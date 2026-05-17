Mỹ kỳ vọng Trung Quốc chốt đơn nông sản hàng chục tỷ đô sau chuyến thăm của ông Trump

Xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm từ 41% năm 2016 xuống còn 15% năm 2025 do vấn đề thuế quan. Ảnh: CBS.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television, ông Greer nhắc lại thỏa thuận mua 25 triệu tấn đậu tương mỗi năm mà hai bên đạt được hồi tháng 10 năm ngoái và cho biết Mỹ cũng kỳ vọng “sẽ đạt được một thỏa thuận về việc Trung Quốc mua nông sản trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm trong 3 năm tới sau chuyến thăm này”.

“Đó là con số tổng thể, mang tính gộp. Không chỉ riêng đậu tương mà còn bao gồm tất cả các mặt hàng khác” - Đại diện Thương mại Mỹ bổ sung.

Trong một diễn biến riêng, Tổng thống Trump cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối 14/5 trên Fox News rằng “Trung Quốc sẽ mua rất nhiều nông sản của chúng ta”.

Hiện chưa rõ những sản phẩm nào sẽ được đưa vào thỏa thuận và liệu đậu tương có nằm trong gói mua hàng trị giá “hàng chục tỷ USD” này hay không. Tuy nhiên, các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho rằng cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương hiện tại nhiều khả năng sẽ là một phần của thỏa thuận, và riêng lượng này đã có giá trị vượt quá 10 tỷ USD.

Đậu tương là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc, quốc gia mua đậu tương lớn nhất thế giới, và loại hạt có dầu này từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại dưới cả nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Ông Greer cho biết Trung Quốc đang thực hiện đúng cam kết mua đậu tương, đồng thời Washington kỳ vọng phần lớn các giao dịch mua bổ sung sẽ diễn ra vào giai đoạn cuối năm.

Một nhà giao dịch tại châu Á nhận định: “Cụm từ ‘hàng chục tỷ’ chưa nói lên nhiều điều, nhưng từ ‘cuối năm’ có nghĩa là Trung Quốc sẽ không mua đậu tương từ niên vụ cũ”.

Hồi tháng 2, ông Trump từng đề cập khả năng Trung Quốc sẽ mua thêm 8 triệu tấn đậu tương từ vụ thu hoạch gần nhất của Mỹ, dù các nhà giao dịch cho rằng khả năng này hiện rất thấp.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, thị trường không kỳ vọng Bắc Kinh sẽ nâng mục tiêu mua đậu tương vượt mức 25 triệu tấn. Nhận định này càng được củng cố sau phát biểu hôm thứ Năm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người cho rằng thỏa thuận hiện tại đã giải quyết vấn đề này.

Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi sát sao khả năng cắt giảm thuế quan đối với đậu tương. Nếu điều này xảy ra, các doanh nghiệp ép dầu tư nhân của Trung Quốc có thể nối lại việc mua đậu tương Mỹ, sau khi gần như bị loại khỏi thị trường trong vụ thu hoạch năm ngoái do mức thuế nhập khẩu cao. Khi đó, các công ty thương mại nông sản nhà nước là những bên mua tích cực duy nhất.

Xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm từ 41% năm 2016 xuống còn 15% năm 2025 do Trung Quốc tăng cường mua từ Brazil và các nước khác vì các vấn đề thương mại và thuế quan với Mỹ.

CBS News dẫn lời Dave Pfarr, một nông dân lâu năm ở gần Le Sueur, Minnesota, cho biết ông hy vọng sẽ bán được nhiều đậu tương hơn cho Trung Quốc. Hiện tại, giá đất, tiền thuê đất, thiết bị, phân bón và nhiên liệu đang khiến nông dân Minnesota phải vật lộn với lợi nhuận mỏng.

"Chúng tôi rất muốn Trung Quốc quay trở lại làm khách hàng, xét từ góc độ nhà sản xuất. Bởi vì họ là nhà nhập khẩu lớn các sản phẩm protein của chúng tôi, chủ yếu là đậu tương và bột đậu tương" - Dave Pfarr cho biết.

Ông cho rằng việc bán được nhiều đậu tương hơn trong những năm tới sẽ là một thắng lợi lớn cho cộng đồng nông dân.