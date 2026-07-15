Nên đầu tư bán sản phẩm hay bán kỹ năng?
Minh Thùy
15/07/2026 9:59 AM (GMT+7)
Cùng mong muốn kiếm thêm thu nhập trong những tháng cuối năm, nhưng có người chọn nhập hàng, có người lại nhận thiết kế, làm nội dung, dựng video hay quản trị fanpage. Mỗi cách đều có cơ hội và rủi ro riêng. Quan trọng hơn cả là lựa chọn mô hình phù hợp với nguồn lực của mình, thay vì chạy theo một xu hướng đang được nhiều người nhắc đến.
Đừng để tiền của mình “nằm chết” trong đống hàng
Sau hơn 10 năm bán lẻ, điều khiến một chủ cửa hàng ám ảnh nhất không phải những lần phải giảm giá để cắt lỗ, mà là hàng tồn kho. Theo anh, hàng bán chậm không chỉ chiếm diện tích kho mà còn "giam" cả dòng tiền. Có những sản phẩm vừa nhập đã hết trong vài ngày, nhưng cũng có những lô hàng nằm nhiều tháng vẫn không tiêu thụ được. "Sai không phải ở sản phẩm, mà ở chỗ mình nghĩ khách sẽ cần, trong khi thực tế họ không mua", anh đúc kết.
Không ít người bắt đầu kinh doanh với tâm lý "nhập nhiều sẽ được giá tốt". Điều này đúng nếu đã có đầu ra ổn định, nhưng với người mới, càng nhập nhiều, áp lực càng lớn. Tiền nằm trong hàng hóa đồng nghĩa với việc dòng tiền bị "đóng băng". Muốn chuyển sang bán sản phẩm khác cũng khó, muốn xoay vốn lại càng khó hơn.
Bởi vậy, vài năm gần đây, nhiều người chọn cách đi chậm hơn. Họ chỉ nhập một lượng hàng vừa đủ để thử thị trường. Có người còn chấp nhận lãi ít trong giai đoạn đầu để đổi lấy một điều quan trọng hơn, đó là biết khách hàng thực sự thích gì trước khi quyết định đầu tư lớn.
Đó không phải là sự thận trọng quá mức mà là cách giảm “học phí”. Trong kinh doanh, có những bài học phải trả bằng tiền. Trả ít hay nhiều phụ thuộc vào cách bắt đầu.
Không phải ai cũng nên bán sản phẩm
Một thay đổi khá rõ của thị trường vài năm gần đây là ranh giới giữa "bán hàng" và "kiếm tiền" không còn giống nhau. Trước đây, muốn kinh doanh thường phải có hàng hóa nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã khác.
Một bạn trẻ biết thiết kế có thể nhận làm hình ảnh quảng cáo cho các cửa hàng online. Người có khả năng viết lách nhận xây dựng nội dung cho fanpage. Người thành thạo CapCut hoặc các công cụ AI có thể dựng video ngắn, thiết kế banner hay chỉnh sửa ảnh sản phẩm. Tất cả đều là những dịch vụ có nhu cầu thật, đặc biệt khi ngày càng nhiều hộ kinh doanh nhỏ muốn hiện diện trên mạng xã hội nhưng không đủ ngân sách thuê nhân sự toàn thời gian.
Điểm đáng nói là mô hình này gần như không cần bỏ vốn nhập hàng. Thứ cần đầu tư nhiều hơn là thời gian học kỹ năng, xây dựng uy tín và tìm những khách hàng đầu tiên. Điều đó cũng cho thấy một thực tế, không phải ai muốn kiếm thêm thu nhập cũng cần trở thành người bán hàng. Với nhiều người, bán kỹ năng lại là cách bắt đầu nhẹ vốn và ít rủi ro hơn.
Hãy chọn cách bắt đầu phù hợp với mình
Người có 5 triệu đồng sẽ có lựa chọn khác người có 50 triệu đồng. Người chỉ rảnh sau giờ làm cũng không thể áp dụng cách bán hàng của một chủ shop toàn thời gian. Vì vậy, thay vì hỏi "mô hình nào tốt nhất", có lẽ nên hỏi "mô hình nào phù hợp nhất với mình".
Để trả lời câu hỏi đó, người mới có thể tự đánh giá qua bốn yếu tố rất đơn giản.
Thứ nhất là số vốn. Đừng dùng toàn bộ khoản tiền đang có để nhập hàng mà nên dành một phần dự phòng cho quảng cáo, vận chuyển hoặc những chi phí phát sinh.
Thứ hai là quỹ thời gian. Có những mô hình đòi hỏi trả lời khách gần như liên tục. Nếu chỉ có vài giờ buổi tối, hãy chọn cách kinh doanh phù hợp với nhịp sinh hoạt của mình.
Thứ ba là kỹ năng. Nếu có khả năng viết, thiết kế, quay dựng video hay sử dụng AI, hãy nghĩ đến việc biến kỹ năng đó thành dịch vụ trước khi nghĩ đến chuyện mở một cửa hàng.
Thứ tư là khả năng chấp nhận rủi ro. Có người chấp nhận lợi nhuận thấp để đổi lấy sự an toàn. Có người sẵn sàng đầu tư lớn hơn vì đã có kinh nghiệm và nguồn khách. Vì vậy, không có lựa chọn nào đúng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là hiểu mình đang ở đâu.
Tóm lại, điều quyết định việc kiếm tiền thành công không phải là chọn đúng một sản phẩm đang "hot", mà là chọn đúng cách bước vào thị trường. Một mô hình phù hợp sẽ giúp người mới có thời gian học, thử, điều chỉnh và tích lũy khách hàng mà không phải trả giá quá đắt cho những sai lầm đầu tiên. Lời khuyên đáng giá nhất với người bắt đầu kinh doanh không phải là "hãy bán mặt hàng này", mà là "hãy chọn một cách bắt đầu khiến bạn vẫn còn đủ vốn và đủ động lực để đi tiếp sau ba tháng đầu tiên."
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Nên đầu tư bán sản phẩm hay bán kỹ năng?
Cùng mong muốn kiếm thêm thu nhập trong những tháng cuối năm, nhưng có người chọn nhập hàng, có người lại nhận thiết kế, làm nội dung, dựng video hay quản trị fanpage. Mỗi cách đều có cơ hội và rủi ro riêng. Quan trọng hơn cả là lựa chọn mô hình phù hợp với nguồn lực của mình, thay vì chạy theo một xu hướng đang được nhiều người nhắc đến.