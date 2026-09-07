Mỹ phẩm, đồ chơi bị thu hồi ở nước ngoài vẫn có thể được bán tới người Việt qua mạng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông tin về một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 8/2026, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo cơ quan này, danh sách được tổng hợp trên cơ sở theo dõi thông tin từ các cổng điện tử chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế. Những chương trình thu hồi được công bố tại nước ngoài liên quan đến nhiều nhóm hàng, trong đó có mỹ phẩm và đồ chơi dành cho trẻ em.

Đáng chú ý, một số sản phẩm trong danh sách từng được phân phối qua các nền tảng thương mại điện tử như AliExpress và Shopee tại thị trường nước ngoài. Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không loại trừ khả năng hàng hóa thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi vẫn được chào bán tới người tiêu dùng Việt Nam qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng nhỏ lẻ hoặc các kênh nhập khẩu không chính thức.

Sản phẩm kem chống nắng bị thu hồi tại châu Âu. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Kem chống nắng có chỉ số SPF thực tế thấp tới 0

Sản phẩm mỹ phẩm được nêu trong cảnh báo là kem chống nắng Anthelios UVMune 400 Fluide Oil Control, có xuất xứ Trung Quốc.

Theo thông tin từ Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu, sản phẩm bị thu hồi do chỉ số bảo vệ chống nắng thực tế thấp hơn mức công bố.

Kết quả kiểm tra cho thấy một số sản phẩm có chỉ số SPF đo được thấp tới SPF 0, không bảo đảm khả năng bảo vệ người sử dụng trước tác động của tia cực tím. Việc sử dụng sản phẩm có mức bảo vệ thấp hơn thông tin công bố có thể làm tăng nguy cơ cháy nắng, tổn thương da và các ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe, bao gồm nguy cơ ung thư da.

Sản phẩm được xác định không tuân thủ các yêu cầu trong quy định về mỹ phẩm của Liên minh châu Âu. Thông tin nhận diện được công bố gồm ngày sản xuất tháng 3/2026 và hạn sử dụng đến tháng 3/2029.

Kem chống nắng thuộc diện cảnh báo được phân phối qua nền tảng thương mại điện tử AliExpress. Cơ quan chức năng tại Đức đã yêu cầu gỡ bỏ thông tin, niêm yết sản phẩm khỏi sàn.

Bên cạnh mỹ phẩm, một mẫu điện thoại đồ chơi dành cho trẻ em cũng bị thu hồi do chứa hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép.

Kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng cadimi trong mối hàn của sản phẩm lên tới 0,27%, trong khi hàm lượng chì lên tới 83% theo khối lượng. Việc sử dụng các chất nguy hại vượt giới hạn cho phép có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường và không bảo đảm yêu cầu an toàn đối với sản phẩm điện, điện tử.

Sản phẩm điện thoại đồ chơi bị thu hồi tại châu Âu. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Điện thoại đồ chơi thuộc diện cảnh báo có mã số Y1241-Rose-Pink. Sản phẩm được phân phối qua AliExpress và đã bị cơ quan chức năng tại Lúc-xăm-bua và Bỉ phát cảnh báo, thực hiện biện pháp thu hồi khỏi thị trường.

Các thông tin nhận diện như tên, mã sản phẩm, ngày sản xuất và hạn sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi người tiêu dùng kiểm tra hàng hóa. Một tên thương mại có thể được sử dụng cho nhiều phiên bản hoặc lô hàng khác nhau. Do đó, không nên kết luận tất cả sản phẩm có cùng tên đều thuộc diện thu hồi nếu chưa đối chiếu đầy đủ những thông tin mà cơ quan chức năng công bố.

Đồ chơi nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Hai sản phẩm đồ chơi khác trong danh sách bị cảnh báo do nguy cơ trực tiếp đối với trẻ nhỏ.

Sản phẩm bờm tai thỏ thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, khoảng 25.200 bờm tai thỏ phát sáng model 46310 đang được thu hồi. Sản phẩm do OKK Trading, Inc. tại Vernon, California nhập khẩu và không đáp ứng yêu cầu an toàn bắt buộc đối với đồ chơi sử dụng pin cúc áo hoặc pin đồng xu.

Pin lithium dạng đồng xu trong sản phẩm không được bảo vệ an toàn, khiến trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận và tháo rời. Nếu trẻ nuốt phải pin, hậu quả không chỉ dừng ở nguy cơ hóc mà còn có thể gây bỏng hóa chất bên trong cơ thể, tổn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Những chiếc bờm thuộc diện thu hồi được bán chủ yếu tại các cửa hàng bán lẻ đồng giá và cửa hàng quà tặng ở California, Texas và Arizona trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2026. Người tiêu dùng tại đây được khuyến cáo ngừng sử dụng và liên hệ nhà nhập khẩu để được hướng dẫn xử lý, hoàn tiền.

Một sản phẩm khác là hộp đồ chơi Playground Plus Box 4: Play With Purpose dành cho trẻ từ 10 đến 12 tháng tuổi của Living Textiles Australia.

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, sản phẩm không đáp ứng yêu cầu an toàn áp dụng với đồ chơi dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi. Dây kéo silicone quá dài có thể chạm vào họng trẻ, trong khi một số chi tiết nhỏ có khả năng tách rời và bị trẻ nuốt phải, dẫn đến nguy cơ hóc hoặc ngạt thở.

Sản phẩm thuộc diện thu hồi có tên Playground Plus Box 4: Play With Purpose, còn được ghi là 10–12M Toy Box, mã SKU 1011414 và barcode 9315311044560. Sản phẩm được bán qua các nhà phân phối trong danh sách do cơ quan chức năng Úc công bố từ ngày 5/6/2025 đến 12/8/2026.

Sản phẩm đồ chơi thuộc diện thu hồi tại Úc. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Người tiêu dùng tại thị trường này được yêu cầu ngừng sử dụng ngay, thực hiện biện pháp xử lý theo hướng dẫn của doanh nghiệp và liên hệ Living Textiles Australia để được hỗ trợ hoàn tiền.

Từ những trường hợp trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng Việt Nam chủ động kiểm tra thông tin trước khi mua hoặc sử dụng mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và những sản phẩm dùng pin cúc áo, pin đồng xu.

Với mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, người mua nên lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi đơn vị uy tín; kiểm tra bao bì, nhãn sản phẩm, số lô và hạn sử dụng. Không tiếp tục sử dụng sản phẩm gây kích ứng, có dấu hiệu nghi ngờ là hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không đúng với thông tin công bố.

Đối với đồ chơi trẻ em, phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra tình trạng sản phẩm, đặc biệt chú ý đến chi tiết nhỏ, dây kéo, khoang chứa pin và những bộ phận có thể tháo rời. Các sản phẩm dùng pin cúc áo hoặc pin đồng xu cần được đặt ngoài tầm với của trẻ.

Khi phát hiện sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi, người tiêu dùng cần ngừng sử dụng và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cơ quan chức năng về đổi trả, sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hay tiêu hủy.

Trong môi trường mua sắm xuyên biên giới, việc sản phẩm vẫn còn được niêm yết không đồng nghĩa hàng hóa đó bảo đảm an toàn. Đối chiếu đúng model, mã sản phẩm, mã lô và thông báo thu hồi là cách người mua chủ động hạn chế rủi ro trước khi quyết định đặt hàng.