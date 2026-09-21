Mỹ - Trung không đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại trước cuộc gặp thượng đỉnh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong không đạt được thỏa thuận về gia hạn đình chiến thương mại. Ảnh: AP.

Theo các thỏa thuận sắp hết hạn vào ngày 10/11, Mỹ đã hạ mức thuế áp lên hàng hóa từ Trung Quốc từ 57% xuống 47% bằng cách giảm cái gọi là "thuế fentanyl" từ 20% xuống 10%, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc cho phép thu mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.



"(Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott) Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng đã thảo luận với các đối tác Trung Quốc về việc gia hạn lệnh đình chiến thương mại kéo dài một năm, mà ông Trump và ông Tập Cận Bình đạt được năm ngoái tại Busan. Tuy nhiên, họ đã không thể đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh đình chiến này" - bài báo cho biết.

Trong khi đó, một nguồn tin của tờ báo tiết lộ rằng lệnh đình chiến thương mại vẫn có hiệu lực đến ngày 10/11, do đó việc gia hạn trước thềm hội nghị thượng đỉnh không mang tính chất cấp bách.

Mỹ cho rằng Trung Quốc không thực hiện đầy đủ các thỏa thuận liên quan đến nguồn cung cấp kim loại đất hiếm. Ngoài ra, Washington muốn gia hạn hiệp định thêm 6 tháng, trong khi Bắc Kinh khăng khăng đòi kéo dài cho đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, tờ báo viết.

Ông Bessent phát biểu với Financial Times rằng bất chấp những khó khăn, các bên vẫn quyết tâm duy trì sự ổn định vốn đã được duy trì trong suốt một năm qua.



"Ông Greer cho biết hai bên đã chính thức hóa hội đồng thương mại mà ông Trump và ông Tập Cận Bình đã thảo luận tại Bắc Kinh vào tháng Năm. Hội đồng này được lập ra nhằm xác định các sản phẩm phi bí mật mà hai nước có thể giao dịch theo các mức thuế suất ưu đãi" - bài báo viết.

Ngoài vấn đề thuế quan, ông Bessent nói với các phóng viên rằng hai bên đã thảo luận về việc thiết lập một cuộc đối thoại mới về trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn đề an ninh quốc gia, với một hệ thống thông báo về các mục tiêu chung và các mối đe dọa chung, bao gồm cả các sự cố liên quan đến AI ở mức độ an ninh quốc gia.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 2/2025. Đến tháng 3, mức thuế này được nâng lên 20%. Sau đó, qua một loạt các biện pháp từ cả hai phía, mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã đạt tới 145%, trong khi mức thuế áp dụng cho các nhà cung cấp Mỹ tại Trung Quốc là 125%.

Vào giữa tháng 5, hai bên đã đạt thỏa thuận giảm thuế quan thương mại lẫn nhau xuống 10% trong thời hạn 90 ngày. Cuối mùa xuân - đầu mùa hè năm 2025, hai bên đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm các thỏa thuận sơ bộ. Đến đầu tháng 8, khoảng tạm dừng nâng thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc tiếp tục được gia hạn thêm 90 ngày.

Vào cuối tháng 10/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp tại căn cứ không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc; qua đó hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại có thời hạn một năm.