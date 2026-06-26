Năm 2026: Người mua nhà đang tìm kiếm điều gì?

Người trẻ mua nhà năm 2026 ưu tiên điều gì?

Sau hơn hai năm thanh lọc mạnh mẽ, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều tín hiệu tích cực hơn. Nếu giai đoạn 2022–2024 chứng kiến tâm lý thận trọng bao trùm thị trường thì từ cuối năm 2025 đến nay, dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại những sản phẩm sở hữu giá trị thực, pháp lý rõ ràng và khả năng gia tăng giá trị bền vững.

Điều đáng chú ý là cùng với sự hồi phục của thị trường, hành vi người mua nhà cũng đang thay đổi rõ rệt.

Nếu trước đây, yếu tố được quan tâm nhiều nhất là giá bán hoặc kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, thì hiện nay người mua đang đặt ra những tiêu chí khắt khe hơn. Họ không còn “chốt hàng” theo tâm lý đám đông mà hướng đến những tài sản có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực, tích lũy tài sản và bảo toàn dòng vốn trong dài hạn.

Khách hàng 2026 “khó tính” hơn trong việc chọn lựa sản phẩm. Ảnh: XVG





Theo nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, nhóm khách hàng chủ lực hiện nay là thế hệ Millennials và Gen Z trưởng thành – những người đang bước vào giai đoạn ổn định sự nghiệp và xây dựng tổ ấm.

Khác với thế hệ trước, nhóm khách hàng này có xu hướng nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Họ dành nhiều thời gian tìm hiểu pháp lý dự án, năng lực chủ đầu tư, khảnăng kết nối giao thông và tiềm năng phát triển của khu vực hơn là chỉ quan tâm đến giá bán.

Trong bối cảnh đó, bốn yếu tố đang trở thành tiêu chuẩn mới khi lựa chọn bất động sản.

Thứ nhất là pháp lý minh bạch. Sau những biến động của thịtrường, người mua ưu tiên những dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán và có tiến độ triển khai rõ ràng.



Thứ hai là vị trí kết nối. Thay vì chấp nhận sống xa trung tâm, người mua hiện nay ưu tiên những khu vực vừa có giá trị hợp lý vừa đảm bảo khả năng kết nối nhanh đến nơi làm việc và các trung tâm kinh tế lớn.

Thứ ba là hệ sinh thái tiện ích và cộng đồng dân cư hiện hữu. Một dự án có thể đẹp trên bản vẽ nhưng nếu thiếu môi trường sống thực thì rất khó tạo ra giá trị bền vững.

Cuối cùng là tiềm năng tăng giá gắn liền với hạ tầng. Những khu vực đang được đầu tư mạnh về giao thông thường thu hút lượng lớn người dân và doanh nghiệp, từ đó tạo động lực tăng trưởng cho bất động sản.

Giai đoạn hiện nay có gì khác biệt?

Theo khảo sát thị trường, giai đoạn 2026 được xem là khoảng thời gian hiếm hoi khi nhiều yếu tố tích cực cùng xuất hiện trên thị trường.

Một mặt, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Bắc TP.HCM đang được thúc đẩy triển khai như mởrộng Quốc lộ 13, các tuyến kết nối vành đai hay quy hoạch Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM,...

Mặt khác, mặt bằng giá bất động sản tại nhiều khu vực vẫn chưa phản ánh đầy đủ giá trị từ các công trình hạ tầng tương lai.

Lịch sử thị trường cho thấy, biên độ tăng trưởng lớn nhất thường xuất hiện trước khi hạ tầng hoàn thiện và đi vào vận hành. Khi công trình đã hiện hữu, phần lớn lợi thế tăng giá đã được phản ánh vào mặt bằng giá bán.

Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư dài hạn lựa chọn tham gia thị trường trong giai đoạn hiện nay thay vì chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn.

Từ góc độ tài chính, người mua nhà ở thời điểm hiện tại đang sở hữu một lợi thế mà không phải giai đoạn nào thị trường cũng có được.

Đó là cơ hội hưởng đồng thời hai giá trị.

Giá trị thứ nhất đến từ các chính sách hỗ trợ tài chính đang được nhiều chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường và hỗ trợ khách hàng tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn.

Giá trị thứ hai đến từ dư địa tăng trưởng của bất động sản trong tương lai khi hạ tầng và quy hoạch khu vực dần hoàn thiện.

Thực tế cho thấy, với những dự án đã hoàn thiện pháp lý và bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ, việc ký Hợp đồng mua bán không đơn thuần là xác lập quyền sở hữu tài sản mà còn giúp khách hàng khóa giá ở thời điểm hiện tại trước khi các yếu tố tăng trưởng mới được thị trường hấp thụ.

Tại khu vực Lái Thiêu, nơi đang hưởng lợi trực tiếp từ các dựán hạ tầng liên vùng, nhiều khách hàng lựa chọn tham gia thịtrường sớm nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Đơn cử như Happy One Mori, dự án đang hoàn thành gần 900 Hợp đồng mua bán trên tổng 1.440 sản phẩm chỉ từ đầu tháng 6/2026 và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính đáng chú ý khác: Khách hàng sở hữu căn hộ được hưởng mức chiết khấu lên đến 4%, ưu đãi thanh toán vượt lên đến 15,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cùng các chương trình dành cho khách hàng thanh toán sớm.

Happy One Mori - Sở hữu vị trí thuận tiện kết nối hạ tầng “vàng” tại cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM. VXG





Với dòng sản phẩm thương mại dịch vụ, bên cạnh chính sách chung, khách hàng còn được hưởng thêm gói hỗ trợ đầu tư trịgiá 150 triệu đồng cùng chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ38% cho đến khi nhận nhà.

Tuy nhiên, điều được nhiều khách hàng quan tâm không chỉ nằm ở những ưu đãi ngắn hạn. Quan trọng hơn là khả năng sở hữu một tài sản nằm trong khu vực đang bước vào chu kỳ phát triển mới, nơi giá trị bất động sản được hỗ trợ bởi cả nhu cầu ở thực lẫn sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông.

Trong bất động sản, việc lựa chọn đúng thời điểm thường quan trọng không kém việc lựa chọn đúng sản phẩm. Và với nhiều người mua nhà hiện nay, giai đoạn thị trường đang phục hồi, hạ tầng đang tăng tốc và pháp lý ngày càng được minh bạch hóa chính là thời điểm đáng cân nhắc để đưa ra quyết định cho một kế hoạch sở hữu tài sản dài hạn.

Box:

Căn hộ tầm chuyên gia - Happy One Mori

- Chiết khấu đến 4% & Gói đầu tư 150 triệu đồng

- Thanh toán vượt chiết khấu lên đến 15.5%

- Tặng 20 triệu đồng khi thanh toán sớm

- Thanh toán linh hoạt chỉ 38% đến nhận nhà

- HTLS 0% trong 24 tháng

Website: happyonemori.vn