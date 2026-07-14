Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz, giá dầu tăng vọt, người tiêu dùng lo lắng
V.N (Theo AP)
14/07/2026 1:09 PM (GMT+7)
Giá dầu tăng vọt sau các cuộc tấn công cuối tuần ở Trung Đông , trong khi những khoản lỗ tiếp theo của các công ty sản xuất chip máy tính và các công ty khác hưởng lợi từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo đã kéo thị trường chứng khoán xuống thấp hơn.
Tính đến 3h sáng nay 14/7 giờ Hà Nội, giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã tăng 9,6% lên 83,30 USD/thùng sau khi Mỹ và Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz. Giao tranh trong khu vực đã khiến các tàu chở dầu không thể sử dụng eo biển này để vận chuyển dầu thô đến khách hàng từ vùng Vịnh Ba Tư, dẫn đến giá nhiên liệu tăng cao trên toàn thế giới.
Giá dầu tăng vọt ngay lập tức sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn chặn các tàu chở dầu của Iran sử dụng eo biển này. Ông cũng kêu gọi Iran phải trả 20% phí vận chuyển đối với tất cả hàng hóa đi qua eo biển để bồi thường cho Hoa Kỳ vì đã cung cấp sự bảo vệ trong khu vực.
Tuy nhiên, giá dầu Brent vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh thời chiến là gần 120 USD một thùng đối với hợp đồng được giao dịch sôi động nhất.
Trên phố Wall, chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, sau tuần tăng điểm thứ tư trong năm tuần gần đây. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 138 điểm, tương đương 0,3%, và chỉ số Nasdaq composite giảm 1,6%.
Cổ phiếu các công ty sản xuất chip như Micron Technology đã dẫn đầu đà giảm. Micron giảm 4,4%, làm mất đi mức tăng trưởng ấn tượng 243,1% tính đến thời điểm hiện tại trong năm.
Lợi nhuận thực sự là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này, bởi vì sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhu cầu tăng vọt đối với bộ nhớ máy tính và các khối cấu tạo điện toán khác. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng giá cổ phiếu đã tăng quá cao và nhu cầu có thể không bền vững nếu AI không mang lại lợi nhuận và năng suất như kỳ vọng.
Cổ phiếu Nvidia giảm 3,5%. Do là cổ phiếu có giá trị lớn nhất trên Phố Wall nhờ sự hưng phấn xung quanh trí tuệ nhân tạo, nó là yếu tố gây áp lực lớn nhất lên chỉ số S&P 500.
Đà giảm điểm trong ngày bắt đầu ở châu Á, nơi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 8,9%. Trong đó, cổ phiếu của SK Hynix tại Seoul giảm mạnh 15,4%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu giao dịch vào năm 1997.
Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa chính thức niêm yết cổ phiếu tại Mỹ vào thứ Sáu, huy động được khoảng 26,5 tỷ đô la. Cổ phiếu của hãng đã tăng 13,1% trong ngày giao dịch đầu tiên, nhưng đã giảm 9,3% vào thứ Hai.
Các lĩnh vực khác trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) có kết quả khả quan hơn một chút, và cổ phiếu của Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) tại Đài Loan đã tăng 1%. Nhà sản xuất chip này cho biết doanh thu tháng 6 của họ đã tăng vọt gần 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng mức tăng trưởng doanh thu trong nửa đầu năm lên 35,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trên các thị trường chứng khoán nước ngoài, chỉ số chứng khoán ở châu Âu biến động nhẹ.
Tại châu Á, biến động mạnh hơn, không chỉ riêng thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Cổ phiếu tại Thượng Hải giảm 2,1%, và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,9%.
Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra đồng memecoin mang hình ảnh Tổng thống Trump
Hai Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Richard Blumenthal đã gửi thư cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) yêu cầu điều tra về đồng tiền ảo mang hình ảnh meme của Tổng thống Trump, vì họ lo ngại nó có thể là một chiêu trò "rút lui bất ngờ".
Hàn Quốc quay lại “săn vàng” sau 13 năm: Thị trường sắp có sóng tăng lớn?
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa quyết định mua vàng vật chất trở lại sau 13 năm tạm dừng, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đẩy mạnh gom kim loại quý với tốc độ kỷ lục. Động thái này xuất hiện khi giá vàng đang đi ngang trong biên độ hẹp nhất gần một năm, làm dấy lên câu hỏi liệu thị trường có đang chuẩn bị cho một đợt biến động lớn mới.
Đầu tư chung cư, tích sản hay tiêu sản?
Định hướng mới về niên hạn sử dụng căn hộ tiếp tục làm nóng tranh luận về chung cư trong những ngày qua. Tuy nhiên, tuổi đời công trình không quyết định toàn bộ giá trị tài sản. Giá mua, chất lượng dự án và khả năng tạo dòng tiền mới phân định một khoản tích lũy đáng giá hay tài sản hao mòn.
Amazon vừa báo lãi lớn, Jeff Bezos lập tức chuẩn bị “chốt lời” hơn 4 tỷ USD cổ phiếu khiến nhà đầu tư “mất hứng”
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos đang lên kế hoạch bán tối đa 15 triệu cổ phiếu Amazon, với tổng giá trị ước tính khoảng 4,07 tỷ USD, trong bối cảnh cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử này tăng hơn 20% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh mới nhất.
Tác động từ lệnh cấm mua vàng trên giấy của Trung Quốc
Động thái gần đây của Trung Quốc nhằm hạn chế giao dịch vàng trên giấy giấy của nhà đầu tư cá nhân được dự báo chỉ tác động hạn chế đến thanh khoản của thị trường vàng toàn cầu trong ngắn hạn, trong bối cảnh nhu cầu vàng vật chất vẫn mạnh, đặc biệt từ các ngân hàng trung ương, tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá vàng trong dài hạn, theo công ty kinh doanh môi giới vàng Thái Lan YLG Bullion & Futures.
3 con đều bỏ dở đại học, Warren Buffett vẫn tự hào: Tiết lộ triết lý nuôi dạy con bất ngờ của tỷ phú hơn 100 tỷ USD
Cả ba người con của tỷ phú Warren Buffett đều không tốt nghiệp đại học, nhưng “nhà tiên tri xứ Omaha” không xem đó là thất bại. Thay vì buộc con phải có bằng cấp, theo đuổi nghề danh giá hay kế thừa đế chế tỷ USD, ông khuyến khích họ tìm công việc phù hợp với năng lực, sở thích và tự xây dựng cuộc đời, theo Moneywise.
Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra đồng memecoin mang hình ảnh Tổng thống Trump
Hàn Quốc quay lại “săn vàng” sau 13 năm: Thị trường sắp có sóng tăng lớn?
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa quyết định mua vàng vật chất trở lại sau 13 năm tạm dừng, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đẩy mạnh gom kim loại quý với tốc độ kỷ lục. Động thái này xuất hiện khi giá vàng đang đi ngang trong biên độ hẹp nhất gần một năm, làm dấy lên câu hỏi liệu thị trường có đang chuẩn bị cho một đợt biến động lớn mới.
Đầu tư chung cư, tích sản hay tiêu sản?
Amazon vừa báo lãi lớn, Jeff Bezos lập tức chuẩn bị “chốt lời” hơn 4 tỷ USD cổ phiếu khiến nhà đầu tư “mất hứng”
Tác động từ lệnh cấm mua vàng trên giấy của Trung Quốc
Động thái gần đây của Trung Quốc nhằm hạn chế giao dịch vàng trên giấy giấy của nhà đầu tư cá nhân được dự báo chỉ tác động hạn chế đến thanh khoản của thị trường vàng toàn cầu trong ngắn hạn, trong bối cảnh nhu cầu vàng vật chất vẫn mạnh, đặc biệt từ các ngân hàng trung ương, tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá vàng trong dài hạn, theo công ty kinh doanh môi giới vàng Thái Lan YLG Bullion & Futures.
3 con đều bỏ dở đại học, Warren Buffett vẫn tự hào: Tiết lộ triết lý nuôi dạy con bất ngờ của tỷ phú hơn 100 tỷ USD
Cả ba người con của tỷ phú Warren Buffett đều không tốt nghiệp đại học, nhưng “nhà tiên tri xứ Omaha” không xem đó là thất bại. Thay vì buộc con phải có bằng cấp, theo đuổi nghề danh giá hay kế thừa đế chế tỷ USD, ông khuyến khích họ tìm công việc phù hợp với năng lực, sở thích và tự xây dựng cuộc đời, theo Moneywise.