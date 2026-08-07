Mưa lớn kéo dài ở Quan Sơn (Thanh Hóa): Xuất hiện vết nứt dài 100m sau khu dân cư, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp
Hữu Dụng
07/08/2026 2:06 PM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài từ ngày 5-7/8 khiến nhiều điểm trên địa bàn xã Quan Sơn (Thanh Hóa) xảy ra sạt lở đất đá, chia cắt giao thông và đe dọa khu dân cư. Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân, di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quan Sơn, từ 18 giờ ngày 5/8 đến 9 giờ ngày 7/8, trên địa bàn xuất hiện mưa to với lượng mưa khoảng 160mm.
Mưa lớn đã gây sạt lở tại 3 vị trí. Trong đó, trên Quốc lộ 217, đoạn Km143+500 qua bản Quan Sơn, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã huy động máy móc và nhân lực san gạt, khơi thông tuyến đường, hiện giao thông đã trở lại bình thường.
Tại tuyến đường xã, đoạn Km00+750 thuộc bản Thanh Sơn, khoảng 500m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng xung kích, công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Đáng chú ý, tại khu dân cư bản Thanh Sơn, taluy dương phía sau khu dân cư xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 100m, có nơi rộng khoảng 0,8cm. Khu vực này có 17 hộ dân sinh sống cùng trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
Trước diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã triển khai phương án sơ tán người dân. Đến 9 giờ ngày 7/8, đã có 5 trong tổng số 17 hộ dân được di dời đến nơi an toàn, trong khi toàn bộ 17 hộ đã chủ động di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Ngoài ra, 8 hộ dân sinh sống dọc Quốc lộ 217 thuộc bản Thanh Sơn cũng được xác định nằm trong khu vực có nguy cơ cao và đang được lực lượng chức năng theo dõi sát sao. Đối với khu vực trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.
Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, mưa lớn và sạt lở chưa gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp cũng như các công trình trên địa bàn.
Tuy nhiên, trước dự báo mưa vẫn còn tiếp diễn, xã Quan Sơn đang duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; huy động lực lượng và phương tiện xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 217.
Tại các khu vực nguy hiểm, địa phương đã bố trí biển báo, rào chắn, dây cảnh báo và lực lượng trực để hướng dẫn, ngăn người dân và phương tiện đi vào vùng có nguy cơ sạt lở.
Bên cạnh đó, xã Quan Sơn tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi mực nước tại các sông, suối, ngầm tràn và chủ động xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Hải Phòng còn bao nhiêu hội quần chúng sau khi sắp xếp, tinh gọn?
Hải Phòng triển khai sắp xếp, sáp nhập các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, thống nhất còn 14 hội.
Đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa ban hành quyết định về việc đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Ninh Bình. Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.
Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn gây dư luận xấu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh - nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ) do vi phạm rất nghiêm trọng, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Lạng Sơn: Tập huấn Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Sáng 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Gần 60 năm tìm anh hy sinh trên đất Lào, hai người em gửi hy vọng vào nhịp cầu ADN
Gần 60 năm qua, chiếc túi hồ sơ đã ngả màu vẫn được ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1949), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, gìn giữ như báu vật. Mỗi lần mở ra, ông lại cẩn thận vuốt từng tờ giấy báo tử, bản trích lục đã hoen mờ, mang theo hy vọng mong manh về ngày tìm được nơi người anh trai đã hy sinh.
Ninh Bình ra quân đợt cao điểm xử lý xe quá tải, bảo vệ đê điều trước mùa mưa lũ
Nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống đê điều, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình vừa chính thức triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn.
Hải Phòng còn bao nhiêu hội quần chúng sau khi sắp xếp, tinh gọn?
Đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh
Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn gây dư luận xấu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh - nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ) do vi phạm rất nghiêm trọng, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Lạng Sơn: Tập huấn Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Sáng 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Gần 60 năm tìm anh hy sinh trên đất Lào, hai người em gửi hy vọng vào nhịp cầu ADN
Gần 60 năm qua, chiếc túi hồ sơ đã ngả màu vẫn được ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1949), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, gìn giữ như báu vật. Mỗi lần mở ra, ông lại cẩn thận vuốt từng tờ giấy báo tử, bản trích lục đã hoen mờ, mang theo hy vọng mong manh về ngày tìm được nơi người anh trai đã hy sinh.