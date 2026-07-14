Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz, giá dầu tăng vọt, người tiêu dùng lo lắng

Các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: AP.

Tính đến 3h sáng nay 14/7 giờ Hà Nội, giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã tăng 9,6% lên 83,30 USD/thùng sau khi Mỹ và Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz. Giao tranh trong khu vực đã khiến các tàu chở dầu không thể sử dụng eo biển này để vận chuyển dầu thô đến khách hàng từ vùng Vịnh Ba Tư, dẫn đến giá nhiên liệu tăng cao trên toàn thế giới.

Giá dầu tăng vọt ngay lập tức sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn chặn các tàu chở dầu của Iran sử dụng eo biển này. Ông cũng kêu gọi Iran phải trả 20% phí vận chuyển đối với tất cả hàng hóa đi qua eo biển để bồi thường cho Hoa Kỳ vì đã cung cấp sự bảo vệ trong khu vực.

Tuy nhiên, giá dầu Brent vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh thời chiến là gần 120 USD một thùng đối với hợp đồng được giao dịch sôi động nhất.

Trên phố Wall, chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, sau tuần tăng điểm thứ tư trong năm tuần gần đây. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 138 điểm, tương đương 0,3%, và chỉ số Nasdaq composite giảm 1,6%.

Cổ phiếu các công ty sản xuất chip như Micron Technology đã dẫn đầu đà giảm. Micron giảm 4,4%, làm mất đi mức tăng trưởng ấn tượng 243,1% tính đến thời điểm hiện tại trong năm.

Lợi nhuận thực sự là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này, bởi vì sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhu cầu tăng vọt đối với bộ nhớ máy tính và các khối cấu tạo điện toán khác. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng giá cổ phiếu đã tăng quá cao và nhu cầu có thể không bền vững nếu AI không mang lại lợi nhuận và năng suất như kỳ vọng.

Cổ phiếu Nvidia giảm 3,5%. Do là cổ phiếu có giá trị lớn nhất trên Phố Wall nhờ sự hưng phấn xung quanh trí tuệ nhân tạo, nó là yếu tố gây áp lực lớn nhất lên chỉ số S&P 500.

Đà giảm điểm trong ngày bắt đầu ở châu Á, nơi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 8,9%. Trong đó, cổ phiếu của SK Hynix tại Seoul giảm mạnh 15,4%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu giao dịch vào năm 1997.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa chính thức niêm yết cổ phiếu tại Mỹ vào thứ Sáu, huy động được khoảng 26,5 tỷ đô la. Cổ phiếu của hãng đã tăng 13,1% trong ngày giao dịch đầu tiên, nhưng đã giảm 9,3% vào thứ Hai.

Các lĩnh vực khác trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) có kết quả khả quan hơn một chút, và cổ phiếu của Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) tại Đài Loan đã tăng 1%. Nhà sản xuất chip này cho biết doanh thu tháng 6 của họ đã tăng vọt gần 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng mức tăng trưởng doanh thu trong nửa đầu năm lên 35,6% so với cùng kỳ năm trước.



Trên các thị trường chứng khoán nước ngoài, chỉ số chứng khoán ở châu Âu biến động nhẹ.

Tại châu Á, biến động mạnh hơn, không chỉ riêng thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Cổ phiếu tại Thượng Hải giảm 2,1%, và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,9%.