh trong tháng 12, nhất là dịp Giáng sinh, và tiếp tục duy trì trong tháng 1, thời điểm diễn ra kỳ nghỉ năm mới.
Khách quốc tế đến Mũi Né nghỉ đông thường lưu trú từ 7 đến 20 ngày, tạo cơ hội tăng doanh thu cho khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và doanh nghiệp du lịch. Thời gian lưu trú dài cũng thúc đẩy nhu cầu đối với các tour khám phá văn hóa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hoạt động giải trí.
Đa dạng trải nghiệm, thu hút khách châu Âu
Theo TTW, với khí hậu nắng ấm và bờ biển đẹp, Mũi Né trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách châu Âu muốn tìm kiếm điểm nghỉ dưỡng trong mùa đông. Những địa danh được quan tâm gồm bãi biển Mũi Né, Bàu Trắng và tháp Pô Sah Inư, nơi du khách có thể khám phá cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và đời sống cộng đồng địa phương.
Các hoạt động thể thao biển như lướt ván diều, mô tô nước và chèo ván đứng ngày càng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, tour tham quan làng chài, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và thưởng thức ẩm thực Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của khách quốc tế.
Việc kết hợp nghỉ dưỡng biển với hoạt động ngoài trời và khám phá văn hóa giúp Lâm Đồng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách.
Nhiều doanh nghiệp du lịch đang cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực và xây dựng các gói nghỉ dưỡng phục vụ mùa cao điểm.
Các gói chăm sóc sức khỏe, tour văn hóa và chương trình giải trí theo mùa được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách lưu trú dài ngày.
Mục tiêu đón 1,58 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 1,09 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh đang đặt mục tiêu cả năm đạt 1,58 triệu lượt khách quốc tế, tương ứng mức tăng trưởng dự kiến 22,77%.
Để hoàn thành mục tiêu, ngành du lịch tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng khai thác khách từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.
Với lợi thế khí hậu ấm áp, thời gian lưu trú dài và sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, Mũi Né cùng các điểm đến ven biển Lâm Đồng đang kỳ vọng đón thêm du khách quốc tế trong mùa nghỉ đông, đặc biệt vào dịp Giáng sinh và năm mới, TTW nhấn mạnh.
Du khách Australia đang đổ xô tới Việt Nam, vì sao?
Số lượt người Australia đến Việt Nam du lịch đã vượt số lượt đến Vương quốc Anh, đưa Việt Nam lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng các điểm đến quốc tế được người Australia ưu tiên lựa chọn. Không chỉ nhờ lợi thế chi phí, sức hấp dẫn của Việt Nam còn đến từ ẩm thực, văn hóa, cảnh quan đa dạng và những trải nghiệm du lịch ngày càng chất lượng, theo truyền thông Australia.
Tạp chí Anh tiết lộ 6 lý do Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thu hút giới thượng lưu trong năm 2027
Từ vẻ đẹp hùng vĩ của Sa Pa, nét văn hóa đô thị sôi động của Hà Nội đến những khách sạn đẳng cấp quốc tế, Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy sức hút cho những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, trải nghiệm văn hóa độc đáo của giới thượng lưu, Tạp chí Anh Luxury Lifestyle Mag cho biết.
Chưa từng biết đến đảo Phú Quốc của Việt Nam, nữ du khách Mỹ bất ngờ "lạc" đến đây và thốt lên “Đẹp như thiên đường!”
Chỉ vài giờ trước chuyến bay từ Đức đến Việt Nam, Katrina Nichole nhận tin visa chưa được cấp đúng hạn, khiến toàn bộ kế hoạch du lịch một tháng của cô đảo lộn. Không còn lựa chọn thuận tiện, cô đành đặt vé đến Phú Quốc - hòn đảo mà trước đó thậm chí chưa từng nghe tên. Nhưng chuyến đi bất đắc dĩ lại trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời cô.
Lộ diện các Quán quân Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026
Vượt qua hàng trăm giọng ca trẻ trên cả nước, ba gương mặt xuất sắc nhất ở các bảng đấu đã chính thức đăng quang trong đêm Chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội tối 14/11.
Màn “bắt tay” chưa từng có giữa Chèo, Xẩm với Beatbox, Hiphop trên sân khấu Thủy đình bên Hồ Gươm
Tối 13/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” chính thức khai mạc, mở màn cho 16 ngày biến đường phố, khu chợ và công viên Thủ đô thành những không gian nghệ thuật khổng lồ.
Món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng thầy cô nhân dịp 20/11 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, ngày 12/11, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục để lại dấu ấn đẹp trong đời sống âm nhạc khi ra mắt hai sáng tác mới mang đậm chiều sâu cảm xúc: “Lời tri ân” và “Ơn thầy cô mến thương”.
Du khách Australia đang đổ xô tới Việt Nam, vì sao?
Số lượt người Australia đến Việt Nam du lịch đã vượt số lượt đến Vương quốc Anh, đưa Việt Nam lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng các điểm đến quốc tế được người Australia ưu tiên lựa chọn. Không chỉ nhờ lợi thế chi phí, sức hấp dẫn của Việt Nam còn đến từ ẩm thực, văn hóa, cảnh quan đa dạng và những trải nghiệm du lịch ngày càng chất lượng, theo truyền thông Australia.
Tạp chí Anh tiết lộ 6 lý do Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thu hút giới thượng lưu trong năm 2027
Chưa từng biết đến đảo Phú Quốc của Việt Nam, nữ du khách Mỹ bất ngờ "lạc" đến đây và thốt lên “Đẹp như thiên đường!”
Chỉ vài giờ trước chuyến bay từ Đức đến Việt Nam, Katrina Nichole nhận tin visa chưa được cấp đúng hạn, khiến toàn bộ kế hoạch du lịch một tháng của cô đảo lộn. Không còn lựa chọn thuận tiện, cô đành đặt vé đến Phú Quốc - hòn đảo mà trước đó thậm chí chưa từng nghe tên. Nhưng chuyến đi bất đắc dĩ lại trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời cô.