Mỹ đang bước vào kỷ nguyên năng lượng mới: Dầu mỏ "thất sủng", khí đốt tự nhiên "chiếm ngôi vương"

Sự thay đổi này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên bắt đầu từ thập niên 1950, khi dầu mỏ thay thế than đá để thống trị hệ thống năng lượng Mỹ. Giờ đây, chính dầu mỏ lại đang bị khí đốt “vượt mặt” trong một cuộc chuyển dịch âm thầm nhưng sâu sắc.

Khí đốt thu hẹp khoảng cách với dầu mỏ

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), năm 2025, khí đốt tự nhiên chiếm khoảng 36% tổng tiêu thụ năng lượng, trong khi dầu mỏ chiếm 37%. Khoảng cách này đã thu hẹp nhanh chóng trong vòng một thập kỷ, chủ yếu nhờ bùng nổ khai thác khí đá phiến (shale gas).

Ông Toby Rice, CEO tập đoàn sản xuất khí đốt EQT Corp., nhận định xu hướng đảo chiều là khó tránh khỏi: “Chúng ta sẽ vượt ngưỡng này trong vài năm tới và đến năm 2030, khí đốt sẽ dẫn trước dầu mỏ một khoảng cách đáng kể".

Sự thay đổi này phản ánh việc kinh tế năng lượng Mỹ ngày càng phụ thuộc vào khí đốt giá rẻ và nguồn cung dồi dào trong nước, thay vì dầu mỏ nhập khẩu hoặc khai thác truyền thống.

Vì sao dầu mỏ mất vị thế?

Sự suy giảm tương đối của dầu mỏ đến từ nhiều yếu tố. Trước hết, nhu cầu xăng dầu tại Mỹ đã gần như đi ngang trong nhiều năm, khi hiệu suất động cơ tăng lên và xu hướng tiết kiệm nhiên liệu lan rộng.

Bên cạnh đó, xe điện (EV) đang làm giảm dần nhu cầu xăng dầu trong dài hạn, dù mức độ tác động vẫn còn phân hóa theo khu vực. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ ngày càng điện khí hóa mạnh hơn, khiến nhu cầu năng lượng chuyển dịch sang điện năng thay vì nhiên liệu hóa thạch trực tiếp.

Khí đốt trở thành trụ cột của hệ thống điện

Hiện nay, hơn 40% sản lượng điện của Mỹ được tạo ra từ các nhà máy điện chạy bằng khí đốt. Điều này khiến khí đốt không chỉ là nhiên liệu công nghiệp mà còn trở thành “xương sống” của hệ thống điện quốc gia.

Sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và xe điện đang kéo nhu cầu điện tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, khí đốt nổi lên nhờ ba lợi thế chính: chi phí thấp, nguồn cung dồi dào và khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt hơn nhiều so với than đá và điện hạt nhân.

Than đá suy giảm, tái tạo chưa thể thay thế hoàn toàn

Trong hai thập kỷ qua, khí đốt đã thay thế phần lớn than đá trong sản xuất điện. Theo EIA, từ năm 2011 đến 2020, hơn 100 nhà máy điện than tại Mỹ đã bị đóng cửa hoặc chuyển sang sử dụng khí đốt.

Dù chính quyền Mỹ vẫn có những chính sách hỗ trợ ngành than, xu hướng dài hạn vẫn là suy giảm do chi phí cao và sức ép cạnh tranh từ các nguồn năng lượng rẻ hơn.

Trong khi đó, năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời đang tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, chúng chưa thể thay thế hoàn toàn vì tính gián đoạn phụ thuộc thời tiết. Điều này khiến khí đốt tiếp tục đóng vai trò nguồn “đệm” quan trọng để ổn định lưới điện.

Ông Mark Brownstein, Phó chủ tịch cấp cao của Environmental Defense Fund, nhận định: “Mỹ đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng, từ than và dầu sang điện được sản xuất từ khí đốt và năng lượng tái tạo".

LNG giúp Mỹ trở thành cường quốc xuất khẩu năng lượng

Một yếu tố quan trọng khác là sự bùng nổ của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Mỹ hiện là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, và dự kiến sản lượng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thập kỷ tới.

Theo dự báo, lượng khí đốt phục vụ xuất khẩu LNG có thể chiếm tới 23% tổng sản lượng khí của Mỹ vào năm 2035. Điều này không chỉ củng cố vị thế năng lượng của Mỹ mà còn biến khí đốt thành một công cụ địa chính trị quan trọng.

Kỷ nguyên điện khí hóa nền kinh tế

Sự chuyển dịch từ dầu mỏ sang khí đốt không chỉ là thay đổi giữa các loại nhiên liệu, mà phản ánh quá trình tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế Mỹ theo hướng điện khí hóa.

Ông Toby Rice nhấn mạnh: “Chúng ta đã đi từ thời đại gỗ và ngựa kéo sang than đá, rồi dầu mỏ. Giờ là thời đại điện khí hóa - và khí đốt sẽ là động lực chính của thời đại này”.

Điều đó cho thấy khí đốt không chỉ thay thế dầu mỏ trong tiêu thụ năng lượng, mà còn trở thành nền tảng vận hành của hệ thống điện hiện đại, từ công nghiệp nặng đến trí tuệ nhân tạo.