Nestle cảnh báo tăng giá, điều chỉnh công thức sản phẩm

Trong khi nhà sản xuất thực phẩm đóng gói lớn nhất thế giới chịu ít tác động trực tiếp đến doanh số từ cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran kéo dài 6 tháng, ông Navratil cho biết xung đột đang góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát mà các nhà cung cấp phải đối mặt.

“Mỗi nhà cung cấp của chúng tôi đều sẽ phải chịu một số khoản chi phí tăng lên” - ông Navratil nói. “Một số nhà cung cấp sẽ đến với chúng tôi và chúng tôi sẽ phải tìm cách giảm thiểu (các khoản chi phí) đó, đồng thời bảo đảm người tiêu dùng vẫn chấp nhận nếu chúng tôi phải tăng giá”.

Ngoài việc tăng giá, Nestlé đang điều chỉnh công thức sản phẩm, “không ngừng” tìm kiếm các khoản tiết kiệm nhờ nâng cao hiệu quả và loại bỏ những sản phẩm mà người tiêu dùng “chưa sẵn sàng trả tiền”, ông Navratil cho biết, nhưng không nêu chi tiết.

Trung Đông chiếm khoảng 2%-3% trong tổng doanh thu khoảng 90 tỷ franc Thụy Sĩ (111 tỷ USD) của tập đoàn Thụy Sĩ, do đó tác động trực tiếp đến doanh số là hạn chế.

“Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy những tác động ban đầu xét về lạm phát đối với những gì chúng tôi mua vào, cũng như xét về chi phí đầu vào” - ông nói.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã cảnh báo thế giới có thể đang hướng tới một đợt lạm phát giá lương thực mới. Chỉ số giá lương thực FAO, theo dõi biến động hàng tháng của một rổ hàng hóa lương thực được giao dịch quốc tế, đạt trung bình 131,1 điểm trong tháng 7, tăng từ mức 130,3 điểm trong tháng 6 và là mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.

Nestlé, sở hữu hơn 2.000 thương hiệu, trong đó có Nescafé, Maggi và KitKat, gần đây đã bán một phần cổ phần trong mảng kinh doanh nước đóng chai và cũng đang rút khỏi lĩnh vực vitamin, trong bối cảnh ông Navratil được giao nhiệm vụ tinh gọn trọng tâm hoạt động của công ty, tập trung vào các thương hiệu cốt lõi.

Tuy nhiên, ông Navratil cho biết Nestlé cũng có thể mua lại các thương hiệu "có tầm quan trọng chiến lược" trong quá trình định kỳ rà soát danh mục sản phẩm.

Về một vấn đề khác, ông Navratil cho rằng các nhà sản xuất thực phẩm nên tham gia các cuộc thảo luận về đề xuất dán nhãn cảnh báo đường, muối và chất béo ở mặt trước bao bì tại Ấn Độ.

Theo Reuters, các công ty đang vận động phản đối những cảnh báo như vậy.

Ông Navratil cho biết Nestlé đã loại bỏ hàng nghìn tấn đường, muối và chất béo khỏi các sản phẩm của mình, nhưng cho rằng việc dán nhãn phải được thực hiện “đúng cách” và cần phản ánh khẩu phần sử dụng.