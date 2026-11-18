



Bị tuýt còi sau 2-3 năm giao dịch

Tại tọa đàm về chính sách thuế do Cục Thuế TP.HCM phối hợp cùng VAFIE tổ chức, đại diện Công ty TNHH EUROFINS Sắc Ký Hải Đăng đã phản ánh áp lực lớn khi các hóa đơn bị tuýt còi sau 2-3 năm giao dịch.

Khoảng cách thời gian này đặt ra thách thức rất lớn về khả năng lưu trữ và giải trình của doanh nghiệp. Khi một giao dịch đã khép lại từ lâu, việc lục lại chứng từ, tái hiện quá trình mua bán để đối chiếu gặp vô vàn trắc trở.

Từ thực tế đó, doanh nghiệp kiến nghị cần có cơ chế cảnh báo sớm để kịp thời liên hệ đối tác và làm rõ các dấu hiệu bất thường khi thông tin giao dịch còn thuận lợi để truy xuất, đồng thời xem xét miễn xử phạt cho bên mua "ngay tình" - những đơn vị có giao dịch thực tế và đủ hồ sơ chứng minh.

Tuy nhiên, kiến nghị miễn xử phạt cho bên “ngay tình” không đồng nghĩa với việc mọi trường hợp có mua bán thực tế đều được mặc nhiên miễn trách nhiệm hay chỉ cần bên mua khẳng định không biết sai phạm của bên bán là đủ.

Ở chiều ngược lại, thông tin cảnh báo từ cơ quan thuế cũng cần được tách bạch rõ ràng với kết luận vi phạm, tránh việc doanh nghiệp vội vàng đánh đồng rằng cứ xuất hiện tên đối tác trong diện rủi ro thì toàn bộ giao dịch liên quan đều bị bác bỏ mà chưa xem xét bản chất từng trường hợp.

Làm rõ vấn đề này, ông Phạm Đức Trọng, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp số 7, Cục Thuế TP.HCM cho biết cơ quan thuế chỉ tiến hành xử lý các hóa đơn rủi ro phát sinh sau 2-3 năm (do bên bán bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp) khi qua xác minh thực tế chứng minh không có giao dịch mua bán hoặc hóa đơn không hợp pháp.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên

Bổ sung thêm góc độ thực tiễn, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết thời gian qua cơ quan thuế nhận được rất nhiều văn bản từ cơ quan công an các tỉnh đề nghị phối hợp triệt phá các đường dây bán hóa đơn khống. Nhiều doanh nghiệp ban đầu mua bán bình thường nhưng 2-3 năm sau mới nhận được thông báo kết luận từ công an, hoặc có trường hợp nhân viên tự ý mua hóa đơn mà ban lãnh đạo hoàn toàn không hay biết.

Ông Dũng nhấn mạnh rằng khi cơ quan công an đã kết luận bên bán chỉ mua bán hóa đơn khống, không hoạt động và không có hàng hóa thực tế, thì cơ quan thuế dù sau 2-3 năm vẫn buộc phải mời doanh nghiệp mua hàng lên làm việc để xử lý hành vi vi phạm.

Trong bối cảnh đó, việc doanh nghiệp tự giác, chủ động kê khai loại bỏ chi phí rủi ro và khắc phục hậu quả được xem là tình tiết giảm nhẹ. Doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, đảm bảo đúng nơi có hàng hóa thực sự và hóa đơn thực sự.

Để giải quyết tận gốc bài toán này, ông Thạch Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tư vấn thuế tại EY Việt Nam nhìn nhận bên cạnh việc cập nhật chính sách thuế mới để tuân thủ đúng, doanh nghiệp còn phải đặc biệt chú trọng quản trị dữ liệu giao dịch và nội bộ. Điều này giúp doanh nghiệp giải trình chính xác, kịp thời mỗi khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Lưu được một hóa đơn và làm rõ được toàn bộ quá trình mua hàng là hai mức độ hoàn toàn khác nhau của năng lực quản lý. Nếu thông tin nằm rời rạc giữa các bộ phận, việc kiểm tra lại giao dịch sẽ vô cùng khó khăn ngay cả khi doanh nghiệp khẳng định đã mua hàng thật.

Về phía cơ quan quản lý, yêu cầu cảnh báo sớm cũng đòi hỏi phải cung cấp thông tin đủ rõ để doanh nghiệp biết cần kiểm tra những gì, qua đó mang lại giá trị phòng ngừa thiết thực thay vì chỉ thông báo chung chung.

Nói tóm lại, lời giải cho bài toán rủi ro hóa đơn đòi hỏi sự phối hợp từ cả hai phía, cơ quan thuế cần xác minh thấu đáo bản chất giao dịch, trong khi doanh nghiệp phải siết chặt kiểm soát hồ sơ ngay từ khâu thu mua đến thanh toán.

Mua hàng thật là điều kiện tiên quyết, nhưng để giảm thiểu tối đa rủi ro, doanh nghiệp còn phải bảo đảm toàn bộ hóa đơn và dữ liệu lưu giữ phải phản ánh đúng đắn, trung thực những giao dịch đã thực sự diễn ra trong thực tế.