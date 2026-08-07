Mưa lớn kéo dài ở Quan Sơn (Thanh Hóa): Xuất hiện vết nứt dài 100m sau khu dân cư, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quan Sơn, từ 18 giờ ngày 5/8 đến 9 giờ ngày 7/8, trên địa bàn xuất hiện mưa to với lượng mưa khoảng 160mm.

Mưa lớn kéo dài ở xã Quan Sơn (Thanh Hóa) đã xuất hiện vết nứt dài 100m sau khu dân cư. Ảnh: Kim Chung.

Mưa lớn đã gây sạt lở tại 3 vị trí. Trong đó, trên Quốc lộ 217, đoạn Km143+500 qua bản Quan Sơn, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã huy động máy móc và nhân lực san gạt, khơi thông tuyến đường, hiện giao thông đã trở lại bình thường.

Tại tuyến đường xã, đoạn Km00+750 thuộc bản Thanh Sơn, khoảng 500m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng xung kích, công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Những ngày qua ở xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn kéo dài, có nhiều điểm đã bị sạt lở, vì vậy chính quyền đã sơ tán một số hộ dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: Kim Chung.

Đáng chú ý, tại khu dân cư bản Thanh Sơn, taluy dương phía sau khu dân cư xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 100m, có nơi rộng khoảng 0,8cm. Khu vực này có 17 hộ dân sinh sống cùng trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã triển khai phương án sơ tán người dân. Đến 9 giờ ngày 7/8, đã có 5 trong tổng số 17 hộ dân được di dời đến nơi an toàn, trong khi toàn bộ 17 hộ đã chủ động di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ông Lê Hồng Quang (ngoài cùng bên trái) Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn cũng lãnh đạo xã xuống hiện trường kiểm tra các điểm sạt lở. Ảnh: Kim Chung.

Ngoài ra, 8 hộ dân sinh sống dọc Quốc lộ 217 thuộc bản Thanh Sơn cũng được xác định nằm trong khu vực có nguy cơ cao và đang được lực lượng chức năng theo dõi sát sao. Đối với khu vực trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, mưa lớn và sạt lở chưa gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp cũng như các công trình trên địa bàn.

Tuy nhiên, trước dự báo mưa vẫn còn tiếp diễn, xã Quan Sơn đang duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; huy động lực lượng và phương tiện xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 217.

Chính quyền đã sơ tán và di chuyển đồ dùng của những hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Ảnh: Kim Chung.

Tại các khu vực nguy hiểm, địa phương đã bố trí biển báo, rào chắn, dây cảnh báo và lực lượng trực để hướng dẫn, ngăn người dân và phương tiện đi vào vùng có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, xã Quan Sơn tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi mực nước tại các sông, suối, ngầm tràn và chủ động xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.