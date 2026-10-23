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Trào lưu này được gọi là “website dopamine”, mô phỏng trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặt đồ ăn nhưng không phát sinh giao dịch thật. Người dùng có thể lướt xem sản phẩm, so sánh giá, hoàn tất đơn hàng mà không cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng hay địa chỉ giao hàng.

Theo ConsumerAffairs, hình thức này đang thu hút sự chú ý, đặc biệt với những người thường mua sắm vì buồn chán hoặc muốn giải tỏa cảm xúc.

Loạt website cho phép mua sắm thoải mái không mất một đồng

FakeHaul - Thỏa sức săn hàng, chốt đơn 0 đồng: FakeHaul mô phỏng các sàn thương mại điện tử như Amazon hay Temu. Người dùng có thể xem sản phẩm, săn ưu đãi, so sánh giá và lấp đầy giỏ hàng. Tổng hóa đơn luôn bằng 0 đồng, kể cả khi hoàn tất quy trình thanh toán.

Nhà sáng lập Jack Yang phát triển nền tảng này nhằm tìm hiểu liệu người dùng có thể tận hưởng niềm vui mua sắm mà không phải chịu áp lực tài chính hay không.

FoodNeverComes - Đặt đồ ăn không cần trả tiền: Với những người thường xuyên bị hấp dẫn bởi các ứng dụng giao đồ ăn như DoorDash hay Uber Eats, FoodNeverComes mang đến trải nghiệm tương tự nhưng hoàn toàn giả lập.

Người dùng có thể chọn nhà hàng, gọi món, tùy chỉnh đơn hàng và theo dõi shipper ảo trên đường giao đồ ăn. Tuy nhiên, không có món ăn nào được giao đến và cũng không phát sinh khoản thanh toán nào.

NoBuyCart - Biết mình suýt tiêu bao nhiêu tiền: NoBuyCart cho phép người dùng lựa chọn các sản phẩm giả lập và thêm vào giỏ hàng như bình thường. Điểm đặc biệt là website tập trung hiển thị số tiền người dùng suýt chi tiêu, giúp họ nhận ra mức độ mua sắm bốc đồng của bản thân.

4 cách biến shopping ảo thành tiền tiết kiệm thật

Chờ 24 giờ trước khi mua hàng: Khi muốn mua một món đồ không thực sự cần thiết, hãy chuyển sang website mua sắm ảo và đợi một ngày trước khi quyết định. Sau khoảng thời gian này, ham muốn mua hàng có thể giảm đi.

Ghi lại số tiền đã tránh chi tiêu: Nếu từ bỏ món đồ giá 65 USD, hãy ghi lại khoản tiền đó. Cuối tháng, cộng tổng số tiền thực sự không chi ra để đánh giá hiệu quả. Tuy nhiên, số tiền hiển thị trên giỏ hàng ảo không tự động trở thành tiền tiết kiệm.

Chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm: Nếu quyết định không mua món đồ giá 40 USD, hãy chuyển 40 USD vào tài khoản tiết kiệm. Cách này biến quyết định không mua hàng thành khoản tích lũy thực tế, có thể dùng cho quỹ dự phòng hoặc kế hoạch nghỉ hưu.

Tạo thêm trở ngại khi mua hàng thật: Xóa thông tin thẻ tín dụng đã lưu trên các website và tắt thông báo khuyến mãi. Việc phải thực hiện thêm vài thao tác có thể giúp người dùng bình tĩnh cân nhắc trước khi xuống tiền, theo Consumeraffairs.

Shopping ảo có thực sự hiệu quả?

Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Trải nghiệm mua sắm giả lập có thể giúp một số người kiểm soát ham muốn mua hàng, nhưng cũng có khả năng khiến người khác càng muốn mua sắm nhiều hơn.

Tiến sĩ Anna Lembke, chuyên gia về chứng nghiện tại Đại học Stanford, nói với Real Simple rằng các hoạt động mô phỏng mua sắm có thể kích hoạt hệ thống tưởng thưởng của não bộ, từ đó làm tăng ham muốn.

Vì vậy, shopping ảo có thể giúp bạn thỏa mãn cảm giác muốn mua hàng mà không tốn tiền, nhưng cũng có thể phản tác dụng. Người dùng cần đặc biệt chú ý đến bảo mật: các website mô phỏng không có lý do chính đáng để yêu cầu thông tin thẻ tín dụng thật.

Nếu thường xuyên lướt sàn thương mại điện tử hoặc ứng dụng giao đồ ăn chỉ vì buồn chán, bạn có thể thử shopping ảo trong một tuần và theo dõi xem chi tiêu thực tế có giảm hay không.

Bí quyết quan trọng nhất là biến số tiền không mua sắm thành khoản tiết kiệm thật. Bởi cuộc mua sắm có lợi nhất đôi khi chính là cuộc mua sắm không khiến bạn mất một đồng nào.