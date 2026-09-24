Mỹ - Trung đạt thỏa thuận đình chiến thương mại ngay trước thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập

Các container hàng hóa Trung Quốc tại cảng ở Quảng Châu chờ xuất khẩu. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm thứ Tư 23/9 rằng Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại để duy trì mức thuế thấp hơn trong thời gian dài hơn và đảm bảo nguồn cung đất hiếm dồi dào.

Trước đó vài giờ, ông Bessent đã có cuộc gặp thứ hai trong vòng 4 ngày với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm.

Trong một bài đăng trên X, ông Bessent gọi các cuộc thảo luận là có ý nghĩa dù không tiết lộ chi tiết. Ông cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang tập trung vào việc đảm bảo các cam kết có giá trị nhằm bảo vệ người lao động, nông dân và doanh nghiệp Mỹ đồng thời thúc đẩy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông Bessent cho biết ông đã gặp ông Hà tại trụ sở Ngân hàng Thế giới ở Washington để giải quyết một số "vấn đề còn dang dở" trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Trump muốn sự ổn định chiến lược dựa trên "sự tương hỗ và công bằng".



Ông Tập Cận Bình và ông Trump đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng chiến thương mại kéo dài một năm tại cuộc gặp ở Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái. Thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 10/11, và sẽ được gia hạn đến ngày 10/1, ông Bessent cho biết. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh cần phải thực hiện thêm nhiều điều khoản cụ thể.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tuần này, nhiều người đã dự đoán thỏa thuận ngừng bắn sẽ được gia hạn thêm sáu tháng hoặc lâu hơn.

Ông Dong Shaopeng, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên thảo luận về những khác biệt trong vấn đề thương mại trên cơ sở cùng có lợi, mà không nên chủ động áp đặt các hạn chế. Ông dự đoán thỏa thuận ngừng chiến thương mại có thể được cải thiện và gia hạn liên tục.

Báo chí Trung Quốc không lập tức đưa tin về bình luận của ông Bessent liên quan đến thỏa thuận ngừng chiến thương mại.

Việc gia hạn thêm hai tháng “cho thấy Mỹ không hài lòng với các đề nghị của Trung Quốc và muốn tiếp tục gây sức ép, với một lợi ích bổ sung là điều này làm tăng khả năng ông Tập Cận Bình sẽ tham dự G20 ở Miami” - theo nhận định của nhà nghiên cứu Scott Kennedy thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ.