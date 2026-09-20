Mỹ - Trung đàm phán AI, thuế quan trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình

Cuộc đàm phán, có sự tham gia của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, dự kiến bắt đầu vào khoảng 10:30 sáng giờ ET ngày 20/9 (21h cùng ngày giờ Hà Nội) tại trụ sở chính của JPMorgan Chase ở Manhattan và dự kiến sẽ tiếp tục suốt cả ngày.

Các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về thỏa thuận ngừng chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ hết hạn vào ngày 10/11, xuất khẩu nam châm đất hiếm và khoáng sản quan trọng của Trung Quốc, và các biện pháp bảo vệ tiềm năng cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Các cuộc thảo luận nhằm chuẩn bị cho các thỏa thuận tiềm năng tại hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình ở Washington trong tuần tới. Reuters dẫn các nhà phân tích dự đoán sẽ có những bước đi hạn chế nhằm ngăn chặn căng thẳng thương mại leo thang hơn là một bước đột phá lớn.

"Tôi nghĩ sẽ có một số kết quả cụ thể được thể hiện vì đây là hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống, nhưng tôi không cảm thấy chúng ta sắp đạt được bước đột phá nào cả" - Anna Ashton, một nhà phân tích thương mại Trung Quốc lâu năm và người sáng lập Ashton Intelligence, cho biết. "Tôi nghĩ duy trì hiện trạng có lẽ là kỳ vọng tốt nhất của cả hai bên".

Một số vấn đề vẫn còn tồn đọng từ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng Năm tại Bắc Kinh, bao gồm nỗ lực giảm thuế quan đối với hàng hóa không mang tính chiến lược và cam kết của Trung Quốc về việc tăng cường mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ thêm 17 tỷ USD mỗi năm và mua hơn 200 máy bay Boeing.

Các khoáng sản thiết yếu dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng. Trung Quốc đã đồng ý theo một thỏa thuận đình chiến thương mại trước đó để khôi phục nguồn cung cho người tiêu dùng Mỹ và toàn cầu, nhưng một quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Sáu cho biết rằng thực hiện của Bắc Kinh "chưa đạt yêu cầu".

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ trở thành một phần mới trong các cuộc thảo luận. Ông Bessent cho biết các cuộc đàm phán sẽ bao gồm các mô hình trọng số mở và đóng, đồng thời kêu gọi thiết lập các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn các hệ thống AI mạnh mẽ rơi vào tay các thế lực phi nhà nước độc hại.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ông Hà Lập Phong cũng sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu các công ty Trung Quốc tham gia các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại trước thềm hội nghị thượng đỉnh.