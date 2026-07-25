Nestle vận động đơn giản hóa nhãn thực phẩm tại Mỹ, xóa bỏ hình ảnh 'thành phần quái dị'

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Ví dụ, có thể thay thế cụm từ "axit ascorbic" bằng vitamin C, một từ ngữ dễ hiểu hơn, trong danh sách thành phần và "beta-carotene" bằng vitamin A, để tránh việc người tiêu dùng từ chối các thành phần không quen thuộc ngay cả khi chúng có nguồn gốc tự nhiên hoặc được các cơ quan quản lý coi là an toàn.



"Đôi khi cách chúng ta phải mô tả các thành phần ở Mỹ khiến chúng nghe giống như thức ăn của quái vật Frankenstein vậy" - một cựu giám đốc điều hành cấp cao của Nestle nói. "Trên thực tế, đó thực chất là một thành phần tự nhiên mà người tiêu dùng có một từ ngữ tự nhiên để gọi tên".

Một giám đốc điều hành của Nestle cho biết, công ty này đã trực tiếp nêu vấn đề với nhóm của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. khi các quan chức đang xem xét lại các chính sách ghi nhãn thực phẩm theo sáng kiến "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" của chính quyền.

Nỗ lực vận động hành lang này chưa từng được báo cáo trước đây.

Quy định ghi nhãn và xu hướng người tiêu dùng

Các quy định hiện hành của Mỹ thường yêu cầu bao bì phải được dán nhãn bằng các thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu, không nêu rõ mục đích sử dụng, điều này có thể khiến người mua hàng ngần ngại mua sản phẩm và đôi khi đã buộc các công ty phải thay đổi công thức để loại bỏ một số thành phần, theo các nguồn tin trong ngành.



Trong khi đó ở châu Âu, việc ghi nhãn phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Ví dụ, nếu một thành phần được sử dụng như một chất phụ gia, nó có thể được ghi nhãn là "chất chống oxy hóa (axit ascorbic)" hoặc là vitamin "axit ascorbic (vitamin C)" hoặc đơn giản là "vitamin C".

Một báo cáo của Innova Market Insights năm ngoái cho thấy khoảng ba phần tư người tiêu dùng Bắc Mỹ cân nhắc lại những gì họ mua vì danh sách thành phần trên bao bì. Theo báo cáo, hầu hết người tiêu dùng tìm kiếm các thành phần thật và danh sách thành phần dễ hiểu.



Một số nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng cho rằng việc sử dụng nhãn mác kém khoa học có thể gây hiểu nhầm và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty thực phẩm lớn che giấu việc sử dụng các chất phụ gia trong sản phẩm của họ.



Danh sách thành phần ngắn gọn

Các công ty thực phẩm đã chi hàng tỷ đô la để loại bỏ các chất tạo màu nhân tạo, chất bảo quản và phụ gia khi người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm có danh sách thành phần ngắn gọn và dễ nhận biết hơn.

Stefan Palzer, giám đốc công nghệ của Nestle, đã xác nhận rằng công ty đang tham gia vận động hành lang thông qua các hiệp hội thương mại để đơn giản hóa nhãn mác sản phẩm.

"Nhưng điều đó rất khó"- Palzer nói. "Chúng tôi cố gắng giảm thiểu các thành phần mà người tiêu dùng không hiểu rõ bất cứ khi nào có thể, mà không ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng hoặc chức năng của sản phẩm".

Palzer cho biết người tiêu dùng trên toàn cầu ưa chuộng các thành phần trông "quen thuộc" và các sản phẩm có "nhãn mác dễ hiểu".

Một số công ty như Aldi của Đức đang loại bỏ hàng chục thành phần khỏi các sản phẩm họ bán để người mua sắm "có thể cảm thấy yên tâm khi thêm chúng vào giỏ hàng của mình".



Nhìn rộng hơn, ngành thực phẩm đang có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết sự lo ngại của người tiêu dùng về các thành phần trong sản phẩm.

Họ lập luận rằng tên gọi kỹ thuật của các thành phần có thể gây ra sự kỳ thị không công bằng đối với sản phẩm, ngay cả khi bản thân các thành phần đó được sử dụng rộng rãi và được coi là an toàn. Trong số các công ty tham gia nhóm này có các công ty thực phẩm và tiêu dùng lớn như Nestle, Coca-Cola, PepsiCo và Cargill.