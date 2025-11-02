Nâng cấp chợ truyền thống thành “chợ thông minh” để giữ kênh tiêu dùng nội địa

Tại “Diễn đàn chính sách phát triển thương mại trong nước năm 2025” tổ chức mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định đang phối hợp với địa phương “từng bước nâng cấp hệ thống chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại, song vẫn bảo tồn giá trị văn hóa và vai trò gắn kết cộng đồng”, hướng tới mô hình “chợ thông minh” có ứng dụng công nghệ số, thanh toán không tiền mặt, minh bạch giá và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương.

Yêu cầu số hoá chợ truyền thống

Thực tế thị trường mấy năm gần đây cho thấy xu hướng tiêu dùng đã dịch chuyển nhanh sang kênh hiện đại và TMĐT. Thống kê của Ban tổ chức Hội chợ Mùa Thu cho biết chỉ trong 5 ngày đã có “hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày” tới tham quan và mua sắm; hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ được ký ngay tại chỗ giữa DN Việt và đối tác. Con số này chứng minh người mua sẵn sàng chi tiêu trên những nền tảng, không gian mua sắm mới, miễn là hàng hóa minh bạch, trải nghiệm tốt.

Trong khi đó, rất nhiều chợ truyền thống vẫn ở tình trạng cũ: quầy sạp chật hẹp, không niêm yết giá, không có kênh giao dịch trực tuyến, thậm chí chưa được tổ chức lại mặt bằng theo hướng văn minh. Khoảng cách này nếu không thu hẹp thì phần tăng trưởng dự kiến của bán lẻ sẽ rơi vào tay các kênh bán hiện đại, chứ không chảy về khu vực chợ truyền thống vốn là nơi tiêu thụ phần lớn hàng Việt, hàng nông sản.

Một điểm đáng chú ý tại diễn đàn là tiếng nói từ phía doanh nghiệp bán lẻ. Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, nhận định thị trường bán lẻ “đang phục hồi mạnh mẽ, nhưng không còn vận hành theo cách cũ” và chính sự thay đổi hành vi tiêu dùng mua nhanh, mua qua điện thoại, so sánh giá công khai buộc các đơn vị cung ứng, kể cả chợ, phải đổi mới để thích ứng.

Nhận định này rất sát với thực tế ở các đô thị, cùng một nhóm khách, nếu chợ không có phương án bán qua Zalo/ứng dụng, không chấp nhận thanh toán số, họ sẽ chuyển sang siêu thị mini hoặc đặt online – nghĩa là dòng tiền mua sắm nội địa không mất đi, nhưng nó “đi vòng”, không chạy qua chợ.

Vì vậy, đề xuất “chợ thông minh” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước không phải chuyện hình thức. Về thương mại, nó giúp tạo lại niềm tin giá cả (niêm yết, truy xuất). Về hạ tầng số, nó tạo kênh kết nối để chợ vùng ven, miền núi bán được hàng vào thành phố. Về quản lý nhà nước, nó giúp cơ quan công thương nắm được dòng hàng và có cơ sở hỗ trợ chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, vấn đề mà hệ thống quản lý thị trường vẫn phải xử lý hàng ngày.

Nếu coi thương mại trong nước là “động lực nội sinh” như ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn nói, thì “động lực” này phải nhìn thấy được, đo được, và chợ số hóa chính là cách để đo.

Địa phương cần gì để thay đổi?

Câu chuyện tiếp theo thuộc về địa phương, bởi chính Bộ Công Thương cũng nói rõ “định hướng chính sách phát triển thương mại trong nước trong kỷ nguyên phát triển mới không phải là nhiệm vụ của riêng Bộ mà là hành trình chung, đòi hỏi sự đồng lòng từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp và người dân.” Hành trình ấy muốn đi được phải có ba điều kiện.

Thứ nhất là khung kỹ thuật thống nhất: thế nào là “chợ thông minh”? là chợ có wifi, có máy POS, hay phải có luôn hệ thống quản lý sạp, đặt hàng online, truy xuất nguồn gốc? Nếu không có bộ tiêu chí thống nhất, mỗi tỉnh làm một kiểu rất khó nhân rộng và càng khó kêu gọi xã hội hóa. Bài viết trên VTV về “chính sách mở đường, thị trường khởi sắc” khi tường thuật diễn đàn 28/10 cũng nhấn mạnh một ý tương tự: chính sách phải đi trước để doanh nghiệp và địa phương bám vào mà làm.

Thứ hai là nguồn lực để nâng cấp hạ tầng và đào tạo hộ kinh doanh. Thực tế, nhiều tiểu thương sẵn sàng quét QR, nhận chuyển khoản, nhưng họ không biết cách đưa hàng lên nền tảng, không biết chụp ảnh, viết mô tả, càng không có thời gian ngồi trực đơn. Nếu Bộ Công Thương phối hợp với các sàn, với doanh nghiệp viễn thông để tạo gói hỗ trợ số hóa cho chợ – tương tự những chương trình “đưa đặc sản lên sàn” từng làm vài năm trước – thì sức lan tỏa sẽ nhanh hơn, chi phí rẻ hơn. Cũng ở diễn đàn đó, Bộ cho biết sẽ “phối hợp với địa phương từng bước nâng cấp hệ thống chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại” – đây chính là cửa để địa phương đề xuất các dự án đầu tư hạ tầng, cải tạo nhà chợ, bãi đỗ xe, khu vệ sinh, rồi lồng ghép thêm hạng mục số hóa.

Thứ ba là kết nối với các chương trình kích cầu, tuần lễ nông sản, hội chợ chuyên đề mà Bộ Công Thương đang tổ chức dày đặc thời gian qua. Chỉ riêng Hội chợ Mùa Thu 2025 đã tạo ra hơn 100 thỏa thuận hợp tác, mỗi ngày đón hàng trăm nghìn lượt khách – nếu các địa phương tận dụng tốt những sự kiện như vậy để “kéo” các điểm bán truyền thống vào, yêu cầu họ thử nghiệm thanh toán số, thử nghiệm niêm yết giá, thì việc chuyển đổi sẽ thực chất hơn, gắn với giao dịch thật chứ không dừng ở mô hình.

Một điểm cần nhấn mạnh là, chuyển đổi chợ truyền thống không có nghĩa “xóa chợ” hay thay bằng siêu thị. Việc “bảo tồn giá trị văn hóa và vai trò gắn kết cộng đồng” của chợ cần được chú trọng. Nghĩa là phần hồn - không gian giao lưu, văn hóa địa phương, chỗ tiêu thụ nông sản nhỏ lẻ vẫn được giữ; phần xác - hạ tầng, phương thức thanh toán, truy xuất nguồn gốc sẽ được nâng lên để phù hợp với thói quen tiêu dùng mới.

Muốn giữ được thị trường 100 triệu dân cho doanh nghiệp Việt thì phải bắt đầu từ những điểm bán nhỏ nhất, gần dân nhất chính là chợ truyền thống. Nâng cấp thành “chợ thông minh” không phải để thay thế siêu thị hay cạnh tranh với TMĐT, mà để chợ kịp bước vào hệ sinh thái tiêu dùng mới, nơi giao dịch phải minh bạch, có dữ liệu và kết nối được với các kênh phân phối hiện đại. Khi chợ được số hóa, địa phương sẽ có thêm công cụ điều hành thị trường, doanh nghiệp có thêm cửa ra cho hàng Việt, còn người tiêu dùng được hưởng dịch vụ tốt hơn mà vẫn giữ được bản sắc chợ Việt.