Mỹ ngập trong núi nợ 39.700 tỷ USD: Nhà đầu tư tháo chạy khỏi USD, lao vào "phao cứu sinh" vàng, Bitcoin

Ảnh minh họa: Bloomberg.

Coindesk ngày 27/7 trích dẫn dữ liệu “Debt to the Penny” của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tổng nợ liên bang của nước này đã đạt mức cao chưa từng có, lên tới 39,7 nghìn tỷ USD vào ngày 24/7.

Một số chuyên gia cảnh báo khoản nợ này đang tăng thêm khoảng 7 tỷ USD mỗi ngày. Nếu coi tốc độ tích lũy nợ này như giá trị vốn hóa thị trường, chỉ riêng mức tăng hàng ngày cũng tương đương với một trong những đồng tiền số lớn nhất thế giới.

Các nhà sáng lập LondonCryptoClub, một tổ chức chuyên phân tích thị trường tiền điện tử, cho rằng tốc độ gia tăng nợ công đang thúc đẩy cái gọi là “giao dịch mất giá tiền tệ” (debasement trade). Đây là chiến lược trong đó nhà đầu tư mua các tài sản có nguồn cung giới hạn như vàng và Bitcoin với kỳ vọng chúng sẽ giữ giá trị tốt hơn khi tiền pháp định suy yếu.

Theo nhóm chuyên gia này, khi chính phủ gánh khoản nợ quá lớn, ngân hàng trung ương có thể buộc phải duy trì lãi suất thấp và bơm thêm thanh khoản để hỗ trợ nền kinh tế cũng như giúp chính phủ tái cấp vốn cho các khoản nợ đến hạn.

“Đây là thế giới của sự chi phối bởi chính sách tài khóa, và cuối cùng điều đó sẽ quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lãi suất có thể phải được giữ ở mức thấp một cách nhân tạo, trong khi thanh khoản cần được cung cấp để hỗ trợ chu kỳ tái cấp vốn,” LondonCryptoClub nhận định.

Lo ngại về gánh nặng nợ của Mỹ cũng được nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo trong thời gian gần đây. Torsten Slok, nhà kinh tế trưởng của Apollo, cho rằng tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ đã vượt 120%, khiến Washington gần như không còn nhiều dư địa tài khóa nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Theo ông Slok, trong các cuộc suy thoái trước đây, Fed thường có thể mạnh tay cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay việc giảm lãi suất quá mạnh có thể khiến lạm phát quay trở lại và làm giảm lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này gây khó khăn cho Washington khi nước này cần phát hành thêm trái phiếu để tài trợ thâm hụt ngân sách.

“Mỹ chưa từng bước vào một cuộc suy thoái với bộ đệm tài khóa nhỏ như hiện nay”, ông Slok viết trong một bài phân tích hồi tháng 5.

Nếu kinh tế Mỹ suy giảm trong tương lai, tác động có thể kéo dài hơn và khiến nhu cầu đối với các tài sản nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống như Bitcoin và tiền điện tử tăng lên. Những tài sản này được một bộ phận nhà đầu tư xem như công cụ phòng vệ trước nguy cơ đồng USD mất giá.

Tuy nhiên, Bitcoin vẫn gây tranh cãi về vai trò “nơi trú ẩn an toàn”. Kể từ khi ra đời vào năm 2010, đồng tiền số lớn nhất thế giới phần lớn biến động giống cổ phiếu công nghệ hơn là một tài sản phòng thủ như vàng.

Hiện Bitcoin đang giao dịch quanh mức hơn 65.000 USD, hưởng lợi từ việc giá dầu giảm trong phiên gần đây. Trong khi đó, Ethereum đang có diễn biến vượt trội hơn Bitcoin, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng khởi sắc của nhóm tiền số thay thế (altcoin).

Dù vậy, trong bối cảnh nợ công Mỹ tiếp tục leo thang, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát vàng và Bitcoin như những lựa chọn tiềm năng để bảo vệ tài sản trước nguy cơ suy giảm sức mạnh của đồng USD.