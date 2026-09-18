Mỹ hoãn áp thuế mới với Trung Quốc đến sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước
V.N (Theo Bloomberg)
18/09/2026 4:35 PM (GMT+7)
Mỹ dự kiến sẽ hoãn việc công bố các mức thuế mới đối với Trung Quốc và các đối tác thương mại khác cho đến sau hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump - sự chậm trễ có thể giữ lại mối đe dọa như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán - Bloomberg dẫn các nguồn tin riêng cho biết.
Mặc dù lý do hoãn vẫn chưa rõ ràng, ông Trump đã nhiều lần sử dụng các cảnh báo thuế quan để gây sức ép buộc các đối tác thương mại phải nhượng bộ. Trước đó, Bloomberg đưa tin chính quyền đã có ý định công bố một báo cáo thương mại về cái gọi là năng lực sản xuất dư thừa trước cuộc họp, trong đó đề xuất mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Hiện cũng chưa rõ liệu mức thuế cuối cùng có thay đổi so với mức dự kiến trước đó hay không; mức này sẽ khôi phục các khoản thuế nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đối với Trung Quốc lên khoảng 20% - điều mà Bắc Kinh trước đây cho biết là phù hợp với thỏa thuận đình chiến thương mại của họ với Washington.
Các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc sẽ nhóm họp vào cuối tuần này để thảo luận về bất kỳ thỏa thuận nào trước chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2023, khi ông gặp cựu Tổng thống Joe Biden trong chuyến công tác bao gồm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco.
Vào tháng 3, chính quyền Trump đã tiến hành điều tra hơn chục đối tác thương mại lớn theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến các lo ngại về năng lực sản xuất dư thừa. Các mức thuế dự kiến này, cùng với các khoản thuế đã được thi hành liên quan đến lao động cưỡng bức, dự kiến cuối cùng sẽ đưa các mức thuế trở lại gần với các loại thuế áp riêng cho từng quốc gia của ông Trump — vốn đã bị Tòa án Tối cao lật ngược vào đầu năm nay.
Trước đó, Trung Quốc từng phát tín hiệu rằng họ có thể hành động nếu các mức thuế của Mỹ vượt quá các mức hiện hành khi thỏa thuận đình chiến thương mại được ký kết.
"Các vấn đề về năng lực sản xuất nên được nhìn nhận một cách toàn diện, công bằng và không được dùng làm cái cớ cho chủ nghĩa bảo hộ" - bà Hoàng Lăng, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết vào cuối tháng 8. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, đánh giá toàn diện các bước đi tiếp theo của Mỹ, đồng thời bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết".
Ông Trump cho biết ông sẽ tổ chức một quốc yến thết đãi ông Tập, dự kiến sẽ có sự tham dự của Chủ tịch điều hành Apple Inc., Tim Cook và Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman.
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ thảo luận về một loạt vấn đề trong hội nghị thượng đỉnh, từ cuộc chiến ở Iran, thương mại và dòng chảy đất hiếm cho đến trí tuệ nhân tạo.
Tờ Financial Times, dẫn lời những người am hiểu vấn đề này, đưa tin rằng Mỹ chỉ đang đề xuất gia hạn thỏa thuận đình chiến thêm 6 tháng. Tờ báo cho biết Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn chưa thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra về đất hiếm khi ông Tập và ông Trump gặp nhau tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10.
Thỏa thuận đó chứng kiến việc Bắc Kinh đảm bảo dòng cung ứng đất hiếm để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế, một thỏa thuận dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11. Gần đây hơn, tờ Nikkei đưa tin, chính quyền ông Trump đã yêu cầu Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu các khoáng sản quan trọng này sang Nhật Bản nhằm tránh tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khối lượng nam châm vận chuyển sang Nhật Bản đã sụt giảm trong những tháng gần đây, khi quan hệ của nước này với Trung Quốc trở nên căng thẳng sau phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh đối với những phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan. Đồng thời, ngay cả khi các lô hàng vận chuyển sang Mỹ tăng lên, chúng vẫn chưa đạt được mức trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Trong khi đó, Washington vẫn đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu các khoáng sản quan trọng. Lầu Năm Góc tuần này thông báo sẽ nắm giữ cổ phần gần 20% tại một nhà sản xuất vonfram của Mỹ - một kim loại được sử dụng trong thiết bị quân sự - qua đó mở rộng nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm bảo đảm các nguồn cung cấp cốt lõi bên ngoài Trung Quốc.
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