Nestle vận động đơn giản hóa nhãn thực phẩm tại Mỹ, xóa bỏ hình ảnh "thành phần quái dị"
V.N (Theo Reuters)
25/07/2026 2:54 PM (GMT+7)
Khi người tiêu dùng ngày càng xem xét kỹ nhãn thành phần để tránh các sản phẩm được cho là chế biến quá nhiều, Nestle - nhà sản xuất cà phê Nescafe và sô cô la KitKat, đã vận động chính quyền Mỹ cho phép sử dụng tên thông dụng thay vì tên khoa học để mô tả sản phẩm trên bao bì.
Ví dụ, có thể thay thế cụm từ "axit ascorbic" bằng vitamin C, một từ ngữ dễ hiểu hơn, trong danh sách thành phần và "beta-carotene" bằng vitamin A, để tránh việc người tiêu dùng từ chối các thành phần không quen thuộc ngay cả khi chúng có nguồn gốc tự nhiên hoặc được các cơ quan quản lý coi là an toàn.
"Đôi khi cách chúng ta phải mô tả các thành phần ở Mỹ khiến chúng nghe giống như thức ăn của quái vật Frankenstein vậy" - một cựu giám đốc điều hành cấp cao của Nestle nói. "Trên thực tế, đó thực chất là một thành phần tự nhiên mà người tiêu dùng có một từ ngữ tự nhiên để gọi tên".
Một giám đốc điều hành của Nestle cho biết, công ty này đã trực tiếp nêu vấn đề với nhóm của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. khi các quan chức đang xem xét lại các chính sách ghi nhãn thực phẩm theo sáng kiến "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" của chính quyền.
Nỗ lực vận động hành lang này chưa từng được báo cáo trước đây.
Quy định ghi nhãn và xu hướng người tiêu dùng
Các quy định hiện hành của Mỹ thường yêu cầu bao bì phải được dán nhãn bằng các thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu, không nêu rõ mục đích sử dụng, điều này có thể khiến người mua hàng ngần ngại mua sản phẩm và đôi khi đã buộc các công ty phải thay đổi công thức để loại bỏ một số thành phần, theo các nguồn tin trong ngành.
Trong khi đó ở châu Âu, việc ghi nhãn phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Ví dụ, nếu một thành phần được sử dụng như một chất phụ gia, nó có thể được ghi nhãn là "chất chống oxy hóa (axit ascorbic)" hoặc là vitamin "axit ascorbic (vitamin C)" hoặc đơn giản là "vitamin C".
Một báo cáo của Innova Market Insights năm ngoái cho thấy khoảng ba phần tư người tiêu dùng Bắc Mỹ cân nhắc lại những gì họ mua vì danh sách thành phần trên bao bì. Theo báo cáo, hầu hết người tiêu dùng tìm kiếm các thành phần thật và danh sách thành phần dễ hiểu.
Một số nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng cho rằng việc sử dụng nhãn mác kém khoa học có thể gây hiểu nhầm và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty thực phẩm lớn che giấu việc sử dụng các chất phụ gia trong sản phẩm của họ.
Danh sách thành phần ngắn gọn
Các công ty thực phẩm đã chi hàng tỷ đô la để loại bỏ các chất tạo màu nhân tạo, chất bảo quản và phụ gia khi người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm có danh sách thành phần ngắn gọn và dễ nhận biết hơn.
Stefan Palzer, giám đốc công nghệ của Nestle, đã xác nhận rằng công ty đang tham gia vận động hành lang thông qua các hiệp hội thương mại để đơn giản hóa nhãn mác sản phẩm.
"Nhưng điều đó rất khó"- Palzer nói. "Chúng tôi cố gắng giảm thiểu các thành phần mà người tiêu dùng không hiểu rõ bất cứ khi nào có thể, mà không ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng hoặc chức năng của sản phẩm".
Palzer cho biết người tiêu dùng trên toàn cầu ưa chuộng các thành phần trông "quen thuộc" và các sản phẩm có "nhãn mác dễ hiểu".
Một số công ty như Aldi của Đức đang loại bỏ hàng chục thành phần khỏi các sản phẩm họ bán để người mua sắm "có thể cảm thấy yên tâm khi thêm chúng vào giỏ hàng của mình".
Nhìn rộng hơn, ngành thực phẩm đang có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết sự lo ngại của người tiêu dùng về các thành phần trong sản phẩm.
Họ lập luận rằng tên gọi kỹ thuật của các thành phần có thể gây ra sự kỳ thị không công bằng đối với sản phẩm, ngay cả khi bản thân các thành phần đó được sử dụng rộng rãi và được coi là an toàn. Trong số các công ty tham gia nhóm này có các công ty thực phẩm và tiêu dùng lớn như Nestle, Coca-Cola, PepsiCo và Cargill.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả tôm vàng thơm, canh bí đỏ ngọt dịu
Một bữa cơm tối ngon không cần quá nhiều món. Chỉ cần món mặn đậm đà, bát canh thanh nhẹ, thêm món phụ và trái cây là đã đủ cho cả nhà quây quần. Thực đơn hôm nay gồm chả tôm, canh tôm bí đỏ, đậu phụ tẩm hành và ổi tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý phù hợp cho gia đình 4 người.
Ngành kinh doanh kỳ lạ: Thị trường thẻ bài hoạt hình lên tới hàng tỉ USD, Nhật Bản có động thái mới
Nhật Bản, quê hương của Pokemon, đang bắt đầu xem xét việc điều chỉnh thị trường thẻ bài giao dịch đang bùng nổ, khi giá trị của chúng tăng vọt lên hàng triệu đô la, tạo điều kiện cho việc làm giả và rửa tiền.
Robot lau nhà của Trung Quốc chiếm 70% thị phần toàn cầu nhờ các tính năng độc đáo
Các nhà sản xuất robot dọn dẹp nhà cửa của Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế, với 5 nhà sản xuất lớn nhất nước này hiện đang nắm giữ 70% thị trường toàn cầu khi các công ty cạnh tranh dựa trên các tính năng độc đáo chứ không chỉ dựa vào giá cả.
Ra mắt bộ giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt, hỗ trợ người học thích ứng kỳ thi HSK 3.0
Sáng 25/7, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty TNHH Sách Giáo dục Hán ngữ Quốc tế (CTIbooks) chính thức ra mắt bộ giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt.
Nestle vận động đơn giản hóa nhãn thực phẩm tại Mỹ, xóa bỏ hình ảnh "thành phần quái dị"
Khi người tiêu dùng ngày càng xem xét kỹ nhãn thành phần để tránh các sản phẩm được cho là chế biến quá nhiều, Nestle - nhà sản xuất cà phê Nescafe và sô cô la KitKat, đã vận động chính quyền Mỹ cho phép sử dụng tên thông dụng thay vì tên khoa học để mô tả sản phẩm trên bao bì.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá hú kho thơm đậm vị, canh chua bông súng chuẩn miền Tây
Bữa cơm miền Tây thường không quá cầu kỳ nhưng luôn đủ sức níu chân người ăn bằng những hương vị rất riêng. Đó là vị mặn ngọt của nồi cá kho, vị chua dịu của bát canh, chút giòn mát từ rau đồng và hương thơm của những nguyên liệu quen thuộc như dứa, cà chua, rau om, ngò gai.