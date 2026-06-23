Nắng nóng cực đoan, hàng trăm trường học ở Anh đóng cửa

Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: BBC.

Tuy nhiên, số lượng trường học đóng cửa thực tế có thể cao hơn nhiều, vì nhiều hội đồng địa phương không công bố danh sách các trường phải đóng cửa đột xuất do thời tiết khắc nghiệt, và danh sách đầy đủ không được tổng hợp tập trung.

Nhiều trường học cũng là một phần của các tổ chức quản lý nhiều trường học (multi-academy trusts), và nếu chúng đóng cửa thì tên của các tổ chức này cũng có thể không xuất hiện trong danh sách của hội đồng địa phương.

Một cảnh báo đỏ về nắng nóng cực đoan (mức cảnh báo hiếm gặp) bắt đầu có hiệu lực tại một số khu vực của Anh và xứ Wales từ 09:00 giờ địa phương thứ Tư cho đến 21:00 ngày hôm sau.

Hôm nay 23/6, Vương quốc Anh đang chuẩn bị đón ngày nóng nhất trong tháng Sáu từ trước đến nay, với dự báo nhiệt độ sẽ tăng vượt ngưỡng 35°C (95°F).

Các trận bão diễn ra trong đêm tại khu vực đông nam nước Anh đã gây ra lũ lụt và làm gián đoạn giao thông; ít nhất hai vụ hỏa hoạn tại nhà dân cũng được cho là do thời tiết khắc nghiệt này gây ra.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết đã có 29.000 tia sét xuất hiện trong đêm qua và sáng sớm nay trên khắp miền nam nước Anh.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp cho biết đã có 40 người chết đuối tại quốc gia này kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu vào thứ Năm.