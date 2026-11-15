Dữ liệu thẻ cũ chưa được xóa

Tại cuộc họp báo ngày 12/11/2026, Ryohin Keikaku, công ty vận hành chuỗi bán lẻ Muji của Nhật Bản đã xin lỗi về sự cố có nguy cơ làm lộ thông tin khách hàng. Theo hãng thông tấn Jiji Press của Nhật Bản, Tổng giám đốc Satoshi Shimizu thừa nhận công tác quản lý dữ liệu của doanh nghiệp có thiếu sót.

Trước đây, Muji dùng số thẻ tín dụng MUJI Card để nhận diện khách hàng khi cấp ưu đãi. Tháng 7/2021, công ty chuyển sang sử dụng thông tin khác nhưng không xóa số thẻ đã lưu, dù có chủ trương loại bỏ dữ liệu này. Việc lưu giữ có phải hành động có chủ ý hay không vẫn đang được điều tra.

Theo Credit Saison, đơn vị phát hành MUJI Card, khoảng 1,09 triệu bản ghi có nguy cơ bị truy cập gồm toàn bộ số thẻ, ngày sinh và mã thành viên. Khoảng 345.000 thẻ còn hiệu lực; khoảng 745.000 thẻ đã hết hạn hoặc bị hủy.

Nhóm liên quan là khách hàng đăng ký MUJI Card từ tháng 10/2000 đến tháng 7/2021. Thẻ phát hành từ tháng 8/2021 trở đi không thuộc phạm vi sự cố MUJI Card được thông báo. Tên chủ thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật không nằm trong nhóm dữ liệu thẻ nói trên.

Ryohin Keikaku phát hiện truy cập trái phép ngày 29/10 và công bố sự việc ngày 30/10. Theo kết quả điều tra được cập nhật, tối đa khoảng 27,26 triệu bản ghi của người dùng ứng dụng và cửa hàng trực tuyến có thể bị truy cập, bao gồm cả thành viên cũ.

Bên cạnh địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và mã thành viên, một phần dữ liệu còn có họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Ngày 4/11, công ty công bố khoảng 520.000 bản ghi có thêm các thông tin này. Đến ngày 9/11, con số được điều chỉnh lên khoảng 750.000, nằm trong tổng số 27,26 triệu bản ghi.

Khoảng 270.000 tài khoản bị đăng nhập trái phép

Tại cuộc họp báo ngày 12/11, Ryohin Keikaku cho biết đã xác nhận khoảng 270.000 tài khoản thành viên bị đăng nhập trái phép. Những thông tin như lịch sử mua hàng, điểm thưởng ở trạng thái có thể bị xem. Theo doanh nghiệp, kẻ tấn công sử dụng các cặp địa chỉ email và mật khẩu được cho là đã thu thập trái phép từ nguồn bên ngoài để thử đăng nhập hàng loạt.

Khoảng 440.000 bản ghi về người nhận hàng trong các đơn thanh toán khi nhận hàng (COD) cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng được công bố bổ sung. Các đơn được tiếp nhận từ ngày 2/1/2020 đến ngày 10/2/2025. Thông tin gồm họ tên và mã bưu chính người nhận, không gồm dữ liệu người gửi hoặc người đặt hàng.

Cửa hàng trực tuyến Muji đã có thông báo tạm ngừng từ ngày 6/11. Ngày 9/11, công ty thông báo hoãn mở lại để bổ sung biện pháp bảo mật và kiểm tra hệ thống. Tại cuộc họp báo ngày 12/11, thời điểm dịch vụ hoạt động trở lại vẫn chưa được xác định.

Ryohin Keikaku cho biết đã bắt đầu gửi thông báo riêng qua email hoặc bưu điện từ ngày 10/11, với khách hàng MUJI Card, việc thông báo được phối hợp cùng Credit Saison. Riêng một số người nhận hàng COD không có thông tin liên lạc, công ty dùng thông cáo thay thông báo riêng.

Khách hàng được đề nghị kiểm tra sao kê, báo đơn vị phát hành thẻ khi phát hiện giao dịch mình không thực hiện. Credit Saison có hướng dẫn cấp lại MUJI Card miễn phí. Muji dự kiến yêu cầu đặt lại mật khẩu khi cửa hàng trực tuyến mở lại, khuyến cáo không dùng chung mật khẩu với dịch vụ khác. Theo thông báo ngày 9/11, doanh nghiệp chưa xác nhận trường hợp lợi dụng dữ liệu.

Muji là thương hiệu kinh doanh quần áo, đồ gia dụng, văn phòng phẩm và thực phẩm. Tại Việt Nam, thương hiệu mở cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM ngày 27/11/2020. Theo Ryohin Keikaku, đến cuối tháng 8/2026, Muji có 19 cửa hàng tại Việt Nam. Các thông báo đã kiểm tra chưa nêu thông tin xác nhận khách hàng tại Việt Nam bị ảnh hưởng.