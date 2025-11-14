Mỹ - Hàn Quốc công bố chi tiết thỏa thuận thương mại
14/11/2025 11:24 AM (GMT+7)
Sáng nay thứ Sáu 14/11, Mỹ và Hàn Quốc đã công bố các chi tiết của thỏa thuận thương mại giữa hai nước, đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Về thương mại:
Washington và Seoul đã nhất trí đặt mức thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ ở mức 15%, giảm từ 25%, đưa chúng ngang bằng với các đối thủ Nhật Bản.
Ngày có hiệu lực của mức thuế ô tô sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 1/11 sau khi thỏa thuận được hoàn tất và khi dự luật về gói đầu tư 350 tỷ USD được trình lên Quốc hội, theo Seoul.
Hàng hóa gỗ và dược phẩm của Hàn Quốc nhập vào Mỹ sẽ chịu mức thuế không quá 15%, trong khi phụ tùng máy bay và thuốc generic sẽ được miễn thuế.
Đối với chất bán dẫn, Mỹ sẽ đưa ra các điều khoản dành cho Hàn Quốc “không kém thuận lợi hơn các điều khoản có thể được đưa ra trong một thỏa thuận tương lai bao phủ khối lượng thương mại chất bán dẫn ít nhất bằng với Hàn Quốc”.
Điều này có nghĩa là mức thuế đối với chất bán dẫn sẽ không kém thuận lợi hơn mức dành cho đối thủ chính là Đài Loan - cố vấn chính sách hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc cho biết sáng thứ Sáu.
Hai nước đồng ý làm việc cùng nhau để giải quyết các hàng rào phi thuế quan trong các lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ số của Hàn Quốc, bao gồm tiếp cận thị trường đối với thịt Mỹ, quy định về nền tảng trực tuyến và việc chuyển dữ liệu vị trí xuyên biên giới.
Tập đoàn nhà nước Korea Gas cũng ký thỏa thuận mua khoảng 3,3 triệu tấn LNG của Mỹ mỗi năm theo các hợp đồng dài hạn, Nhà Trắng cho biết trước đó.
Về đầu tư:
Hai nước cho biết, như một phần của quỹ đầu tư 350 tỷ USD, Hàn Quốc sẽ thanh toán 200 tỷ USD tiền mặt theo các đợt, với mức trần 20 tỷ USD mỗi năm nhằm giữ ổn định đồng won.
Hàn Quốc cho biết sẽ tìm cách huy động USD bằng các phương thức khác ngoài việc mua trên thị trường nhằm hạn chế tác động lên thị trường tiền tệ trong nước.
Hàn Quốc có thể đề nghị “điều chỉnh về số tiền và thời điểm cấp vốn, và Mỹ sẽ thiện chí xem xét yêu cầu đó” - bản thông tin cho biết.
150 tỷ USD còn lại sẽ được dành cho hợp tác đóng tàu, bao gồm các khoản vay và bảo lãnh từ các định chế chính sách cho tài trợ tàu biển, cũng như đầu tư tư nhân từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, theo Seoul.
Gây quỹ:
Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí chia lợi nhuận 50-50 trước khi thu hồi vốn đầu tư ban đầu, đồng thời nhấn mạnh chỉ theo đuổi các dự án có hiệu quả thương mại.
Nước này có kế hoạch sử dụng thu nhập từ tài sản nước ngoài, bao gồm lãi tích lũy và cổ tức.
Hàn Quốc sẽ không cần phát hành trái phiếu chính phủ trong nước nhưng có khả năng huy động vốn từ thị trường nước ngoài.
